ビル・ゲイツも憧れた「世界最高の研究所」の中身は意外にもユーモラス!?…センター長が逆立ちで歩く「ベル研究所」の実態とは

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

「内定取り消し」でお先真っ暗な社会人1年目から「数学」を広めに世界5大陸を駆け回るまで「山」と「谷」に満ちた半生を送ってきた筆者が実践する、身体は老けても全身全霊で余生に向き合う「こころのありかた」とは。

“数学の伝道師”秋山 仁が語る七転八倒の体験的アドバイスが詰まった一冊『数学者に「終活」という解はない』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『数学者に「終活」という解はない』連載第23回

『「ネタの枯渇」と「シビアな締め切り」に忙殺される週刊朝日の連載…“スパルタ編集者”が数学者にもたらした「トラウマ級の愛の鞭」とは』より続く。

数学研究に対する強い思い

もしタイムマシンに乗ることができるのなら、私が最初に降り立つのは、1947年12月のベル研究所だ

ビル・ゲイツ（米の実業家、ポール・アレンとマイクロソフトを創業）

こんなふうに、40からの人生の新たなやり甲斐を模索して、来るもの拒まずに何でもやってみた結果、テレビ、ラジオ、映画、書籍、雑誌と見た目華やかな異業界で奔走した。

「秋山は、本業（数学研究）を忘れて、浮かれてたんじゃないのか？」と思った人もいるだろう。だが、人生を振り返ってみると、数学の研究以外のことにどんなに忙しい時期でも、数学の研究につながるものから完全に離れることは一度も無かった。

長く生きてみて初めて言えることだが、私の深層心理の中で、どんな時も数学あるいはその周辺のサイエンスの研究からは絶対離れたくなかったのだろう。

さまざまなことに手を出し、忙しくしていた40代も、数学の研究に関わり続けていた。

それまで専門にしていたグラフ理論ではない、自分が夢中になれる分野が何なのか、ハッキリとわかってはいなかったが、とりあえず面白そうに思え、友人の研究者たちが専攻していた離散幾何学の分野に足を踏み入れてみたのが40代の時期だった。

現代の技術の源「ベル研究所」

'86 年の箱根の学会で来日した、当時米国AT＆Tベル研究所（通称ベル研）の数理センター長を務めていたロナルド・グラハム博士と、大学生・大学院生対象の「離散数学入門」（朝倉書店）の本を共著で書く約束をした。

そのため、'87年の秋と'91年の冬の期間の２度、米国ニュージャージー州マレーヒルにあったベル研で、グラハムから離散数学の面白いトピックをたくさん教えてもらった。この分野には、さまざまなタイプのユニークな未解決問題があることを知って、この分野にエネルギーを注いで行きたいなという気持ちが強くなった。

ベル研究所は、戦後何人ものノーベル賞を受賞した科学者を輩出している世界屈指の科学技術の研究所だった。

現代のハイテク産業の要とされる半導体、トランジスター、世界中の音声と画像とデータを送受信できるネットワークシステム、デジタル通信の根幹となるデジタル情報理論、GPS技術や衛星通信、携帯電話通信網、太陽電池等々、情報化時代と言われる現代の先端のテクノロジー技術の源はほとんど、戦後のベル研究所から生まれたものと言っても過言ではない。

SF作家のアーサー・C・クラークはベル研を“アイディア（を生み出す）工場”と称した。冒頭のビル・ゲイツの言葉は、「新たな時代を切り拓いた数々の発明やイノベーション（技術革新）が次々と生れ出た現場に立ち会ってみたい」という意味なのだ。

ベル研究所での経験

'87年に滞在した時は、研究仲間であり親友であるバシェックが、ニュージャージー州のラトガース大学にいた時期で、マンハッタンのウェスト・ヴィレッジにあった彼のアパートにずっと泊めてもらった。バシェックとは同じ年齢で、初めて会った32〜33歳の頃から、バシェックが東京にいる時は私のアパートに、私がバシェックの住んでいる土地に行けば彼のアパートに泊めてもらうのが常だった。

