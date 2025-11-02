·§ËÜÃÏ¿Ì¡Ö0.9%¡×¤Î¶µ·±¡Ä¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¡×È¯À¸³ÎÎ¨²þÄû¡Ö60¡ó¤«¤é90¡óÄøÅÙ°Ê¾å¡×¡Ö20¡ó¤«¤é50¡ó¡×¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¿ô»ú¤Î°ÕÌ£
Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î¡ÖÈ¯À¸³ÎÎ¨¡×¤Ï¤Ê¤¼£²¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«
9·î26Æü¡¢¹ñ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº¸¦µæ¿ä¿ÊËÜÉô¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Î30Ç¯°ÊÆâ¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þÄû¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºÇ¤âÂç¤¤ÊÅÀ¤Ï¡¢º£Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï¡¢¡Ö80¡óÄøÅÙ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¡Ö60¡ó¤«¤é90¡óÄøÅÙ°Ê¾å¡×¤È¡Ö20¡ó¤«¤é50¡ó¡×¤ÎÆó¤Ä¤ÎÃÍ¤òÊ»µ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤³¤Î£²¤Ä¤Î¿ô»ú¤òÊÂ¤Ù¤Æ¸«¤¿¤È¤¡¢Á°¼Ô¤Ç¤Ï¸½¾õ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ë¹â¤¤¿ôÃÍ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸å¼Ô¤Ç¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¡¢20%¤È¤â¤Ê¤ë¤È1/4ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç´ØÏ¢¤¹¤ëÏÃÂê¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Î³ÎÎ¨¤Ï¼Â¤ÏÄã¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¹ñ¤¬Í½»»¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¿ôÃÍ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂª¤¨¤é¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£
¿ô»ú¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¤·¤Æ¡¢¸å¼Ô¤Î¿ô»ú¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î£²¤Ä¤Î¿ô»ú¤ò¤É¤¦¤È¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸åÈ¯À¸¤·¤¿·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤¬¾®¤µ¤¤¿ôÃÍ¤Ë¤¢¤ëÃÏ°è¤ÇÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ¿Ì¤Î³ÎÎ¨¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¡©¡¢³ÎÎ¨¤Î¿ôÃÍ¤äÃÏ¿Þ¤Ï¥¢¥Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢³°¤ì¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÀÄ´¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Î£²¤Ä¤Î³ÎÎ¨¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëËÜÅö¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤Î³ÎÎ¨¤ò¸«¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¢¤Þ¤¿Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¶³¦¤Çµ¯¤³ÃÏ¿Ì¤È¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ê¤ÉÆâÎ¦¤Î³èÃÇÁØ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤ëÃÏ¿Ì¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖÃÏ¿ÌÈ¯À¸³ÎÎ¨¤ÏÇ¯¡¹£±¡ó¤º¤Ä¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤º¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Î30Ç¯°ÊÆâ¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹ñ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº¸¦µæ¿ä¿ÊËÜÉô¤¬2001Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÆî³¤¥È¥é¥Õ¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎÄ¹´üÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¼¡¤Î¡ÖÆî³¤ÃÏ¿Ì¡×¤Î³ÎÎ¨¤ò40%ÄøÅÙ¡¢¡ÖÅìÆî³¤ÃÏ¿Ì¡×¤Î³ÎÎ¨¤ò50%ÄøÅÙ¡¢¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤¤¤Ç¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤Î2013Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÆî³¤¥È¥é¥Õ¤ÎÃÏ¿Ì³èÆ°¤ÎÄ¹´üÉ¾²Á¡ÊÂèÆóÈÇ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥Õ¤ÇÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£¸å 30 Ç¯°ÊÆâ¤ÎÃÏ¿ÌÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï60¡Á70%¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡ÖÃÏ¿ÌÈ¯À¸³ÎÎ¨¤ÏÇ¯¡¹£±¡óÄøÅÙ¤º¤Ä¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£É¾²Á»þÅÀ¤Ç¤Ïº£¸å 30 Ç¯°ÊÆâ¤ËÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë³ÎÎ¨¤Ï60¡Á70%ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ï70¡Á80%ÄøÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë ¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¤½¤Î³ÎÎ¨¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯¤Ë¤Ï70¡Á80%¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï80¡óÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¡¢¶áÇ¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³ÎÎ¨¤Î¿ôÃÍ¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î26Æü¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î³ÎÎ¨¤Ï¡Ö60¡ó¤«¤é90¡óÄøÅÙ°Ê¾å¡×¤È¡Ö20¡ó¤«¤é50¡ó¡×¤ÎÆó¤Ä¤ÎÃÍ¤òÊ»µ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½¾Íè¤Î·×»»¼êË¡¤Ë¶á¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï60¡ó¤«¤é90¡óÄøÅÙ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²áµî¤ÎÃÏ¿ÌÍúÎò¤Ë´ð¤Å¤¯¥â¥Ç¥ë¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢20¡ó¤«¤é50¡ó¤È¤Ê¤ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
