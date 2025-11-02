なぜ猟友会の”クマ駆除拒否”が頻発するのか…「我々を都合よく利用するのだけはやめろ」現役ハンター指摘

「熊を殺すために許可を取ったわけではない。一方的な殺害は後味の悪い思いが残るだけです。そんなことをするために我々がいるのではありません」

全国で相次ぐクマによる被害。行政、警察、そして地域住民たちが頼りにしているが猟友会による駆除だ。しかし、当の猟師たちの中には、その風潮に疑問を投げかける者も少なくない。今回、取材に応じてくれた猟師もそのひとりだ。

熊の駆除の本来あるべき姿とはどういうものなのか、猟師の“生の言葉”から辿っていきたい。

なぜ猟友会は国や行政に反発しているのか

最近の会員の中には箱罠に入った熊を殺して、その数を誇ってるような質の悪い者もいます。そういう人は、私に言わせると熊撃ち猟師ではないです。

箱罠に入った熊は目が血走り、口から泡を吹き出して檻を揺らして恐怖心から大暴れします。そんな熊を安全な場所から撃つことは心理的に非常に大きな抵抗があります。あまりに酷く、一方的でフェアではまるでない。

それを嬉々として撃って、殺して、まるで自分の手柄のように吹聴している輩もいる。山の中で熊を追っている身からすると、そんなことをするために免許を取ったのではないと強く言いたいのです。

駆除に関する私の中の結論としては、山の中に関しては猟友会が受け持ちますが、市街区域に出てきた熊に関しては警察なり自衛隊など国や行政に関わる連中が駆除をすべきだと考えています。発砲に関わる許可を出すことのできる立場の人間が撃てばいいのです。

何かあった時だけ我々を都合よく利用するのだけはやめてもらいたい。そういう考えが透けているので全国で猟友会の理解を得るのが難しくなるのです。

明らかに増えている熊に関しては、ただ撃って殺すだけではなく、どうして里に降りて来ているのか、その根本を考えるべきです。

なぜ増えているのか、それは餌が豊富にあるからです。では今年は餌がないから出てきているのか。いや違う。以前も凶作はあったが、ここまで出てくることはなかった。山自体が熊の頭数増加を吸収できなくなったのです。山の力が弱って来ているのだと考えています。

なんでそれが変化したのか。気候変動など色々なことが考えられるが、それは責任転化の発想だ。人が自力で対策出来ることを考えなくてはならない。

「カネがかかっても、本来の森の姿に」

私の考えでは山の管理が行き届いていないからだと思う。一度でも人の手の入った森はしっかり管理をしなくては荒れてしまう。東北三県は全国でも人工林の多いところです。

それだけ人の手が入り、商売のために多くの開発が行われてきました。売れるとなれば自生していた広葉樹林を広く伐採して針葉樹を植えます。もちろん針葉樹には熊の餌になるものはありません。

結果、広葉樹が減り続け、カネになる針葉樹が増えることとなりました。山の中に道路や細かな林道が通り、特にアクセスの良いエリアに人工林は集中します。熊の縄張りが産業のために圧迫されているのです。

県知事も林業は県の看板産業ですから、その点は指摘してきませんでした。産業を潰すことになるからできないのであれば、せめて放置されている私有林の管理をしっかりと徹底したらいい。

山は国有林と私有林に大きく分けられる。国有林はある程度は管理されている。だが私有林の方はバラバラだ。中には固定資産税を支払うばかりで自分の地所がどこなのかを知らない人も多い。世代が変わればその傾向はより強まる。

放置され荒れた森林に、熊の餌になるような広葉樹を植樹すればいい。特に里に近い放置林は所有者を見つけ徹底的にやるべきだ。擬似的であっても時間がかかってもおカネがかかっても、本来の森の姿に近づけるしかないのです。

里に住み着いてしまった熊については可哀そうだが駆除するしかない。山の中に帰ってもらえばいいという考えもあるのかもしれないが、里で育った熊が山で餌を取れますか？ 縄張りの主にすぐに追いやられ、餌をとれず餓死するか、殺されてしまう。

里に出てくる熊の総数を減らさない限り、被害は出続けることになる。人を襲った熊は一刻も早く駆除すべきです。それはもう絶対だ。

