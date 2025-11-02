¡Ö°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬¡Ö¶Ã¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤òÁ÷¤Ã¤¿Áê¼ê
¡ÔA¤µ¤ó¤Ï²¶¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£åºÎï¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Õ
¤³¤ì¤Ï½é¸øÈ½¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45ºÐ¡Ë¤¬ÃÎ¿Í¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¤Î°ìÊ¸¤À¡£Á÷¿®Æü¤Ï2019Ç¯10·î¤´¤í¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤¹¤ëÌó3Ç¯Á°¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°¦¤·¤¤¿Í¤Ø¤ÎÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö°ú¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤·è°Õ¡×¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
2025Ç¯10·î28Æü¡¢»³¾åÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£»³¾åÈï¹ð¤Ï2022Ç¯7·î¤Ë°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò¼êÀ½¤Î½Æ¤Ç»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö·ï¤«¤é3Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÛÈ½¤ÎÁèÅÀ¤ÏÎÌ·º¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á·º¤Î½Å¤µ¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¬À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ØÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÈÄí¤¬Êø²õ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö¾ð¤ò¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤«¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
ºá¾õÇ§ÈÝ¤Ç»³¾åÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡Î§¾å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊÛ¸î»Î¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤È¾®À¼¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¸¡»¡¤Î¾ÚµòÄ´¤Ù¤Ç¤ÏÃÎ¿ÍA¤ÈB¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁA¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÁÆ¬¤Î°ìÊ¸¤Ç¤¹¡£2019Ç¯10·î¡¢Åö»þÍèÆüÃæ¤À¤Ã¤¿µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ½±·â¤òÃÇÇ°¤·¤¿Ä¾¸å¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÊÌ¤ä¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ë¿Æ¤·¤¤¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊËµÄ°¤·¤¿µ¼Ô¡Ë
¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³¾åÈï¹ð¤ÏA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¤¢¤ë¿Í´Ö¤ò»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2017Ç¯10·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¡ØºÂ´Ö9°äÂÎ»ö·ï¡Ù¤ÎÇòÀÐÎ´¹À¸µ»à·º¼ü¡Ê¼¹¹ÔºÑ¤ß¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âA¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¿Í¤ò»¦¤¹¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬»à¤Ì»þ¤È¤½¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È»³¾åÈï¹ð¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
±¿Ì¿¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¡¢ÈÈ¹Ô¤ò¼Â¹Ô
»³¾åÈï¹ð¤ÏLINE¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤é¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¥·¥ç¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥á¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸¡»¡¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³¾åÈï¹ð¤ÎÉã¿Æ¤¬¼«»¦¸å¤ËÊì¿Æ¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÆþ¿®¤·¡¢Ìó1²¯±ß¤ò¸¥¶â¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ì²È¤Ïº¤µç¡£Èï¹ð¤Ï¶µÃÄ¤ËÂÐ¤·º¨¤ß¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2019Ç¯10·î¤´¤í¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤é´´Éô¤ÎÍèÆü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢Èï¹ð¤Ï½±·â¤ò´ë¤Æ¤¿¡£²Ð±êÉÓ¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍèÆüÍ½Äê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·×²è¤ÏÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ï°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬¶µÃÄ¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¶µÃÄ¤È°ÂÇÜ»á¤Î´Ö¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡£¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÇÈó¾ï¤ËÃøÌ¾¤Ê°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ò·â¤Æ¤ÐÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ»²±¡Áª¤Çµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
»ö·ïÁ°Æü¤Î7·î7Æü¤Ë¤Ï°ÂÇÜ»á¤¬Áªµó¤Î±þ±ç±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬»³¸©¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ÙÈ÷¤¬¸·½Å¤Ç°ÂÇÜ»á¤Ë¶áÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º·×²è¤ÏÌ¤¿ë¤Ç½ª¤ï¤ë¡£
Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¬»³¸©¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö7·î8Æü¤Ë°ÂÇÜ»á¤¬ÆàÎÉ»ÔÆâ¤Ç±þ±ç±éÀâ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤«¤é¤¹¤°¶á¤¯¤Ç±éÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¶öÁ³¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»³¾åÈï¹ð¤Ï½Æ·â¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
À¯¼£Åª°Õ¿Þ¤Ë´ð¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼¨¤¹¤¿¤á¡¢£·ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î»ÜÀß¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë¤Ø»î¼Í¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1Æü·Ð¤Ã¤¿7·î8Æü¸áÁ°11»þ31Ê¬--·ÙÈ÷¤Î´Ö·ä¤òÆÍ¤¡¢°ú¤¶â¤ò°ú¤¤¤¿¡£
½Æ·âÄ¾¸å¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ï¼è¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢°ÂÇÜ»á¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¡¦ÁÄÉã¤Î°ä»º¤Ï¸¥¶â¤Ë¾Ã¤¨¤¿
2025Ç¯10·î28Æü¡¢¸á¸å2»þ¡£ºÛÈ½½êÆâ¤Ï·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¸·½Å¤Ë·ÙÈ÷¤µ¤ì¡¢Ë¡Äî¤Ç¤âËµÄ°ÀÊ¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÊ¬¸ü¤¤Æ©ÌÀ¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
Ë¡Äî¤Ë¸½¤ì¤¿»³¾åÈï¹ð¤Î»Ñ¤ÏÈÈ¹Ô»þ¤È¤Ï¤¦¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤È±¤ò¸åÆ¬Éô¤ÇÌµÂ¤ºî¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢ÉþÁõ¤â¹õ¤¤¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È»Ñ¡£Á°½Ð¤ÎËµÄ°¤·¤¿µ¼Ô¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤äÌîÊë¤Ã¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹¤¤¹´Î±À¸³è¤Î³ä¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ä¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ³Ê¤Ï¤¬¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯Ìµµ¤ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¸¡»¡Â¦¡¢ÊÛ¸îÂ¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¤Ï»³¾åÈï¹ð¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
»³¾åÈï¹ð¤Î²ÈÂ²¹½À®¤ÏÎ¾¿Æ¤È1ºÐ¾å¤Î·»¡¢4ºÐÇ¯²¼¤ÎËå¡£¤À¤¬¡¢·»¤Ï¾®»ùÇ¾¼ðáç¤Ë¤è¤êÇ¾¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»ö¸Î¤ÇÊÒÌÜ¤ò¼ºÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³¾åÈï¹ð¤¬4ºÐ¤Î¤È¤¡¢Éã¿Æ¤¬¼«»à¡£Êì¿Æ¤Ï¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¿®¼Ô¤¬»³¾å²È¤Ë´«Í¶¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê»þ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»³¾åÈï¹ð¤¬10ºÐ¤Î¤³¤í¡¢1991Ç¯¤ËÊì¿Æ¤Ï¡Ö¿´¤Îµß¤¤¡×¤òµá¤á¤ÆµìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÆþ¿®¤·¤¿¡£Åý°ì¶µ²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¥¶â¤·¡¢ºâ»º¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÂ©»Ò¤ä²ÈÂ²¤¬µß¤ï¤ì¤ë¤ÈËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Êì¿Æ¤Ï1991Ç¯¤Ë2000Ëü±ß¡¢1992Ç¯¤Ë3000Ëü±ß¤ò¸¥¶â¡£¤³¤ì¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ÎÊÝ¸±¶â¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¥¶â¤ÏËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¡¢1991Ç¯¡Á1998Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¹ç·×Ìó1²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤ÏÊì¿Æ¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³¾åÈï¹ð¤¬Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¡£Åö»þ¡¢Êì»Ò¤ÏÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¿Æ¤¬ÁÄÉã¤ÎÉÔÆ°»º¤ò¾¡¼ê¤ËÇäµÑ¤·¡¢¸¥¶â¤Ë½¼¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ËµÄ°¤·¤¿µ¼Ô¡Ë
ÅöÁ³¡¢ÁÄÉã¤Ï·ãÅÜ¡¢Êì¿Æ¤òÀÕ¤áÎ©¤Æ¤¿¡£
¡ÖÊì¿Æ¤ÈÁÄÉã¤ÏÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¾×ÆÍ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¿®¶Ä¿´¤¬¶¯¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÃÖ¤¤¤ÆÅÏ´Ú¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÄÉã¤Î»à¸å¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÆàÎÉ¸©Æâ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³¾åÈï¹ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Êì¿Æ¤¬»ñ»º¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇä¤êÊ§¤¤¸¥¶â¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢²È¤â¼ýÆþ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¤¿¤³¤È¤Ç»³¾åÈï¹ð¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë2002Ç¯¤Ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç·»¤Ï»à¤ó¤À¡½¡½
¤½¤Î¸å¡¢Êì¿Æ¤¬¼«¸ÊÇË»º¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£ÅØÎÏ¤ÏÊó¤ï¤ì¤º¡¢±ÞÀ¤´Ñ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿»³¾åÈï¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤Í¤Ð·»¤ÈËå¤ËÊÝ¸±¶â¤¬Æþ¤ë¡×¤È2005Ç¯2·î¤Ë¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
