「マイネルの奴隷」と同僚騎手から侮辱…丹内祐次が破った〈日本人騎手の不文律〉とは

今年すでに自己最多の87勝を挙げ、勢いそのままに天皇賞・秋ではソールオリエンスに騎乗する丹内祐次。騎手生活22年目にして今、最も波に乗る男だ。だが、これまでの道のりは決して平坦ではなかった。大怪我を乗り越え、「マイネルの奴隷」と嘲られながらも信頼を積み重ねてきた男の物語。『相馬眼が見た夢 岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』（河村清明著）より抜粋してお届けする。

マイネルの奴隷

丹内祐次とマイネル・コスモ軍団との親密な関係は他の騎手からも疎んじられた。

岡田繁幸はレースを、馬体のメカニズムと同じく論理的に捉え、騎手に次のように要望した。

「距離を長く走ってしまうからコーナーで外をまわらないでほしい」

「走るためのエネルギーは車のガソリンと同じ、一気にペースを上げると浪費する。２ハロン目はラップが一番速くなる。出遅れても、そこでペースアップしてはいけない」

「ペースが遅いにもかかわらず、後方のまま直線を迎えると、差し切るにも無理がある。展開がスローに落ちたときには、逃げ馬を射程圏内に捉えるよう、向こう正面でジワリ進出してほしい」

丹内はこれらの指示に従った。だが、実戦でどうしても目立つ“道中での進出”が他の騎手から非難された。

一般的に日本の騎手は、一度固定された隊列がレース中に変動するのを好まない。令和を迎えて状況は変わりつつあるが、“動いていいのは勝負どころの３〜４コーナーから”という不文律がかつてあった。先輩が乗る逃げ馬に競りかけると、「なぜ絡んできた」と怒られもした。だが、繁幸の指示が理にかなっている、と考えた丹内は、スローの道中で積極的に動いた。他の騎手は、そうした騎乗がマイネル・コスモ軍団の意向による、と知っているだけに、丹内をこうあざけり始めた。「マイネルの奴隷」――。

侮蔑した騎手の心中

一連の事実を知り、私はこう思った。

若くして騎乗馬の減少に悩み、引退を余儀なくされる騎手は多い。丹内がマイネル・コスモ軍団の調教を手伝っていなければ、10年以降の騎乗数は増加せず、引退していたとして不思議ではない。

馬主が騎手に目をかけ、騎乗馬を提供するケースはままあるにせよ、マイネル・コスモ軍団によるこれほど手厚い支援は稀だ。丹内を侮蔑した騎手の心中にはきっと、両者の親密な関係への嫉妬もあったのだろう。

調教で乗るための函館行きに、馬主側から旅費は支払われていない。それゆえ繁幸たちは、丹内の頑張りに報いるため、騎乗馬を揃えようとした。

得たチャンスを丹内は見事に活かして、自らの成長に繋げた。

ロスを避けるコース取り、ペースや展開を的確に読んだ位置取りを味方に、最近の丹内祐次は人気馬を多く託されるようになった。24年には70勝を挙げて、ＪＲＡ騎手リーディングの全国12位に進出した。

【もっと読む】"マイネル軍団"岡田繁幸総帥「急死の真相」…"71歳の誕生日"に何があったのか、いま初めて明らかにされる事実