ÃÏ¿ÌÄ´ºº¸¦µæ¿ä¿ÊËÜÉô¤Ï¡¢¤³¤Î£²¤Ä¤Î¿ô»ú¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤º¡¢Æ±ËÜÉô¤ÎÈ¯É½»ñÎÁ¡ÊÆî³¤¥È¥é¥Õ¤ÎÃÏ¿Ì³èÆ°¤ÎÄ¹´üÉ¾²Á¡ÊÂè2ÈÇ°ìÉô²þÄû¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤â³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Î3ÃÊ³¬¤Î¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¤Ç¤ÏºÇ¤â¹â¤¤¡Ö·¥é¥ó¥¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É¬¤º¡Ö¤½¤ÎÆü¡×¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±»ñÎÁ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎÅù¤¬¡¢ËÉºÒÂÐºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢½»Ì±Åù¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¤â¹â¤¤¡Ö·¥é¥ó¥¯¡×¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢³ÎÎ¨¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÃÍ¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ¿¤ï¤·¤¤»þ¤Ï¹ÔÆ°¤»¤è¡×Åù¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢£²¤Ä¤Î·×»»ÊýË¡¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¹â¤¤Êý¤Î³ÎÎ¨ÃÍ¡Êº£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤Ç60¡Á90¡óÄøÅÙ¡Ë¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¢¤ë¡£
°Û¤Ê¤ë·×»»ÊýË¡¤Ç£²¤Ä¤Î³ÎÎ¨¤Î¿ôÃÍ¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÃÏ¿ÌÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï·¥é¥ó¥¯¤ÈºÇÂç¤Ç¤¢¤ë¡£³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢²¼¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£·×»»ÊýË¡¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢£²¤Ä¤Î¿ôÃÍ¤¬É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ï·«¤êÊÖ¤·È¯À¸¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¡Ö¤½¤ÎÆü¡×¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Æî³¤¥È¥é¥Õ¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤¿Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤Ï¡¢²áµî90¡Á150Ç¯¤Î´Ö³Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¿ÌÄ´ºº¸¦µæ¿ä¿ÊËÜÉô¤Ç¤Ï¤½¤ÎÊ¿¶ÑÈ¯À¸´Ö³Ö¤ò¡Ö88.2Ç¯¡×¤È¤·¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×Â¾Êý¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ºÇ¸å¤ÎÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ï¡¢¾¼ÏÂÅìÆî³¤ÃÏ¿Ì¡Ê1944Ç¯12·î¡Ë¡¢¾¼ÏÂÆî³¤ÃÏ¿Ì¡Ê1946Ç¯12·î¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é88.2Ç¯¸å¤Ï¡¢2033¡Á2035Ç¯¤´¤í¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÇ¯Âå¤¬¡¢²áµî¤ÎÈ¯À¸´Ö³Ö¤«¤é¸«¤¿ºÝ¤Î¡¢ºÇÃ»¤Î¡ÖËþ´ü¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Á³³¦¤ÏÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸´Ö³Ö¤¸¤¿¤¤¤Ë¤âÉý¤¬Âç¤¤¤¡£²áµî¤ÎÈ¯À¸´Ö³Ö¤è¤êÃ»¤¤´Ö³Ö¤ÇºÆ¤ÓÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢È¯À¸´Ö³Ö¤¬¤ï¤º¤«1³äÄøÁá¤Þ¤Ã¤Æ81Ç¯¸å¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤âÍ¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤Æ¤Î¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®¤µ¤¤Â¦¤Î³ÎÎ¨¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤»¤º¡¢°ú¤Â³¤ËÉºÒÂÐºö¤äÆüº¢¤ÎÈ÷¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤¬¡¢¹ñ¤È¤·¤ÆËÜÍèÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¤¢¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸Î¨¤Ï¡Ö¤Û¤Ü0¡Á0.9%¡×¤À¤Ã¤¿
