「いくら食べても満足できない」ダイエット減量後にダイエット前よりリバウンドしてしまう理由
常識をくつがえす画期的なダイエット本
大食い選手権に登場するのはたいてい「やせの大食い」。一度に何千キロカロリーを摂取しても、テレビで見る彼女たちの体形は全くと言っていいほど変わらない。
どんなに摂取カロリーに気をつけても、ちょっと油断すればすぐに体重が増えてしまう人からすると、「食べすぎちゃった」などと言いながら、何年も体形を維持している人がうらやましくて仕方がない。
なぜこんなにも気をつけている自分ばかりが太るのか。
太っているのは意志が弱いからだ、本当に痩せようという意志があれば自制できるはず、などと太っていることに対し世間は冷たい。だが、「意志が弱い」「自制できる」などと批判するのは間違っていると、唱える人物がいる。
今年8月に出版された『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』（ダイヤモンド社）の著者、アンドリュー・ジェンキンソン医師（Dr. Andrew Jenkinson）だ。本書は肥満大国・アメリカとイギリスでベストセラーとなり、米英含む世界11カ国で刊行されている。
名門ユニバーシティ・カレッジ病院の肥満（減量）外科の現役外科医でコンサルタント。イギリスのホーマートン大学病院で、ロンドン一予約の取れない肥満治療病棟の設立に貢献し、現在はNHS（国民保健サービス）に従事するアンドリュー医師は、ロンドンクリニックとウェリントン私立病院の肥満外科部門の責任者も兼任する。
本書には、体重に悩む多くの人が知りたい
・なぜ人は太るのか（同じように食べても、太らない人もいるのに）
・なぜダイエットすると、リバウンドしてしまうのか（しかも元の体重より増えやすい）
・どうしたら食欲を抑えられるのか（ダイエット中に食べ物のことばかり考えてしまう）
・どうしたら痩せられるの（運動、カロリー制限以外の方法なんてあるのだろうか）
などが、科学的根拠を踏まえながら、丁寧にわかりやすく書いてある。
しかもその内容は、これまでの私たちのダイエットの常識をくつがえす、画期的なものなのだ。
短期連載のその1「『”食べた分だけ脂肪がつく”は科学的に間違っています』肥満外科医が伝えるダイエットの新常識」、その2「『ダイエットに成功したはずが…』減量成功後に襲ってくるリバウンドよりも恐ろしいこと」では、過食が必ずしも太る原因ではないことを伝えている。
私たちの体は、たくさん食べたからと言って、その分すべてが脂肪になるわけではない。生きていくために必要な体重（セットポイント）が設定されており、体重が増え始めると、体は代謝率を上げて、よりカロリーを消費しようとするという。
だがダイエットなどによって体重が減り始めると、これと逆のことが起きる。
必要な栄養素が十分に摂れない事態を体は飢餓と認識し、できるだけカロリーを使わないよう代謝率を下げる。さらに今後の飢餓に備えて、セットポイントを上げ、せっせと脂肪を蓄えようとするというのだ。
セットポイントを上げる食べ物
ただこれは、何を食べても起こるとは限らず、誰にでも起きることでもない。人それぞれ、人種や住む地域に関係し、個体差も大きい。
個体差には、「遺伝」と（食）「環境」が大きく関わっているという。
例えば、大きく太った牛に育てようと思ったら、牧草をたくさん食べさせるだけでは足りない。
セットポイントを上げて太らせるのに有効だったのは、高カロリー・高脂質の「キャンティーンフード」だ。
人間にとってそれは、フライドチキンやオニオンリング、ピザやハンバーガー、フライドポテトなどに代表される「西洋の食事」のようである。
食欲がわく仕組み
だが、そうした食事を悪者と決めつける前に、なぜ私たちは食べたくなるのか、食欲のメカニズムを知っておきたい。
かつては「血糖値が下がると食欲が増し、食べ物を摂取して胃が膨れると、満腹中枢からストップが出る」と言われたものだが、今は、もっと具体的な誘因がわかっている。
