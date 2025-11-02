◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日午前９時８分開始予定）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ第７戦、敵地・ブルージェイズ戦で先発登板することが決まった。球団が発表した。「１番・投手」でスタメン出場する。

大谷は１０月２８日（同２９日）の本拠地での第４戦に先発。７回途中で９３球を投げ、６安打４失点で敗戦投手になった。第４戦の試合後には「もちろん全試合必要であれば準備したい」と、第５戦以降への登板にも意欲を示していた。中３日ながら先発のマウンドに上がることになった。

試合前の記者会見にブルージェイズのシュナイダー監督が出席。決着戦で２度目の「投手・大谷」との対決を迎え「うちの投手たちは打者への準備をし、打者たちは投手への準備をする。彼がその両方をやっているのは独特だ。でもうちの選手たちは、一つのことに集中することにたけている。だから打者たちは投手と対戦する準備をし、投手たちは打者と対戦する準備をする。彼のやっていることは間違いなく特別だ」と話した。

ブ軍先発はシャーザー。第７戦であるため、総動員の戦いになる。「基本的にはいつもと同じだ。第７戦ということで少し違うが、いくつかの道筋を詰める必要がある。マックス（シャーザー）から始まる。彼の状態を見て、打者の反応を見る。特定の打順を特定の投手で迎えたい場面もあるので、そのタイミングを判断する。結局、実行するのは選手たちだ。第７戦では投手に注目が集まるが、それだけがテーマではない。得点する方法を探す必要もある。僕は投手戦ではなくチームとしての総力戦だと思っている」と見解を明かし、シャーザーについては「昨日の試合後、彼のそばを通ったら、誰かを殺しそうな顔をしていた（笑）。それが彼だ。だからこそ、この舞台でも信頼できる」と前夜から“マッド・マックス”モードに突入していたと予告した。