¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¡È¥Ü¥í¥«¥¹¡É¤Î¥À¥á³ô¡£¤À¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¸À¤Ã¤¿¡Ö10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤Í¡×¡¡È½ÃÇ¤Îº¬µò¤È¤Ï¡©
¡Ö¹üÆ¡ÉÊ¡¦¸ÅËÜ¡¦µï¼ò²°¡Ø»°Ê¡¡Ù¡×¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂçÅê»ñ²È¡Ö¥¨¥Ó¶ä¡×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿20Âå¤ÎÉ×ÉØ¡¦¿®Æó¤ÈÉ±Æà¡£¥¨¥Ó¶ä¤ËÅê»ñ¤Î¤¤¤í¤Ï¤ò¶µ¤ï¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿2¿Í¤Ë¡¢¤Þ¤ºÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤Ï¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹¤·¤½¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢±ü»³·î¿Î»á¤ÎÃø½ñ¡Ø³ô¾®Àâ¥¨¥Ó¶ä¡¡Ï©ÃÏÎ¢¤ÎÂçÅê»ñ²È¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤â½é¿´¼Ô¤Ë¤â»È¤¨¤ë³ôÅê»ñ¤Î´ðËÜ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¼ã¤É×ÉØ
2¿Í¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤¯¤é¤¤»ñ¶âÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¾¡Éé¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£½îÌ±¤Ç¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤Âç¶â¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤â³§¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¿®Æó¤¬¤Ä¤¤Ï³¤é¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¥¨¥Ó¶ä¤ÏÊ¹¤Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ì¤ë¤µ¡×
ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¿®Æó¤Ï´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ì¤â¥µ¥é¤Á¤ã¤ó¤âÉÏË³¤Î¥É¥óÄì¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¿¿·õ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¹çÍýÅª¤Ë¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Âç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¡×
¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ê¤éËÜÅö¤ËÌ´¤Ï³ð¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿®Æó¤ÏÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¯µ±¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£·ë¶É¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó°û¤ó¤ÇÁû¤¤¤Ç¡¢Ìë¤Î9»þ¤Ë¤ª³«¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÌ¤ìºÝ¡¢¥¨¥Ó¶ä¤Ï2¿Í¤Ë½ÉÂê¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÍè½µ¤ÎÆüÍËÆü¤Ë¤Þ¤¿¤ª¤¤¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢·¯¤¿¤Á¤Î¼ñÌ£¤ä¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¡¼¤¤¡£½ÉÂê¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×2¿Í¤Ï¾åµ¡·ù¤ÇÊÖ»ö¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡¢¤â¤·¡¢·¯¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢º£¸å¿¤Ó¤½¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤â¹Í¤¨¤ÆÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶ñÂÎÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÀâÌÀ¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¡×
É±Æà¤Ï¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿Àª¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¾Ê¬¾éÃÌ¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¤¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ä¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¾å¤¬¤ë³ô¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤°¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯¥¨¥Ó¶ä¤¬ÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¾å¤¬¤ë³ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬´Ö°ã¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤µ¡£°¤¤ÅÛ¤Ï¾å¤¬¤ë³ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¾å¤¬¤é¤Ê¤¤³ô¤ò¶µ¤¨¤¿¤¬¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Çã¤Ã¤¿³ô¤ò¹âÃÍ¤ÇÇä¤ê¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Í¤Þ¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥º¾ðÊó¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÀõ¤Ï¤«¤ÊÏ¢Ãæ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£¤â¤·¡¢·¯¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¶µ¤¨¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢´ã¸÷¤¬¸±¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢À¼¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¿ô¡¹¤Î½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿¥¨¥Ó¶ä¤ÎËÜÀ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Åà¤ê¤Ä¤¯2¿Í¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸µ¤ÎÉ½¾ð¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤É¤±¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¼ÂÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¨¥Ó¶äÍÍ¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤Æ¡¢³ô¤Î¾¡¤ÁÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤µ¤·¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
