Êì¤Î°Â³Ú»à¤«¤é2Ç¯¡ÄÉ½¾ð¤«¤éÅÁ¤ï¤ë²ÈÂ²¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»Ñ¡¡ºÇ´ü¤ÎÃÏ¤ÎÎ¹¤Ç¼èºàD¤¬´¶¤¸¤¿¡È¥Þ¥Þ¤ÎÂ¸ºß¡É
¡ü·èÃÇ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¯
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤¬¡¢1995Ç¯10·î¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò ½¸¤á¤¿ºîÉÊ¤È¡È¤½¤Î¸å¡É¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢5½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè5ÃÆ¤Ï¡¢Á´¿È¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¤¬¤ó¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Â³Ú»à¤ò¥¹¥¤¥¹¤ÇÁª¤ó¤À¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó(Åö»þ44)¤È¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿²ÈÂ²¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÄÉ¤Ã¤¿¡Ö»ä¤Î¥Þ¥Þ¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¡Á¤¢¤ì¤«¤é2Ç¯ Êì¤ò»×¤¦Î¹¡Á¡×¡£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é2Ç¯¡¢Èà½÷¤¬ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥¤¥¹¤ò½ä¤ë²ÈÂ²¤ÎÎ¹¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶»¤òÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¿ï½ê¤Ë¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¡£¼èºà¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»³ËÜ¾´²¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±ÇÁü¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤ÎÃÏ¡¦¥¹¥¤¥¹¤òÎ¹¤¹¤ë²ÈÂ²¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û¡ÖÌÀ¤ë¤¯Á÷¤ê½Ð¤½¤¦¡×ÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤¿Ì¼¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ
2024Ç¯¤ÎÁ°²óÊüÁ÷¤Ï¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬Ì¿¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢º£²ó¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Î·èÃÇ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤¡£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¼èºà¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢À¸Á°¤Î±ÇÁü¤Ç¤â¡ÖÉ×¤Î¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤ä¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¡¢Á°²ó¤è¤ê¤âÂ¿¤¯Ãê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ì¤¸ø³«Ê¬¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ÎÆþ±¡Ãæ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌÌ²ñ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤¬¥Î¡¼¥È¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£Ì¼¤¿¤Á¤«¤é¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ø¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬ºÇ´ü¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¤¥¹¤ØÎ¹Î©¤ÄÆü¤ÎÄ«¡¢¼«Âð¤ò½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢Ì¼¤¿¤Á¤¬¥á¥¤¥¯¤Î»ÅÊý¤ò¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ë¥·¡¼¥ó¡£¡Ö·ë¹½¥Ä¥ä¥Ä¥ä!¡×¡Ö´°À®!¡×¤È¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï²ÈÂ²¤¬»£¤Ã¤¿Æ°²è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¸«¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¤è¤¦¤ÇËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤È¡ÖÈá¤·¤¯°Å¤¤ÊÌ¤ì¤Ë¤»¤º¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á÷¤ê½Ð¤½¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤¿¤Á¡£¶õ¹Á¤ÇºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹»þ¤â¡¢Ä¹½÷¤Ï¡Ö¼õ¸³¤Î»þ¤Ë(¥Þ¥Þ¤¬»ä¤Ë)¾è¤ê°Ü¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊÌ¤ì¤¿¸å¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»³ËÜD¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÈá¤·¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò±£¤¹¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¡£
¥¹¥¤¥¹¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ëÄ«¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Ë¥á¥¤¥¯¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤ë¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¡½÷¤ÎÊÑ²½¡Ö»×¤¤¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
Á°²óÊüÁ÷¤Î¼èºà»þ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±¤«¤éÆü¤¬Àõ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤À¤Ã¤¿Ì¼¤¿¤Á¡£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Îº£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉ½¾ð¤¬¸«¤¨¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÔ½¸¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»³ËÜD¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢É½¾ð¤Ç¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤¹¤´¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È°Õ¼±¡£²ÈÂ²3¿Í¤Ç¥¹¥¤¥¹¤òË¬¤ì¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¹Ô¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢»à¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¤ï¡Ö¥Þ¥Þ¤Ã»Ò¡×¤À¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Î´é¤Ë¥«¥á¥é¤¬´ó¤Ã¤¿¡£
É½¾ð¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×¤Î¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ÆÄÀÌÛ¤¹¤ë´é¤ò¡¢Ìó40ÉÃ¤Ë¤ï¤¿¤ê¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ðÊó¤òÂ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Û¤È¤ó¤É¾è¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