Ì¿¤Ï½õ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«±ÒÂâ¤ò½üÂâ¡£¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó²È¤ò½Ð¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÊì¿Æ¤È·»¤Î´Ø·¸¤¬ºÇ°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£·»¤ÏÊì¿Æ¤Î¿®¶Ä¤òÀÕ¤á¤Æ¡¢¤È¤¤ËË½ÎÏ¤â¿¶¤ë¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¡¢¹üÀÞ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊì¿Æ¤Ï¿®¶Ä¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¡£Èï¹ð¤Ï30ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¥«¥ë¥È¶µÃÄ¤ÎÈï³²¼Ô¤òµßºÑ¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÄÌ¿®Âç³Ø¤Ë´ê½ñ¤ò½Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ëÅØÎÏ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Èï¹ð¤¬35ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·»¤¬¼«»à¡£¡Ø¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¡Ù¤È¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¿®¼Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï¹ð¤ÏºÆ¤Ó¼«»à¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
2009Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸¥¶â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶µÃÄÂ¦¤ÈÊì¿Æ¤È¤Î´Ö¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ç·×Ìó5000Ëü±ß¤òÊ¬³ä¤ÇÊÖ¶â¤¹¤ë¹ç°Õ¤¬¤¢¤ê¡¢·î¿ô½½Ëü±ß¤¬ÊÖ¶â¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èï¹ð¤Ë¤â·îÌó10Ëü±ß¤¬ÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¿ÍÀ¸¤òËÝÏ®¤µ¤ì¤¿º¨¤ß¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤º¡¢¸¶°ø¤ÏÊì¤¬¿®¶Ä¤·¤Æ¤¤¤¿µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º¨¤ß¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
·»¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¶µÃÄºÇ¹â´´Éô¤Î»¦³²¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³¾åÈï¹ð¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë·×²è¤ò¹ÔÆ°¤Ø¤È°Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ä´´Éô¤ò½±·â¤¹¤ë·×²è¤Ï2²óÎ©¤Æ¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¡£³Î¼Â¤Ë»¦³²¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·ý½Æ¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¡¢2021Ç¯10·î¤´¤í¤Ë·ý½Æ¤ÎÆþ¼ê¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
À¸¤¤Î©¤Á¤¬·ºÈ³¤òÂç¤¤¯·Ú¸º¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ÖµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´´Éô¤ò½±·â¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½Æ¤ò¼«ºî¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢2021Ç¯12·î°Ê¹ß¡¢¼êÀ½¥Ñ¥¤¥×½Æ¤ä¹õ¿§²ÐÌô¤ÎÀ½Â¤¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÛÈ½¤Ç¤Ï½ÆÀ½Â¤¤ä°ÂÇÜ»á¤ò»¦³²¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤Ï¡¢¶µÃÄ¤ÎÌäÂê¤Ï»ö·ï¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾ð¾õ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Î©¤Á¤¬·ºÈ³¤òÂç¤¤¯·Ú¸º¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢·º¤Î½Å¤µ¤ò·è¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ÂÇÜ»á¤òÁÀ¤Ã¤¿ºÝ¡¢Ä°½°¤ËÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸½¿¦¹ñ²ñµÄ°÷¤¬±éÀâÃæ¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Àï¸å»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°Îã¤ò¸«¤Ê¤¤¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê·ë²Ì¤ä¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¶µÃÄ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ë»¦³²¤ò´ë¤Æ¤¿Æ°µ¡¤ÎÌäÂêÀ¡¢·×²èÀ¤ä´í¸±À¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤òÎÌ·ºÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
°ìÊý¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤ÎÀ¸°é´Ä¶¤¬¡Ö½¡¶µµÔÂÔ¤ËÅö¤¿¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£ÎÌ·º¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÖÊÛ¸îÂ¦¤Ïº£¸å¡¢Èï¹ð¤È²ÈÂ²¤Î¥á¡¼¥ë¤äSNS¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Êì¿Æ¤äËå¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç²ÈÄíÆâ¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç²ÈÄíÆâ¤Î¼Â¾ð¤ä¿´Íý¤Î¿ä°Ü¤òÎ©¾Ú¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¶µÃÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¿®¼Ô²ÈÂ²¤¬¼õ¤±¤ë°ìÈÌÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¡¢¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤é¤Î¿ÒÌä¤Ç¼¨¤¹¹½¤¨¤Ç¤¹¡×(Æ±Á°¡Ë
»ö·ïÁ°¡¢Èï¹ð¤Ë¤Ï¿´¤«¤é¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢SNS¤Ç¿´¾ð¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³¾åÈï¹ð¡£ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢»³¾åÈï¹ð¤ò¡Ö°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤ÈÊâ¤àÌ¤Íè¤òÌ´¸«¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ö»³¾å¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ä¡Ö°ÂÇÜ¥·¥ó¥Ñ¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡×¤¬»¦Åþ¡Ä¡ª»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð½é¸øÈ½¡¢¡ÉÇÜÎ¨22.7ÇÜ¡ÉËµÄ°·ôÃêÁª¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÍ³¡×
