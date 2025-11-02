3球で火消し！グラスノーが見せた無心の救援「考える時間はほとんどありませんでした」



＜2025年10月31日（金）（日本時間11月1日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

ワールドシリーズ第6戦、ロサンゼルス・ドジャースが3-1で勝利し、シリーズ成績を3勝3敗のタイに戻した。

崖っぷちの第6戦で、最大の見せ場となったのは9回裏――無死二、三塁の絶体絶命のピンチでマウンドに上がったタイラー・グラスノーだった。

第3戦の先発登板から中3日。誰もがリリーフ登板を予想しなかった中で、ロバーツ監督は右腕をマウンドへ送り出した。

「考える時間はほとんどありませんでした。ただ外に出て、ウォームアップして、マウンドに上がる準備をしただけです」とグラスノー。

冷静に状況を見極め、「彼らは得点圏に走者がいると早打ちしてくるだろう」と読んで、ツーシームで勝負。わずか3球でダブルプレーを奪い、試合を締めた。

試合後には「"頼むからヒットにならないでくれ"と思っていた」と本音も明かした。

打球が外野に上がった瞬間は一瞬ヒヤリとしたというが、「捕ってくれて良かった。クレイジーなプレーだった」と笑った。

短い登板ながらも、ブルペン待機の調整や冷静な判断力が光った。

「試合前の準備は普段通り。マウンドでの投球練習はしていなかったけれど、体は良い状態だった」と語るように、コンディションは万全。第7戦への登板についても「体調は良い。どうなるかチームの判断を待つ」と前向きに話した。

終盤の劇的な火消しで、チームに流れを呼び戻したグラスノー。彼の3球が、ドジャースのシーズンを繋いだ。

