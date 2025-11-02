「あいつらふざけやがって」「終活アパート」建設中に金利上昇…ローン返済と家賃の関係で蘇る父の話

元大手証券会社の社員で作家の町田哲也さんの母は、パン屋を営んでいた父が定年したタイミングで離婚しつつ、敷地内で同居をして天国に旅立つまで面倒を見ていたという。76歳のときに実家に集まった際に家が傾いていることが判明し、それから母の終活のためのアパート建設を計画することになった。その背景には、連絡が取れなくなっている弟が帰る場所として実家を残したいという思いもある。

町田さんが土地を探して購入し、「アパート」を作っていく過程をドキュメンタリーでお届けしている連載「終活アパート」、第8回はアパート建設工事の進む中、金利につい頭を痛めた話をお届けする。

日銀は2024年3月にマイナス金利政策を解除し、同年7月には追加利上げを実施。2025年1月には、政策金利の誘導目標を0.5％程度に引き上げる追加の利上げも実施している。ローンを借りる身としては、当然金利は大きく影響する。果たして町田さんにふりかかったことは。

金利の引き上げで影響するローン返済

アパート経営の収入はその多くが家賃で構成されるため、一般の事業に比べて安定性が高い。家賃は景気変動に影響を受けることが少なく、定期的な入金が見込めるからだ。事業リスクは突発的な災害や風評だが、発生する頻度は相応に低いと考えていい。

費用の面で最大の支出は、借入金の返済だ。不動産の購入資金や建設費を借り入れで賄うと、金利が大きく上昇したときにコストの増加につながる。日本の金利は日銀の金融政策によりきわめて低い水準で推移してきたが、大きく環境が変わりつつあった。

2024年3月、日銀は長く継続してきたマイナス金利を解除し、政策金利を0・1％に引き上げることを決定した。これは17年ぶりの利上げで、日本国債の金利はその後大きく上昇することになる。アパート経営にも逆風が吹きはじめていた。

「融資の金利もかなり上昇していますね」

B銀行の本田さんは、アパート建設がはじまってからも何度か連絡してくれていた。すでに借り入れは実施しているので、金利上昇の影響を受けるわけではないが、金利更改の時期には注意したほうがいいという。金額が大きいだけに、コストが一気に上昇しかねないからだ。

「今から借り入れする人は大変ですね」

「銀行も資金調達コストが上昇しているので、金利は高くせざるを得ないですね。新規のアパート建設に影響が出るかもしれないです」

負債を活用して収益を上げたいけれど…

インフレの影響で、家賃が上昇していることはアパート経営にとって追い風だが、家賃を引き上げるにも限界がある。入居者にすれば生活に直結するので、敏感にならざるを得ないからだ。想定外のリスクに取り囲まれていた。

アパート経営の収益率を測る尺度には、いくつかの利回りがある。一般的なのは表面利回りで、年間の家賃収入を総事業費で割ったものだ。家賃収入を1200万円、不動産の購入費と建物の建設費を含めた総事業費を2億円とすると、表面利回りは6％ということになる（1200万円÷2億円×100）。

実際には固定資産税や管理手数料、修繕積立金などの諸費用がかかるので、これらを年間200万円とすると、資金収支は1000万円。総事業費で割った資金収支利回りは、5％ということになる（1000万円÷2億円×100）。

必要となる費用をすべて自己資金で賄うのであればこの利回りが収益率を示すものになるが、そのようなケースは稀だ。借り入れをすることによりレバレッジを利かせ、利回りを高くすることができるからだ。

つまり、仮に総事業費のうち1億5000万円を銀行から借り入れた場合、自己資金は5000万円になる。借入金の金利を1.5％、元利均等で返済していくとすると、毎月の返済額は約46万円、年間550万円程度だ。

家賃収入1200万円に対して、借入金返済550万円、諸費用200万円を引くと、資金収支は450万円。自己資金は5000万円なので、資金収支利回りは9％に上昇する（450万円÷5000万円×100）。これがレバレッジ効果で、負債を活用することで効率的に収益をあげることができる。

年間返済額の大幅増額も…

ポイントは自己資金を減らして資金効率を上げることだが、リスクは借り入れの金利にある。仮に金利が2.5％、3.5％にそれぞれ1％、2％上昇すると、年間返済額は、約650万円、約750万円まで上昇する。資金収支利回りはそれぞれ7.1％、5.1％だ。見た目の金利上昇分以上に効いてくることがわかる。