º£²ó¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¿ø¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡½÷¤ÎÊÑ²½¡£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬¥¹¥¤¥¹¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²ÈÂ²4¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ÈÄ¹½÷¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡½÷¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤À12ºÐ¤Î¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤òÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜD¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê12ºÐ¤«¤é14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç»×¤¤¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î2Ç¯¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ü½ñ¤°ä¤·¤¿¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³
Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ°Õ³°¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬½ñ¤°ä¤·¤¿¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤¬ÎÞ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ÎÁªÂò¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢Ãå¼Â¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È¼«Á³¤Ë²ÈÂ²¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ÎÀÊ¤ËÂç¤¤Ê¥¯¥Þ¤Î¿Í·Á¤¬¤Þ¤ë¤ÇËÜ¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤«¤Î¤è¤¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬¡È¾è¤ê°Ü¤Ã¤ÆÌ¼¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤¬¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡È¥Þ¥Þ¤á¤Ã¤Á¤ãÇú¿©¤¤¤·¤Æ¤ë¡É¤È¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹½÷¤ÎÀ®¿Í¼°¤ÎÁ°»£¤ê¤Ç¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡È¥Þ¥Þ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡É¤È¤Þ¤ë¤ÇºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¡£Êì¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤è¤ê¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¥¹¥¤¥¹¤Ø¤Î3¿Í¤ÎÎ¹¤â¡¢¤É¤³¤«¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²ÈÂ²4¿Í¤ÇÍè¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£3¿Í¤¬¡Ö³¨¤·¤ê¤È¤ê¡×¤ÇÍ·¤Ö¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë»þ¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥²¡¼¥à¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»×¤¤½Ð¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ä»¡¡£
Á°½Ò¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢²ÈÂ²4¿Í¤ÇºÇ¸å¤ËÄ°¤¤¤¿¶Ê¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¤â¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ò²ÈÂ²¤Ç´¶¤¸¤¿¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ËÜD¡£¤½¤Î¸å¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°Â³Ú»à¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¾¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤¬ËÜÅö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Á´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2Ç¯¤Ç²ÈÂ²¤¬Åö»þ¤Î·èÃÇ¤ò²ù¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡û¡Ö±ÇÁü¤ËÀ¼¤¬Æþ¤ë¤È¡Ä¡×À¶¸¶²ÌÌí¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÃæ¤ËÎÞ
²ÈÂ²¤¬ÌÀ¤ë¤¯²á¤´¤¹»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢»³ËÜD¤Ï¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤Ç¿Þ¤é¤º¤âÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¤¥¹¤ÇÌ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤¬°ì¿ÍºÂ¤Ã¤Æ¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤â´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤òÅö¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ±ÇÁü¤È°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¶¸¶¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿»þ¤â¡¢´¶¾ð¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬À¸Á°¡¢²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Ë¸ÀÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£
¡Ö°ì¼þ´÷¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë»Ç¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤´²ÈÂ²¤Ï¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÉÕ¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Ï¡È¼«Ê¬¤¬Ç¤¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡É¤È»×¤¤¡¢¥¹¥¤¥¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤ËÀ¼¤òÅö¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æ¿´¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡üÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¼¤¿¤Á¡ÄÊì¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò°ú¤·Ñ¤°
¼Â¤Ï¡¢»³ËÜD¤¬¥Þ¥æ¥ß¤µ¤óËÜ¿Í¤òÄ¾ÀÜ¼èºà¤·¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1¥«·îÄøÅÙ¡£²ÈÂ²¤È¤Ï¤½¤ì¤«¤é2Ç¯¤â¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤â¤½¤Î´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤´¤¯³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤¿¤´²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤Ë»Ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢°ì½ï¤Ë¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Ï20ºÐ¡¢¼¡½÷¤Ï14ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢»³ËÜD¤¬½é¤á¤Æ¼èºà¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿»³ËÜD¤ò¡¢¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¡¢Ì¼¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