°ìÊý¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Î³èÃÇÁØ¤Ë¤è¤ëÃÏ¿Ì¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÄã¤¤³ä¹ç¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ê¤Î¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿³èÃÇÁØ¤Î¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸Á°¤Î30Ç¯°ÊÆâ¤ÎÃÏ¿ÌÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï¡Ö¤Û¤Ü0¡Á0.9%¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ê¤É³¤¹Â·¿¤ÎÃÏ¿Ì¤è¤ê¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÄã¤¯´¶¤¸¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¼ç¤Ê³èÃÇÁØ¤Ë¤ª¤±¤ëÁêÂÐÅªÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ä¹â¤¤¡×¤ÈÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÎà¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤¤¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£³èÃÇÁØ¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë´Ö³Ö¤¬¡¢Ã»¤¯¤Æ¤â¿ôÉ´Ç¯¡¢Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¿ôÀéÇ¯¤ä1ËüÇ¯°Ê¾å¤È¤¤¤¦¡¢³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤è¤ê1·å¡¢2·åÄ¹¤¤´Ö³Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡£30Ç¯°ÊÆâ¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤é¤Î´Ö³Ö¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤ÈÃ»¤¤´ü´Ö¤Î³ä¹ç¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿ô»ú¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Äã¤¤¿ô»ú¤Ï¡¢·è¤·¤Æµ¯¤¤Ê¤¤°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤«¤â¹ß¿å³ÎÎ¨¤ò¸«¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Öµ¯¤³¤é¤Ê¤¤³ÎÎ¨¡×¤¬¹â¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ°Â¿´¾ðÊó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Åù¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³èÃÇÁØ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢S¥é¥ó¥¯¡Ê¹â¤¤¡Ë¡¢A¥é¥ó¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½µ¤Ë¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢Ã»´üÅª¤ÊÍ½Â¬¤¬Æñ¤·¤¤ÃÏ¿Ì¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¸ø³«¤¬¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø³«¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¼¡¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤É¤³¤Çµ¯¤¤ë¤«Í½Â¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸½¾õ¤Ç¤Ïº¤Æñ¤À¡£
ÃÏ¿Ì¤äËÉºÒ¤ÎÀìÌç²È¤ÎÂ¦¤â¡¢³°¤ì¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÙèÙé¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤Ê¿ô»ú¤Î¹âÄã¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜÍè¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¡¢É¬Í×¤ÊÈ÷¤¨¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«
¼õ¤±¼ê¤È¤Ê¤ë²æ¡¹¹ñÌ±¤â¡¢Äã¤¯¸«¤¨¤ë¿ôÃÍ¤Î¤ß¤Î¡Ö°Â¿´ºàÎÁ¡×¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±¤¬³èÃÇÁØ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊËÉºÒ¡¦¸ººÒ¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³èÃÇÁØ¤Ë¤è¤ëÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤êÄã¤¤¥é¥ó¥¯¤Î³èÃÇÁØ¤Ë¤è¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³èÃÇÁØ¤Î³èÆ°¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¤Û¤ÜÁ´¹ñ¡¢¤É¤³¤Ç¤â°ìÄê°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
°Ê¾å¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¡´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âÃÏ¿Ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷¤¨¤ÏÂÕ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Á°Äó¤À¤í¤¦¡£Äã¤¤³ÎÎ¨¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼¡¤Ë¡¢¢¶áÎÙ¤Ë¥é¥ó¥¯¤¬¹â¤¤³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¤¤Ë¤»¤è¡¢Ëü°ì³èÆ°¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¶áÎÙ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿È÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
£·«¤êÊÖ¤·µ¯¤¤Æ¤¤¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÅù¤Î³¤¹Â·¿¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£ÄÅÇÈ¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÂ®¤ä¤«¤ÊÈòÆñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤äÃÏÈ×¤Î±Õ¾õ²½¡¢À¹ÅÚ¤ÎÊø²õ¡¢¤Þ¤¿ÌÚÂ¤½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ê¤É¤Ç¤Ï²ÐºÒ¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£ÍÉ¤ì¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤Î¹âÄã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
²æ¤¬²È¤ÎÎ©ÃÏ¤ä·úÊª¤ÎÂÑ¿ÌÀ¡¢²ÈÂ²¹½À®¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÂÑ¿ÌÊä¶¯¡¢ÈòÆñÏ©¤ò°Õ¼±¤·¤¿²È¶ñÇÛÃÖ¤È²È¶ñ¤Î¸ÇÄê¡¢É¬Í×¤ÊºÝ¤ÎÈòÆñÀè¤äÈòÆñ¥ë¡¼¥È¡¢Ï¢Íí¼êÃÊ¤Ê¤É¤ò²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤¹¤³¤Ê¤É¡¢Í¥ÀèÅÙ¤ò¹Í¤¨¤¿È÷¤¨¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
