長崎の祭り「長崎くんち」に見る、江戸時代の長崎における中国の影響力の正体

江戸時代の外国への窓口・長崎

年に一度の長崎が誇る祭り「長崎くんち」（10月7〜9日）は、龍踊で最高潮に盛り上がった。長さ約10mの張り子の龍を10人が棒で支え、龍が生きているかのように舞う。中国伝来の勇壮かつ異国情緒あふれる踊りだ。

今回初めて長崎市に降り立ったが、マカオのようだと思った。坂が多く、人々が首都でなく海の方を向いている街……。

周知のように、江戸時代は鎖国の時代で、長崎を通じて中国・オランダと繋がっていた。

中でも、蘭学が有名だ。だがこれは現地で聞くと、当時の日本人が欧州文明に憧れたこともあるが、オランダ人が多くの文献や証言を遺した功績が大きいという。中国はその場の商談重視だった。

日本外交のカギを握る中国語通訳

だが長崎歴史文化博物館を一日かけて渉猟すると、中国も蘭国に負けず劣らず、江戸時代の日本に多大な貢献を果たしたことが分かる。わずか15人ほどのオランダ商館員が住んだ「出島」の近くに「唐人屋敷」が造成され、4000人以上の中国人が往来、居住。そこに東洋の文明・物産・情報が持ち込まれた。

特に今回、二つの職業が日本外交のカギを握っていたことを知った。

一つは、唐通事である。つまりは中国語通訳だ。

唐通事は長崎奉行所と中国人の通訳を行っただけではない。中国側の聞き取りをまとめた『唐船風説書』を通して、最新の海外情報を幕府に届けた。

また「信牌」と呼ばれる唐船の入港・貿易許可証も、長崎奉行所ではなく唐通事が発行した。それは日本の年号が記してあったからだ。中国側は自国の皇帝暦以外は認めないため、「唐通事との交易」という建て前にした。

こうしたことから、唐通事の権威は絶大で、「訳司九家」と呼ばれる華僑一族が支配した。さらに唐通事の身分は、大通事・小通事・稽古通事に分かれ、それぞれがまた過人・助・並・末席などに分類されていた。

「歴史は夜作られる」

こうなると、長崎の一大勢力である。実際、貝原益軒や平賀源内らも、外国人と接触したわけではなく、通事から学んだ。

唐人屋敷は日本人出入り厳禁だったが、帰化した通事の他にもう一職、例外があった。それは遊女だ。唐人たちが宴席で、遊女たちを侍らせて喜色満面としている絵図が博物館に飾られていた。

これは想像だが、彼女たちは「奉行所のスパイ」でもあったのではないか。古今東西、「歴史は夜作られる」というが、長崎も例外ではなかったのだ。

すっかり江戸時代にタイムスリップしている間に日は暮れ、トボトボ歩いて新地中華街へ。だがまだ夜8時過ぎというのに、大方の中華料理店がすでに閉店。ようやく閉店間際の「老李」に飛び込み、名物の長崎ちゃんぽんを注文した。

おおっ絶品！ 濃厚なスープの中で豚肉・蝦・貝・蛸・蒲鉾・モヤシ・ニラ・ネギ・さつま揚げなどが光り輝き、踊っている。「鉢中のくんち」ですな。

