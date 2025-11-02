「つねに心が安定している人」がやっていること・ベスト1とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

心を安定させる「二重の視点」

不安や迷いに直面したとき、人は感情に飲み込まれて冷静さを失いがちです。

そんなときに有効なのが「二重の視点」を持つことです。

主観的な自分と客観的な自分、両方の視点を切り替えることで、心の安定を取り戻せます。

本記事では、その具体的な意味と活用法を整理します。

主観の視点：感情を受け止める

まず大切なのは、自分の感情を否定せず受け止めることです。

「不安だ」「悔しい」と感じるのは自然な反応であり、それ自体を抑え込む必要はありません。

主観の視点は、自分の内面に正直であるために不可欠です。

客観の視点：状況を冷静に把握する

一方で、主観だけでは冷静な判断ができません。

そこで必要なのが客観の視点です。

第三者になったつもりで自分を眺め、「これは本当に大きな問題か」「他の人ならどう考えるか」と問い直す。

客観の視点を持つことで、感情に流されずに現実的な行動を選べます。

二重の視点がもたらす安定

主観と客観を行き来する「二重の視点」があると、不安に押し流されずに済みます。

感情を押し殺すのではなく受け止めつつ、冷静な判断も同時に下す。

この二重構造が、変化の多い社会において安定した行動を支えるのです。

心を安定させるには、主観と客観の両方の視点を持つことが重要です。

感情を否定せず受け止め、同時に冷静に状況を捉える。

この「二重の視点」が、不安に流されず前進する力を与えてくれます。

ゆるやかに、しかし確実に積み重ねる姿勢。

それが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、二重の視点を養い、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