2¿Í¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢Æ¬¤ò¤Ú¤³¤ê¤È²¼¤²¤¿¡£
¥¨¥Ó¶ä¤«¤é¤Î½ÉÂê
ÅÚÍËÆü¤ÎÄ«¡¢2¿Í¤Ï½ÉÂê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¥³¥Ô¡¼ÍÑ»æ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢É±Æà¤Ï»×¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤ë¡£
¡Ò¼ñÌ£¡Ó
¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
¡¦¥«¥é¥ª¥±
¡¦Î¹¹Ô
¡Ò¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡Ó
¡¦²È¤òÇã¤¦¤³¤È
¡ÒÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡Ó
¡¦»öÌ³½èÍý¡Ê»Å»ö¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ñÌ£¤âÆÃµ»¤â»Å»ö¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
É±Æà¤Î¥á¥â¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¿®Æó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤ò¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡Ò¼ñÌ£¡Ó
¡¦±Ç²è
¡¦¥¸¥ç¥®¥ó¥°
¡¦¼ò
¡Ò¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡Ó
¡¦²È¤òÇã¤¦¤³¤È
¡ÒÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡Ó
¡¦²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¥×¥é¥ó¥È¡Ê»Å»ö¡Ë
¡ÖËÍ¤â¥À¥á¤À¤Í¡£ÉáÄÌ¤¹¤®¤ë¡£Éô³è¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¤«¡¢²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿³Ú´ï¤òÎý½¬¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤òº¹ÊÌ²½¤·¤È¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
Ê¿ËÞ¤¹¤®¤ëÀ¸³è¤¬¡¢Ê¿ËÞ¤¹¤®¤ë¼«Ê¬¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿®Æó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÍî¤Á¤³¤ó¤À¡£
¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·îÊÂ¤ß¤ÊËÍ¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¨¥Ó¶ä¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¡¢³ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¿®Æó¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¶ä¤µ¤ó¤È¤«¥µ¥é¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢ÍÌ¾¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤è¡×
¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¡¢¥¨¥Ó¶ä¡¢¥µ¥é¼Æ¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÅÁÀâ¤ÎÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î°ïÏÃ¤á¤¤¤¿ÏÃ¤ä¸Å¤¤»¨»ï¤ÎÂÐÃÌµ»ö¤Ê¤É¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂè°ìÀþ¤«¤é¤Ï°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¤Ã¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÂç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¼ñÌ£¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢²Ë¤Ê¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤¤ÉÕ¤¤ÇÅê»ñ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡¡¤¢¤ÎÅ¹¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ïµ¶Êª¤Î¥¨¥Ó¶ä¤È¥µ¥é¼Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£º¾µ½»Õ¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯ñÙ¤¹¤é¤·¤¤¤«¤é¤Í¡×
¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌÙ¤±ÏÃ¤ò¿ÆÀÚ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¤Î¿´ÇÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤ï¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ©¤Á´ó¤ëÁÇ¿Í¤òñÙ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤ÊÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â·å°ã¤¤¤ÎÂçÉÙ¹ë¤è¡×
³Î¤«¤Ë¡¢ÁÇ¿Í¤«¤é¾®Á¬¤òñÙ¤·¼è¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Îº¾µ½»Õ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÂç»Å³Ý¤±¤¹¤®¤ë¡£
2¿Í¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Í¥ÎÉ´ë¶È¸õÊä
½ÉÂê¤ÎÂ³¤¤ËÌá¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢ÍË¾´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â1¤Ä¤À¤±¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤Í¤§¡¢2¿Í¤È¤â½ñ¤¤¤Æ¤ë¡¢²È¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£Àè½µ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ã¤Æ¡¢°Æ³°¡¢ÍË¾¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
É±Æà¤¬¥Ý¥Ä¥ê¤È¸À¤Ã¤¿¡£Âç¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ²È¤òÇã¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¤³¤È¤Ï¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤À¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¹ð¤Î¶ù¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Î³ô¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡©¡¡¤¢¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê½»Âð²ñ¼Ò¤¬¡©¡¡¤¦¡¼¤ó¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤è¡×