マンハッタンからバスを乗り継ぎ、小高い丘の上の緑広がる広大な敷地に建つベル研に通った。

ベル研は、「研究者どうしが専門の垣根を越えて交流し、密にアイディアを交換し合うことでまったく新しい何かが生まれる」という考えを伝統的に持っていた。研究者が集中して論文を書いたり実験している時以外は、自分の研究室の扉を開けて、他の研究者の訪問を歓迎していた。そして、研究室からカフェテリアに行くにも、事務スタッフがいるどのオフィスに行くにも、長い廊下を歩いて行くようになっていて、その途中で必ず誰かほかの研究者と顔を合わせるような造りになっていた。

グラハム博士は子供の頃から、数学やチェスを得意としていただけでなく、高校時代に体操部でも活躍していたので、この長い廊下を時折、逆立ちして通行し、初めてそれを見る人たちをギョッとさせていた。

米国では、日本式の発音で、「マクドナルド」と言っても向こうの人には通じず、「マクドォノォ」とドの音にアクセントを持ってきて言わないとわかってもらえない。これと同様、ベル研で、日本式発音で「グラハム」と言っても誰もわかってくれなかった。「グラハム」ではなく、「グ【、レ】ェーム」と発音しなければならなかった。

グラハム博士はセンター長なのだが、ベル研にいる誰もが彼を「ロナルド」の愛称である「ロン」と、親しみを込めて呼んでいた。

ある日のセンター長・ロンのふるまい

ある日、カフェテリアでロンと昼食をとっている時、「最近、秘書業務をしているスタッフ達のケアレス・ミスが多いんだ。

今日も、カナダに送る郵便物を英国に、英国に送るはずのものを日本に、日本に送るはずのものをイタリアに、イタリアのものをカナダに送ってたことがわかって、朝からテンヤワンヤだった」とこぼしていたことがあった。

昼食を済ませて、カフェテリアから研究室に戻る途中、噂のスタッフ達が仕事をしているガラス張りのオフィスがあった。すると、仕事の手を止めて、大笑いしてお喋りしている彼女らの様子が丸見えだった。それを目にしたロンは、「ちょっと待ってて」と言って、どこからともなくCDデッキを持ってオフィスに入っていった。

「何をするのかな」と思いながら外から見ていると、ロンはにこやかに微笑みながら、CDデッキからドナ・サマーが歌う“情熱物語（原題 SHE WORKS HARD FOR THE MONEY）”のサビの部分を流した。

それを聞いたスタッフたちは「ハイハイ、わかりました。スミマセン」と言わんばかりに笑いながらお喋りをやめて、めいめいの作業に戻っていった。

小田実氏の言う通り、世界屈指の伝統ある研究所といえど、すべてが一寸の隙もなく高尚なものばかりで成り立っているわけではないのだ。ロンは私のところに戻ってきて、「大変だろ？」と言わんばかりにウィンクした。

「センター長という役割は、研究だけに忙しくしているわけにもいかず、いろいろなことに神経使ってみんなを引っ張っていかなければいけないから大変だね」という意味を込めてthumbs upした。

時代の変化に勝てなかったベル研究所

グラハムは、'99年にベル研を去り、2000年頃、カリフォルニア大学サンディエゴ校に移った。

目を閉じると、あの広大な緑の敷地に立つベル研究所を思い浮かべることができる。しかし、あの輝かしいベル研究所はもはや見る影も無くなったと世界中から惜しまれている。かつて時代を切り拓いたベル研究所も、時代の変化の波には勝てなかった。

どのような人物たちがどのようにしてベル研の栄華を築いたのか、そして、時代のどんな変化によって、あれだけの研究所が衰退して行ったのか、その経緯については、『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』（ジョン・ガードナー著 土方奈美訳 文藝春秋）に詳しく書かれている。

“経済活動を市場原理に委ねる現在のやり方で、果たしてベル研のように、ダイナミックに新しい時代を切り拓いていくような発明やイノベーションを生み出していけるのだろうか”と、この本では問うてもいる。

GAFAMやシリコンバレーが隆盛を極める昨今だが、時代がどのように動いていくのか、未来はまったくわからない。

『子どもの現状維持志向は「大人の固定的な幸福観」の押し付けが原因…奇抜な数学教育者が気づいた「日本型教育の欠陥」とは』へ続く。

【つづきを読む】子どもの現状維持志向は「大人の固定的な幸福観」の押し付けが原因…奇抜な数学教育者が気づいた「日本型教育の欠陥」とは