´ØÀ¾ºß½»¤Î¤¿¤á¡¢Á°²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÏTVer¤Ç»ëÄ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¡£¤³¤Î²ó¤Ï¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î°Â³Ú»à¤Ë»ê¤ë³ëÆ£¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¤·¤«·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»³ËÜD¤Ï²ÈÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¶á½ê¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼«Âð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤â¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÖÊüÁ÷Æü¤ËË¬¤Í¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤´²ÈÂ²¤Ë¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ËÜ¾´²¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡ü»³ËÜ¾´²1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¾åÃÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2017Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡ØÄ¾·âLIVE ¥°¥Ã¥Ç¥£!¡Ù¡ØMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¡ÖFNS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Âç¾Þ¡×¤Ç¡Ø²Ò¤Î¤Ê¤«¤Î¥¨¡¼¥ë ¡ÁÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡Á¡Ù(20Ç¯)¡¢¡ØºÇ´ü¤òÁª¤Ö ¡Á°Â³Ú»à¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤Ç »ä¤¿¤Á¤Ï¡Á¡Ù(23Ç¯)¤òÀ©ºî¤·¡¢¡ØºÇ´ü¤òÁª¤Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ¡×Í¥½¨¾Þ¡¢¡ÖFNS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Âç¾Þ¡×Í¥½¨¾Þ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁüº×¡ÖUn petit air du Japon2024¡×¤Ç¥¨¥¯¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ(ºÇÍ¥½¨¾Þ)¡¢¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024¡×¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦Human Rights(¿Í¸¢)ÉôÌç¤ÎÆ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¤Ç¤Ï¡Ø»ä¤Î¥Þ¥Þ¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¡ÁÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ÎµÏ¿¡Á¡Ù¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦Social Issues(¼Ò²ñÌäÂê)ÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¡¢¡ØºÇ´ü¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Á°Â³Ú»à¤Î¤Ê¤¤¤³¤Î¹ñ¤Ç¡Á¡Ù¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦Human Rights(¿Í¸¢)ÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¨¥â¤í¤ó ¡Á¤³¤ÎÏÀÊ¸¡¢¥¨¥â¤¯¤Ê¤¤!?¡Á¡Ù¡Ø¥ª¥±¥«¥¼ ¡Á²³²°¤¬ÌÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤«¤é¤À¡Á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤â¼ê¤¬¤±¡¢¸½ºß¤âÊ£¿ô¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØºÇ´ü¤òÁª¤Ö Ì¿¤È¸þ¤¹ç¤¦¿Í¡¹¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎµÏ¿¡Ù(¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¿·½ñ)¤¬¤¢¤ë¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤¬¡¢1995Ç¯10·î¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò ½¸¤á¤¿ºîÉÊ¤È¡È¤½¤Î¸å¡É¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢5½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè5ÃÆ¤Ï¡¢Á´¿È¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¤¬¤ó¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Â³Ú»à¤ò¥¹¥¤¥¹¤ÇÁª¤ó¤À¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó(Åö»þ44)¤È¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿²ÈÂ²¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÄÉ¤Ã¤¿¡Ö»ä¤Î¥Þ¥Þ¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¡Á¤¢¤ì¤«¤é2Ç¯ Êì¤ò»×¤¦Î¹¡Á¡×¡£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é2Ç¯¡¢Èà½÷¤¬ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥¤¥¹¤ò½ä¤ë²ÈÂ²¤ÎÎ¹¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤ÎÃÏ¡¦¥¹¥¤¥¹¤òÎ¹¤¹¤ë²ÈÂ²¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û¡ÖÌÀ¤ë¤¯Á÷¤ê½Ð¤½¤¦¡×ÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤¿Ì¼¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ
2024Ç¯¤ÎÁ°²óÊüÁ÷¤Ï¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬Ì¿¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢º£²ó¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Î·èÃÇ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤¡£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¼èºà¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢À¸Á°¤Î±ÇÁü¤Ç¤â¡ÖÉ×¤Î¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤ä¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¡¢Á°²ó¤è¤ê¤âÂ¿¤¯Ãê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ì¤¸ø³«Ê¬¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ÎÆþ±¡Ãæ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌÌ²ñ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤¬¥Î¡¼¥È¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£Ì¼¤¿¤Á¤«¤é¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ø¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬ºÇ´ü¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¤¥¹¤ØÎ¹Î©¤ÄÆü¤ÎÄ«¡¢¼«Âð¤ò½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢Ì¼¤¿¤Á¤¬¥á¥¤¥¯¤Î»ÅÊý¤ò¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ë¥·¡¼¥ó¡£¡Ö·ë¹½¥Ä¥ä¥Ä¥ä!¡×¡Ö´°À®!