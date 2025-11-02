『ライオンの隠れ家』の裏に…20年以上障害ある弟の存在を隠した兄が変わった日「気づいたら泣いていた」

2024年の秋、TBS系の金曜ドラマとして放送された『ライオンの隠れ家』が、多くの視聴者の心に刺さった。主人公は、市役所で働く真面目で優しい青年、小森洸人（柳楽優弥）。洸人には弟の美路人（みちと）、通称・みっくん（坂東龍汰）がいる。みっくんは自閉スペクトラム症の特性があり、洸人はそんな弟とふたり、静かに寄り添うように暮らしていた。朝は同じ時間に家を出て、夕方は一緒に帰る。みっくんのペースをいつも第一に考えながら、丁寧に日常を積み重ねてきた。だが、ある日“ライオン”と名乗る少年（佐藤大空）が現れたことで、兄弟はある事件に巻き込まれていく。

このドラマのなかで、印象的な存在感を放っていたのが、みっくんが描く数々の絵。実はこれ、福岡に住む画家・太田宏介さんが手がけたもの。彼自身も、みっくんと同じく自閉スペクトラム症の特性がある。この連載では、その宏介さんの兄・太田信介さんの視点から、弟との関係や家族の物語を綴っていく。障がいのある弟と生きるということに、兄として何を感じ、どんな道を歩んできたのか。第1回では、ドラマ『ライオンの隠れ家』から絵の制作のオファーが来たときのエピソードを紹介。第2回では、信介さんが長い間、弟・宏介さんの存在を周りに隠していたことについて語り、その正直な気持ちに多くの反響があった。そして第3回では、弟のことを隠していた信介さんがなぜ一緒に仕事をするようになったのか。そのきっかけや、心の中で起きた変化をお伝えする。

弟への見方が変わった出来事

障がいのある弟の存在を隠し続け20数年。「弟のことを説明できない」「弟の存在を話すことで自分がみじめな思いをするのではないか？」「弟のことを馬鹿にされるのが嫌だ！」そんな思いが、弟のことを隠し続けた理由です。

ただ、ずっと隠し続けた私にも28歳頃に転機がやってきました。2002年に福岡市美術館で開催された「ナイーヴな絵画」展で弟の作品2点が、福岡県の新進作家として展示されたのです。この絵画展ではルソー、ピカソ、岡本太郎、山下清などの世界の癒し系の画家の作品を集めた、大規模な絵画展でした。そこで宏介の作品がなんと草間彌生さんの作品の隣に飾られたのです。

私がこの絵画展に行ったとき、草間彌生さんの作品の前には2〜3列にもなる人だかりができていました。しばらくすると、草間彌生さんの作品を見終えた人たちが動き出し、宏介の作品の前で足を止めました。「可愛い」「素敵ね」「福岡の人なんだ」と言いながら、次第に宏介の作品の前にも人が集まりはじめました。その光景を後ろから見ていた私は、「宏介ってすごいな！」「絵を頑張ったんだな」「自分にはない才能があるんだな」と純粋に思えたのです。

宏介が絵を描いていることは母から聞いていましたが、県外の大学に行ってからは実家にもほとんど帰っていなかったので、私はずっと“お絵描き程度”だと思っていました。だからこそ、この美術館での光景には衝撃を受け、宏介に対する見方が変わった転機になる出来事でした。そして「宏介は将来画家になるかもしれない。もしそうなれば、一緒に絵の仕事をしたい」と思いはじめました。

「気がついたら涙が出ていた」

「ナイーヴな絵画」展が終わってから、実家に帰る回数も増えていきました。当時、私は新卒で入った九州最大手のパチンコ店を運営する株式会社ユーコーで働いており、入社6年目にはパチンコ店の店長を任されるようになっていました。パチンコ店の店長は激務です。営業が終わる23時からが本業で、売上も大きく、会社からのプレッシャーもかなりのものでした。年上の部下も多く、人間関係で悩むこともあり、店長になって数年間は心身ともに疲弊しきっていました。

そんなある日、疲れ果てて実家に帰ったときのことです。宏介が「おにいちゃんお帰り！」と大きな声と笑顔で迎えてくれました。実家には宏介が描いた作品がたくさん飾られていて、私はそれを見ているだけでどこか癒されている自分に気づきました。

「宏介は絵が好きなんだな」「自由に絵を描いて楽しそうだな」。そして宏介が絵を通じて「お兄ちゃん、悩まなくて自由に楽しく仕事したらいいよ！」と言ってくれている気がして、気がついたら涙が出ていたのを鮮明に覚えています。私も苦しかった時期だったと思いますが、宏介の絵は人を癒し、元気を与える力があると心底思えた瞬間でした。そして、この宏介の作品を「日本全国、そして世界へ伝えたい」と本気で思うようになりました。

この頃から、宏介のことを隠すのは申し訳ないと思うようになってきました。だからと言って急に誰にでも話すことはできませんでしたが、どこかで自分の気持ちがスッキリしていくような気がしました。

弟の絵に変化が……

ここ数年、毎月弟の絵画展を全国各地で開催しています。TBSドラマ『ライオンの隠れ家』の影響もあって、全国どこに行っても多くの方がご来場されます。なかには、私と同じように障がいのあるご家族をお持ちの方も来場されます。

私と話している中で、涙ながらに「初めてきょうだいのことを家族以外の人に話しました」と打ち明けてくださった方も何人かいらっしゃいました。その言葉を聞いたとき、私自身が若い頃に感じていた「しんどさ」がよみがえりました。でも同時に、思いを話したことで、少し気持ちが軽くなったような表情で帰っていかれる様子がとても印象的でした。

きょうだいにとってカミングアウトはとても勇気が必要です。私自身、若い頃は弟のことを隠し続けていましたが、思い切って打ち明けるようになってからの方が、ずっと心が楽なのです。私たちきょうだいが活躍を続けることで、障がいのあるご家族をお持ちの方に元気と勇気を届けられるように、今後も目の前の絵画展を大事に頑張っていきたいと思っています。

これまでの歩みを振り返ると、弟が絵を描き始めてからもう33年になります。最近、その作品に少し変化が見られるようになりました。宏介の作品は、動物の目の可愛さが特徴のひとつです。ところが今年の夏、初めて“目をつぶったキリン”を描いたのです。そのキリンもまた、とっても可愛いのです。

宏介の調子があまり良くないときは、同じような絵を繰り返し描くことが多く、作品が単調になります。以前はチンパンジーばかり描いていた時期もあり、数年前はゴリラをよく描いていました。同じ絵を描くこと自体が悪いわけではありませんが、その時期は宏介が気分的にあまり乗っていないように見えます。

一方で、大きな絵画展や初めての挑戦の機会があるときは、宏介も新たなチャレンジをしています。今回の“目をつぶったキリン”も、そうしたチャレンジのひとつでした。それ以降も目をつぶった動物をよく描いています。

宏介が絵を描くことをワクワクしながら楽しめるような題材や催しを準備することが、私の大きな仕事のひとつでもあります。11月には、東北地方で初めて百貨店での大規模な個展を開催します。九州とはまた違う空気感を宏介も感じながら、これからも、きょうだいで新しいことに挑戦していきたいと思います。