¿®Æó¤Ïµ¿¤¤¤Ä¤Ä¤â¸¡º÷¤ò¤«¤±¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ²È¸þ¤±¾ðÊó¤¬¾Ü¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¶ÈÀÓ¤Ï½çÄ´¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È³ô²Á¤Î¾ðÊó¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¡¼¤Ã¡¢µîÇ¯¤Î11·î¤Ë¾å¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤Æ¤µ¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤Î1¤«·î¤Ï¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ1700±ß¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤º¤Ã¤È²¼¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¤Ç¡¢º£¤Ï800±ß¤À¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¥À¥á¥À¥á¤½¤¦¤À¤Í¡×
¡Ö¤Ø¤§¡Á¡£¤±¤ÉÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Î²ñ¼Ò¤Î³ô¡¢Çã¤¨¤ë¤ó¤À¡×
É±Æà¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡©¡×
¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥í¥«¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£³ô¼ç¤¿¤Á¤ÎÅÜ¤ê¤äÓÞ¾Ð¤Ç°î¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦¤³¤³¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï³ô¼çÂÐºö¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎË½Íî¤ò»ß¤á¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¦¥Á¥ã¡¼¥È5¤Ï²¼Íî´ðÄ´¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤È¡¢300±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¦ºòÆüÂ»ÀÚ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¥À¥á²ñ¼ÒÇã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¡¢20Ëü±ß¤ÎÂçÂ»!!
¡¦¤³¤Î³ô¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤·¤ç¡£¤Þ¤À»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢¤â¤Ã¤È³ô¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢Çã¤¦µ¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Í¡Ä¡Ä¡£¶ä¤µ¤ó¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤½¤¦¡×
ÈÝÄêÅª¤Ê¿®Æó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É±Æà¤Ï¾¯¤·°ã¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤±¤É¡¢¥â¥Î¤Ï¹Í¤¨¤è¤¦¤è¡£Ç¯Ëö¤Ë1700±ß¤â¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£¤Ê¤é¡¢800±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢È¾³Û°Ê²¼¤ÎÂç¥Ð¡¼¥²¥ó²Á³Ê¤¸¤ã¤ó¡£¥Í¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Æ±³¤Ð¤Ã¤«¤Î¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¡£¤ß¤ó¤Ê³ô¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¥¤¥é¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢Â¾¤ËÍË¾³ô¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÌÀÆü¤Ï¤³¤Î²ñ¼Ò¤ò¥Í¥¿¤ËÅê»ñ¤Î¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×
¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¤ò½ÉÂê¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³
ÍâÆü¤ÎÍ¼¹ï¡¢2¿Í¤ÏºÆ¤Ó¡¢¹üÆ¡ÉÊ¡¦¸ÅËÜ¡¦µï¼ò²°¡Ö»°Ê¡¡×¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡£½ÉÂê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡©¡×
¥¨¥Ó¶ä¤Ï³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¿®Æó¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤òµÆþ¤·¤¿¥³¥Ô¡¼ÍÑ»æ¤òÅÏ¤¹¤È¡¢¥¨¥Ó¶ä¤Ï¿¿·õ¤Ë¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤ë¡£
¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡£¤ª2¿Í¤È¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢ÎÉ¤¤¤´¼ñÌ£¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¤¤Ä¤¤¾éÃÌ¤À¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¥«¥é¥ª¥±¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼ñÌ£¤È¸À¤¦¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¡¡¼¤Ã¡¢¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤ÆÃµ»¤È¤«¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¿®Æó¤¬¶²½Ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥Ó¶ä¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉáÄÌ¤Î¼ñÌ£¤À¤«¤é³ô¼°Åê»ñ¤Ë»È¤¨¤ë¤ó¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ñÌ£¤³¤½»Ô¾ì¤¬¥Ç¥«¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ô¾ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥Ë¡¼¥º¤ò¤Ä¤«¤ó¤À´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®Ä¹³ô¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡×