脳に強烈に作用する、食欲に関わるホルモンの存在が明らかになったのだ。
ホルモンは3種類あって、それぞれ胃・腸・脂肪で作られる。
胃から分泌される「グレリン」は、体重が落ちると分泌量が増え、空腹感を誘発する。
食事で摂った食べ物が胃から腸に入ると、腸から「PYY」ホルモンが分泌される。これが血中のグレリンを中和し、食欲をおさえる。
そしてもう1種類、長期的に食欲に作用するホルモンが、脂肪の量に比例して分泌される「レプチン」だ。
ダイエット中、体重が落ちてグレリンの分泌量が上がって食欲がわいても、食事を我慢したり、充分な栄養が摂取されないと、腸は満たされず、PYYは低下したままだ。PYYが分泌しないためグレリンは中和されず、食欲はおさまらない。それが続くと、やがて脂肪が減り始め、3つめのホルモンであるレプチンの分泌量も減り始める。
実はレプチンも食欲と密接な関係がある。
血中のレプチンの濃度が薄まると、強烈な食欲が沸き起こるのだ。さらにその影響は食欲だけにとどまらない。代謝を低下させ、飢餓に備え始めることが確認されている。
「肥満の特効薬」と科学者たちは浮き足立つが
レプチンの発見は1994年と比較的最近のことだ。レプチンを持たないマウスは旺盛な食欲で、あっという間に2倍の大きさになった。そこにレプチン代替物質を注入すると、食欲はぴたりと止まり、継続することで肥満は解消された。
「肥満に悩む人にもレプチンを注入すればよいのではないか」そう研究者たちは考えた。
1997年に先天的にレプチンを持たない2歳と8歳のパキスタンの子どもにレプチン代替注射を継続投与すると、どうやっても痩せられなかったふたりの食欲はおさまり、体重は改善を見せたという。
「肥満の特効薬」だと、製薬会社や研究者は浮き足だち、莫大なお金をかけて開発した。が、うまくいかなかった。
肥満症の患者の中に、レプチンを持たない患者はほんのわずかしかおらず、多くの患者の体内には、高濃度のレプチンが存在したのだ。
レプチンの濃度が高くなれば、食欲がおさまるはずなのに、なぜ……。
アンドリュー医師は、この原因について、「レプチンの濃度が高まると、脳へのメッセージが阻害され、脳がレプチンの存在を感知できなくなる」と書いている。
レプチンには（感知できる）限界点があって、それを超えてしまうと「レプチン抵抗性」という現象が起きる。十分すぎるレプチンがありながら、脳は飢餓状態と思い込み、食欲はおさまらないのだ。
食べても「食欲がおさまらない」
本書ではレプチンをガソリンメーターに例え、こう説明している。
「車を運転中、メーターの針が危険なほど低いところを指していることに気づいたとしよう。次のガソリンスタンドが見つかるかとあなたは気が気ではない。できるだけ早くガソリンを満タンにしなければならない。緊急事態だ。
だがこのとき、実際にはガソリンは満タンだ。ただあなたにはわからないだけ。
問題はメーターにある。メーターが壊れているのだ。
この状況と同じなのがレプチン抵抗性だ。
脳は体内に燃料（脂肪）がないと考えるが、実際にはたっぷり蓄えられている」
そうして私たちは、脂肪をたっぷり蓄えながら、おさまらない食欲と闘わなくてはならなくなる。
レプチンの抵抗性の原因については、まださまざまな「説」の段階だが、アンドリュー医師の推察と理論については、ここでは割愛するので、詳細についてはぜひ本書をお読みいただきたい。
そんなアンドリュー医師が強調するのは、ホルモンの働きによる「食欲増進」は生理現象や本能に近く、意志の力うんぬんでなんとかできるものではないということだ。痩せられないのは、意志の弱さなどではない。
だとしたら、肥満はどうしたら治療できるのか。食欲はどうしたら抑えられるか。
キーになるのは、食べ物の選び方だと言う。
明日公開の最終話の記事にて、詳しくお伝えしたい。
構成・文／風間詩織（FRaUweb）