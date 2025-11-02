「クマ鈴」、じつは熊にとっては「おやつのお知らせ」だった…プロ猟師が明かす「死を招く」致命的な勘違いと「本当に効く音」の正体

今年は熊による被害が尋常ではない。被害状況を集計している環境省によると、10月25日時点で死者は10名。これは過去最悪で人身被害も150件を超えている。熊が人里に降りてきた原因として、鹿との食べ物の奪い合いや作物の味を覚えたこと、人口が減って人間のテリトリーが後退したこと、メガソーラーによる大規模な森林伐採などが挙げられているが、理由が何であれ、あきらかに人間が押されている。秋田県では自衛隊の要請も検討しているというから、もはやクマとの戦争だ。

市街地にクマが出るという、これまでないことも起き始めており、山間部だけの話ではなくなってきている。熊を避けるにはどうすればいいのか、本職の猟師に話を聞いた。

人間VSクマ

Sさんは10年前に北海道に移住、プロの猟師として活躍している女性だ。猟師が仕事として成り立つのか、今ひとつピンと来ないが、いろいろな稼ぎ方があるのだそうだ。

「撃った鹿を内臓とって肉に分けて、と手間はかかりますが、鹿の肉を取引のあるレストランへ下ろせば、５〜10万円になります。害獣駆除もありますし、一番はガイドですね。ハンティングが趣味の方を山に案内し、猟場に連れて行きます」

狩猟シーズンの冬場は、山の中の水道も電気もない一軒家で、薪とランタンで暮らし、雪を溶かして風呂を沸かす生活はおとぎ話に出てくる猟師の生活そのものだ。

「どちらかといえば山姥ですね。体が臭い方が動物に気づかれないので、風呂もあまり入らないようにしています」

そんなSさんが主に撃つのは鹿だが、駆除対象としてヒグマも撃つ。

「クマは頭が良いんです。止め足というんですが、人間が近づいてくるのに気がつくとステップバックする。自分の足跡を踏みながら２〜３メートル下がって、横に飛ぶんです。そして大抵は木の上に登ります。人間が足跡を追っていくと急に足跡が消えるわけです。気づいた時には、木の上から襲ってきます」

猟師はそんなクマと戦うため、車のわだちを見るだけで誰の車がいつ通ったか、ほぼわかるのだそうだ。

「北海道で人間を襲う動物は圧倒的に熊です。熊を駆除をするように言われた時は、だいたい囲み撃ち、巻き狩りともいいますが、複数人でクマを挟み撃ちにして真ん中で仕留めます。熊を狩る人の中には、山にわざわざ行って、一人で撃つこともあります。忍び猟と呼びます」

まさに人間VSクマのバトルである。

死んだマネはエサになるだけ

では一般人が山歩きでクマに遭遇したらどうすればいいのか？

「クマと遭遇した時は、その場から後ずさりで逃げるしかありません。死んだマネをしたらいいというのは、よほど遠い場合（クマとの間に谷があるなど）で20メートル以内ならクマは興味を持って寄ってきます」

死んだマネをすると生きているかたしかめるために引っかかれる。ヒグマにひっかかれると顔なら半分えぐられるので、死んだマネをして本当に死んでしまう。

「ハンターの中には大声を出せば追い払えるという人もいます。しかしハンターは火薬のにおいがしみ込んでいるので、クマは匂いで敬遠します。危ないやつだと思って寄ってきません。普通の人が大声を出したら、ごはんですよ、と言っているようなものです。弱いやつがイキってんじゃねえと食われます」

声も立てずに後ずさりをして静かに逃げる、これしかない。

「クマスプレーですが、あれは目を狙ってかけるものです。どんな動物でも、カラスでもイノシシでも弱点は目なので、目を狙います。クマは近づいてきて、襲う時は２本足で起ち上がります。その時に目に向けてスプレーをすると効きますが、目に当たらなかったり、スプレーを撒き過ぎて、目にあたる前になくなっちゃったりすると食われます」

熊は戦闘モードになると立ち上がるのだ。体の小さなツキノワグマでも体長1.5メートル前後なので、立ち上がると2メートルにはなる。ヒグマは軽く2.5〜3メートルだ。そんな生き物を前に目を狙えるかという話だ。

「うまく目に当たっても、距離が近すぎると自分に向かって倒れ込んでくることがあります。そうすると爪でやられます。また風下に自分がいたら、スプレーは自分の方に流れてきます。当然ですが、そうするとクマではなく自分の目がやられてしまいます」

クマスプレーは御守以上の意味はないと思うとＩさん。最後の最後で食われる直前で相手がかがんで噛もうとしてきた時とか運よく風上で自分の方が先にクマに気づいた時ぐらいにしか使えないのだから、たしかに御守だろう。

クマ鈴はおやつのお知らせ

よく言われるのがクマ鈴だ。ようはチリンチリンなる鈴をつけておけば、クマが警戒して近づかないというのだが？

「クマ鈴ですが、あれもクマが音を覚えてしまっています。クマ鈴を鳴らしながら歩くと、クマからすれば、おやつがここにあるよと教えているようなものです。クマ鈴は逆に危ない」

じゃあどうすればクマを遠ざけられるのか？

「クマも人が多いと怖がるので、1人で歩かず、必ずグループで歩きましょう。話ながら歩くとクマは近づきません。クマ鈴は逆効果ですが、クマは機械音が嫌いです。携帯電話のアラームなどの電子音が効果あります。クマが近づいてきたときにそういう音を流すといいわけです」

みんなでワイワイしゃべりながら歩くとクマも警戒する。もし現れたら、携帯のアラームのような電子音を鳴らせば、逃げていく可能性は高い。

「クマは匂いが強烈です。生臭い匂いがするので、近づくとわかります。クマのことを山親父と呼びますが、オヤジ臭の何倍も強い匂いだと思ってください。変な匂いがすると思ったら、すぐに下山しましょう」

そこですぐに下山の判断ができるかどうかで生死が決まる。臭いと思ったらすぐに下山だ。

「人間とクマの共存はバランスです。北海道では知床を保護地区にしたら、クマが増え過ぎて人間の方が押されています。人間が入り過ぎても入らなくてもダメなんです」