2¿Í¤Ï´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥¨¥Ó¶ä¤¬2¿Í¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄó½Ð¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê»ñ¤Î¥Í¥¿Ãµ¤·¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡©¡¡¤³¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î¼ñÌ£¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÉÔ»×µÄ¤¬¤ë2¿Í¤Ë¡¢¤µ¤âÅöÁ³¤½¤¦¤Ë¥¨¥Ó¶ä¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Ó¤¤êÎÉ¤¤¼ñÌ£¤µ¡£Âç²½¤±³ô¤ÎÊõ¸Ë¤À¡£¤ß¤ó¤ÊÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä·ò¹¯¿©ÉÊ¤¬ÂåÉ½³Ê¤«¤Ê¡£¹¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹´ØÏ¢³ô¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢³ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡×
¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡£¤¸¤ã¤¢¡¢²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¼ñÌ£¤³¤½¤¬¡¢¼Â¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥Í¥¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡£¿Í¤È°ã¤¦ÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤È³ô¤Ç¤ÏÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀèÆþ´Ñ¤µ¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤³¤½³ô¼°Åê»ñ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤â¿Í¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ñÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê»Ô¾ì¤ÎÂç¤¤ÊÊ¬Ìî¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤â¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î¼ñÌ£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åê»ñ¤Ë³è¤«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ã¯¤«¤é¤â¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡¢¿·Á¯¡ª¡×É±Æà¤¬¤Ï¤·¤ã¤®¤À¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÂ®¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´ØÏ¢³ô¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×
¿®Æó¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¥¨¥Ó¶ä¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼ó¤ò·¹¤²¤ë¡£
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£¤¤¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤â¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶áÇã¤¤»Ï¤á¤¿¾¦ÉÊ¤È¤«¡¢ºÇ¶á¶á¤¯¤Ë¤Ç¤¤¿¥¸¥à¤À¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥½¥Õ¥È¤À¤È¤«À½ÉÊ¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¿È¶á¤ÊÂÎ¸³¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£¸å¿¤Ó¤½¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡×
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤ÏÎÉ³ô¡©¸«Ê¬¤±¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸
¡Ö¤Ø¤§¡Á¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
2¿Í¤È¤âç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤É½¾ð¤À¡£
¡Ö¤Þ¤À¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ãµ¤·Êý¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×
¿®Æó¤Ï¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¿¤À¡¢1¤Ä¤À¤±¡¢2¿Í¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¡£
¡Ö¤Û¤Û¤¦¡£²¿¤Î²ñ¼Ò¡©¡×
¡ÖÀè½µ¤³¤Î¤ªÅ¹¤ËÍè¤ëÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ã¤Æ¡¢½»Âð²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡×¸½ÃÏ¸«³Ø²ñ¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
¡ÖºòÇ¯¡¢¾å¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¤Þ¤À¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÍ¤¿¤Á¤Ï5000Ëü±ß¤â¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤â¤¦¤È¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿½»Âð²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Èº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é³ô²Á¤Ï¥À¥é²¼¤¬¤ê¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¥¨¥Ó¶ä¤Ï¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¼Â¤Ï½»Âð²ñ¼Ò¤â²áµî¤ËÂç²½¤±³ô¤¬Ï¢È¯¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¡£¥í¡¼¥³¥¹¥È¥Ó¥ë¥À¡¼¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï10ÇÜ°Ê¾å¤â¾å¾º¤·¤¿³ô¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤è¡×
¡Ö10ÇÜ¡ª¡×
2¿Í¤ÏÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡Ö³ô¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
É±Æà¤Î¼ÁÌä¤Ë¥¨¥Ó¶ä¤Ï¤µ¤é¤Ã¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡£¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Ç¸«¤¿¤é¡¢5ÇÜ¡¢10ÇÜ¤Ï¤¶¤é¤Ë¤¢¤ë¡×
50Ç¯Áª¼ê¤Î¥¨¥Ó¶ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤À¡£
¡Ö¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£ÎÉ¤µ¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡×