¡×¤È¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï²ÈÂ²¤¬»£¤Ã¤¿Æ°²è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¸«¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¤è¤¦¤ÇËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤È¡ÖÈá¤·¤¯°Å¤¤ÊÌ¤ì¤Ë¤»¤º¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á÷¤ê½Ð¤½¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤¿¤Á¡£¶õ¹Á¤ÇºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹»þ¤â¡¢Ä¹½÷¤Ï¡Ö¼õ¸³¤Î»þ¤Ë(¥Þ¥Þ¤¬»ä¤Ë)¾è¤ê°Ü¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊÌ¤ì¤¿¸å¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»³ËÜD¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÈá¤·¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò±£¤¹¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¡£
¥¹¥¤¥¹¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ëÄ«¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Ë¥á¥¤¥¯¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤ë¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¡½÷¤ÎÊÑ²½¡Ö»×¤¤¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
Á°²óÊüÁ÷¤Î¼èºà»þ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±¤«¤éÆü¤¬Àõ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤À¤Ã¤¿Ì¼¤¿¤Á¡£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Îº£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉ½¾ð¤¬¸«¤¨¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÔ½¸¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»³ËÜD¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢É½¾ð¤Ç¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤¹¤´¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È°Õ¼±¡£²ÈÂ²3¿Í¤Ç¥¹¥¤¥¹¤òË¬¤ì¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¹Ô¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢»à¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¤ï¡Ö¥Þ¥Þ¤Ã»Ò¡×¤À¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Î´é¤Ë¥«¥á¥é¤¬´ó¤Ã¤¿¡£
É½¾ð¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×¤Î¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ÆÄÀÌÛ¤¹¤ë´é¤ò¡¢Ìó40ÉÃ¤Ë¤ï¤¿¤ê¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ðÊó¤òÂ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Û¤È¤ó¤É¾è¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
º£²ó¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¿ø¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡½÷¤ÎÊÑ²½¡£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬¥¹¥¤¥¹¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²ÈÂ²4¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ÈÄ¹½÷¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡½÷¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤À12ºÐ¤Î¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤òÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜD¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê12ºÐ¤«¤é14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç»×¤¤¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î2Ç¯¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ü½ñ¤°ä¤·¤¿¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³
Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ°Õ³°¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬½ñ¤°ä¤·¤¿¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤¬ÎÞ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ÎÁªÂò¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢Ãå¼Â¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È¼«Á³¤Ë²ÈÂ²¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ÎÀÊ¤ËÂç¤¤Ê¥¯¥Þ¤Î¿Í·Á¤¬¤Þ¤ë¤ÇËÜ¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤«¤Î¤è¤¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬¡È¾è¤ê°Ü¤Ã¤ÆÌ¼¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤¬¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡È¥Þ¥Þ¤á¤Ã¤Á¤ãÇú¿©¤¤¤·¤Æ¤ë¡É¤È¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹½÷¤ÎÀ®¿Í¼°¤ÎÁ°»£¤ê¤Ç¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡È¥Þ¥Þ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡É¤È¤Þ¤ë¤ÇºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¡£Êì¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤è¤ê¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¥¹¥¤¥¹¤Ø¤Î3¿Í¤ÎÎ¹¤â¡¢¤É¤³¤«¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²ÈÂ²4¿Í¤ÇÍè¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£3¿Í¤¬¡Ö³¨¤·¤ê¤È¤ê¡×¤ÇÍ·¤Ö¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë»þ¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥²¡¼¥à¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»×¤¤½Ð¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ä»¡¡£
Á°½Ò¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢²ÈÂ²4¿Í¤ÇºÇ¸å¤ËÄ°¤¤¤¿¶Ê¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¤â¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ò²ÈÂ²¤Ç´¶¤¸¤¿¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ËÜD¡£¤½¤Î¸å¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°Â³Ú»à¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¾¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤¬ËÜÅö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Á´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2Ç¯¤Ç²ÈÂ²¤¬Åö»þ¤Î·èÃÇ¤ò²ù¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡û¡Ö±ÇÁü¤ËÀ¼¤¬Æþ¤ë¤È¡Ä¡×À¶¸¶²ÌÌí¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÃæ¤ËÎÞ