「以前は1％程度で融資させていただいたこともあるんですけどね……」

本田さんが申し訳なさそうに説明したが、今回の借り入れに適用されている金利も十分安い。銀行が不当に金利を引き上げているのであれば文句もいいたくなるが、マーケット要因で上昇しているぶんには文句のいいようがない。

「いつも金利は見ているつもりなので、仕方ないですよ」

すべてはタイミングの問題だ。ぼくが証券ビジネスに携わって四半世紀が経つが、プロフェッショナルでも判断がむずかしい時期を選択してしまったのかもしれない。

大手証券会社に就職して父に話したこと

1998年に大学を卒業したぼくが就職先に選んだのは、大手証券会社だった。配属されたのは、債券の投資分析の部署。入社後数年間は、顧客である銀行や地域金融機関を訪問して、全国を飛び回る毎日だった。

当時は金融機関が軒並み不良債権処理に苦しみ、収益の大半を国債などの債券運用に依存していた。投資家の投資スタイルは大きな変化を迎えていた。株価の低迷が続き、自らの資産防衛が意識されはじめていた。低リスク志向の高まりは安全性が高いとされる債券への資金流入を後押しし、金利が大きく下がりつつあった。

金利低下のメリットは、借り入れ負担の減少にも及んだ。住宅ローンの借り換えが増え、固定金利から変動金利へと返済を切り替える流れが加速していた。

「うちも変動金利に切り替えてみれば？」

当時ぼくは毎月のように実家に帰っては、会社でどんな業務をしているか話していた。勉強会用に自分が講師になって撮影されたビデオを、両親に見せたこともある。仕事が順調な姿を、親に見てほしかった。思えば両親と対等に会話のできる、幸せな時期だった。

「そういうのはよくわからないからなあ」

「高い金利を払ってるんでしょ。銀行にいいようにだまされてるだけだからさ、一回銀行に行って話を聞いてみなよ」

「あいつらふざけやがって」

わが家のメインバンクは、埼玉にある地方銀行だ。普段あまり行くことのない大宮駅前まで父が出向いたのは、数週間後のことだった。

「あいつらふざけやがって、何様だと思ってるんだ」

父が銀行に行った週末のことだ。家に帰って感想を聞くと、父が顔を赤くして怒り出した。家族に手をあげ、暴言を吐くのはよくあることだが、銀行に向けた言葉であることが意外だった。対応が良くなかったのだろうか。

「話を聞いたんじゃなかったの？」

「あんな副支店長じゃ、話にならねえよ。支店長を出せっていうんだ」

後で母から聞いた話によると、窓口で対応したスタッフから紹介されて出てきたのが、副支店長の男性だったという。顧客対応をしているシニア社員なのだろう。専門用語ばかりで理解できず、途中で帰ってきてしまったという。

「金利の切り替えはしなかったの？」

「私が代わりに電話で説明を聞いて、手続きしたのよ。でもあんたが帰ってくるまでは、こんなに毎月の返済が減るのかって喜んでたのよ。お礼をいわなくちゃって。素直じゃないんだからね」

和室にある洋服ダンスには、スーツがかけられていた。普段はパン屋の作業着とステテコしか着ないような父も、銀行に行くのにネクタイをして行ったのだろう。それくらい銀行はわが家にとって、敷居の高い存在だった。

住宅ローンの支払いが減ることなど、両親は考えたこともなかったのだろう。当たり前の支出として、毎月わが家の家計に重くのしかかっていた。金利が与えられるものでなく、選べるものだということを教えてあげたことは、ぼくなりの親孝行だったといえるかもしれない。

その後仕事に加えて交友関係のつき合いも増えたことで、実家に帰る回数は減っていった。口うるさい父に会うのが煩わしかったのも事実だ。父が株式投資をはじめたという母からの連絡も、立場上話せないからというだけで相手にしなかった。父が倒れたのは2017年のことだった。

◇後編「金利上昇に二度目の事故…「終活アパート」建設を進める中で感じた「銀行に怒った父」の本心」では、工事中のトラブルと金利の続報から、父の思いについてお伝えする。