²¿¤ä¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ø¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ª¡¼¤Ã¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡£¥¨¥Ó¶ä¤Î³ô¼°Åê»ñ¹ÖºÂ¡ª¡¡100Ëü±ßÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¼õ¤±¤¿¤¤¿Í¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¥¨¥Ó¶ä¤Ï¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²èÌÌ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡Á¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ÎÌÃÊÁ¤ò¶µºà¤Ë¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³ô¤ÎÊÙ¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡×
2¿Í¤Ï¤³¤¯¤ê¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«´ðËÜ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡£¤³¤Î³ô¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«°Â¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤¤¤Ä¤ò¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î³ô¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â¤¯Çã¤¤¤¹¤®¤ë¤ÈÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¦¡£À®Ä¹³ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¹â¤¯Çã¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢PER¤È¤«PBR¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ØÉ¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì¤«¤éÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¼«Ê¬¤Î¤ª¶âÌÙ¤±¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡¢¾¯¡¹¤ÎÊÙ¶¯¤òÀË¤·¤à¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Î¹ñ¸ì¤È¿ô³Ø¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤µ¡£¤Þ¤º¤ÏPER¤«¤éÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤«¡×
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¤â¤¢¤¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Ü²¿¤Ç¤â¡¢Å·²¼¤Î¥¨¥Ó¶ä¤¬PER¤ß¤¿¤¤¤Ê½éÊâÅª¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×
¸ÅËÜ¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é2ºý¤Û¤ÉÆþÌç½ñ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢2¿Í¤ËÅÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤Æ¤è¡£Íè½µ¡¢¥Ü¥¯¤¬¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤«¤é¡×
³Î¤«¤Ë´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÆþÌç½ñ¤«¥Í¥Ã¥È¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡£¥¨¥Ó¶ä¤«¤é¤Ï¾å¤¬¤ë³ô¤òÃµ¤¹¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¤Ã¤È¡¢ËÜ¤Î¤ªÂå¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Î¢Â¦¤ò¸«¤ë¤È¡¢1ºýÌÜ¤Ï450±ß¡¢2ºýÌÜ¤Ï700±ß¤È¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£
¡Ö2ºý¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢1000±ß¤ËÉé¤±¤È¤¯¤è¡×
¤³¤ÎÂç¶â»ý¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃÍÃÊ¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢³ô¤ÎËÜ¤¯¤é¤¤¡¢¤ªÃÍÂÇ¤Á¤ÊÇã¤¤Êª¤Ï¤Ê¤¤¥Í¡£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÅê»ñËÜ¤Ë¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤È³ô¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ËÜ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤è¡£¤³¤Î2ºý¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿ÆþÌç½ñ¤À¤±¤É¡¢ÆþÌç½ñ¤Î¼¡¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÎÂç¤ÊÅê»ñ²È¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¤ÈÎÉ¤¤¡£¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤È¤«¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤È¤«¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ë¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·´ðËÜ¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤éÉ¬¤ºÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¡×
¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¤Ï¤µ¤é¤ê¤ÈÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£É±Æà¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¡¼¥È¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¨¥Ó¶ä¤¬ºÇ½é¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥á¥â¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦Åê»ñ¤Ë¾¡¤Ä¥³¥Ä¡
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃøÌ¾Åê»ñ²È¤Î³ô¤ÎËÜ¤òÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤à¡£
¡¦Åê»ñ¤Ë¾¡¤Ä¥³¥Ä¢
¿È¶á¤Ê¼ñÌ£¤ä»Å»ö¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤éÀ®Ä¹³ô¤òÃµ¤¹¡£
¡¦Åê»ñ¤Ë¾¡¤Ä¥³¥Ä£
À®Ä¹³ô¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢³ô¤ò¹â¤¯Çã¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
¡Ö¤ª¤ª¡¼¤Ã¡¢¤¤¤¤¥Í¥§¡£¤½¤Î3¤Ä¤µ¤¨Ëº¤ì¤Ê¤¤ã¡¢°ìÀ¸¾¡¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤è¡×
¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥Î¡¼¥È¤òÇÁ¤¹þ¤à¡£¥¨¥Ó¶ä¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´ðËÜ¤òËº¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÂçÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤µ¡×
±ü»³ ·î¿Î
²ñ¼Ò°÷Åê»ñ²È