²ÈÂ²¤¬ÌÀ¤ë¤¯²á¤´¤¹»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢»³ËÜD¤Ï¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤Ç¿Þ¤é¤º¤âÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¤¥¹¤ÇÌ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤¬°ì¿ÍºÂ¤Ã¤Æ¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤â´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤òÅö¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ±ÇÁü¤È°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¶¸¶¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿»þ¤â¡¢´¶¾ð¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬À¸Á°¡¢²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Ë¸ÀÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£
¡Ö°ì¼þ´÷¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë»Ç¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤´²ÈÂ²¤Ï¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÉÕ¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Ï¡È¼«Ê¬¤¬Ç¤¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡É¤È»×¤¤¡¢¥¹¥¤¥¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤ËÀ¼¤òÅö¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æ¿´¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡üÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¼¤¿¤Á¡ÄÊì¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò°ú¤·Ñ¤°
¼Â¤Ï¡¢»³ËÜD¤¬¥Þ¥æ¥ß¤µ¤óËÜ¿Í¤òÄ¾ÀÜ¼èºà¤·¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1¥«·îÄøÅÙ¡£²ÈÂ²¤È¤Ï¤½¤ì¤«¤é2Ç¯¤â¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤â¤½¤Î´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤´¤¯³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤¿¤´²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤Ë»Ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢°ì½ï¤Ë¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Ï20ºÐ¡¢¼¡½÷¤Ï14ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢»³ËÜD¤¬½é¤á¤Æ¼èºà¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿»³ËÜD¤ò¡¢¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¡¢Ì¼¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
´ØÀ¾ºß½»¤Î¤¿¤á¡¢Á°²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÏTVer¤Ç»ëÄ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¡£¤³¤Î²ó¤Ï¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î°Â³Ú»à¤Ë»ê¤ë³ëÆ£¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¤·¤«·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»³ËÜD¤Ï²ÈÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¶á½ê¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼«Âð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤â¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÖÊüÁ÷Æü¤ËË¬¤Í¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤´²ÈÂ²¤Ë¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ËÜ¾´²¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡ü»³ËÜ¾´²1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¾åÃÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2017Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡ØÄ¾·âLIVE ¥°¥Ã¥Ç¥£!¡Ù¡ØMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¡ÖFNS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Âç¾Þ¡×¤Ç¡Ø²Ò¤Î¤Ê¤«¤Î¥¨¡¼¥ë ¡ÁÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡Á¡Ù(20Ç¯)¡¢¡ØºÇ´ü¤òÁª¤Ö ¡Á°Â³Ú»à¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤Ç »ä¤¿¤Á¤Ï¡Á¡Ù(23Ç¯)¤òÀ©ºî¤·¡¢¡ØºÇ´ü¤òÁª¤Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ¡×Í¥½¨¾Þ¡¢¡ÖFNS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Âç¾Þ¡×Í¥½¨¾Þ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁüº×¡ÖUn petit air du Japon2024¡×¤Ç¥¨¥¯¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ(ºÇÍ¥½¨¾Þ)¡¢¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024¡×¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦Human Rights(¿Í¸¢)ÉôÌç¤ÎÆ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¤Ç¤Ï¡Ø»ä¤Î¥Þ¥Þ¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¡ÁÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ÎµÏ¿¡Á¡Ù¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦Social Issues(¼Ò²ñÌäÂê)ÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¡¢¡ØºÇ´ü¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Á°Â³Ú»à¤Î¤Ê¤¤¤³¤Î¹ñ¤Ç¡Á¡Ù¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦Human Rights(¿Í¸¢)ÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¨¥â¤í¤ó ¡Á¤³¤ÎÏÀÊ¸¡¢¥¨¥â¤¯¤Ê¤¤!?¡Á¡Ù¡Ø¥ª¥±¥«¥¼ ¡Á²³²°¤¬ÌÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤«¤é¤À¡Á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤â¼ê¤¬¤±¡¢¸½ºß¤âÊ£¿ô¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØºÇ´ü¤òÁª¤Ö Ì¿¤È¸þ¤¹ç¤¦¿Í¡¹¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎµÏ¿¡Ù(¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¿·½ñ)¤¬¤¢¤ë¡£