佐々木朗希 8回の無失点リレーで勝利に貢献「助かったと思いました」第7戦へ静かに闘志「明日が最後。しっかり断ち切りたい」



佐々木朗希 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月31日（金）（日本時間11月1日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズ第6戦で3-1と勝利し、シリーズ成績を3勝3敗のタイに戻した。

この試合で8回から登板した佐々木朗希投手（23）は、1回無失点と力投。9回にピンチを招き降板したものの、後を継いだグラスノー投手が見事に火消しを果たし、勝利を呼び込んだ。

佐々木は登板を振り返り、「調子は結構良かったと思います」と落ち着いた表情で語った。最速160キロを記録し、敵地トロントの大観衆の中でも冷静なピッチングを披露。

「（敵地で）初めてのマウンドでしたけど、あまり影響はなかったです」とも語り、堂々とした対応を見せた。

9回に無死二、三塁とピンチを招いた場面については、「助かった、と思いました」と率直に振り返った。

試合後は、グラスノーの好救援に笑みを見せながら「明日が最後。しっかり断ち切りたい」と第7戦に向けて静かに闘志を燃やした。

チームの命運を握る第7戦。若き右腕の肩に、再び期待がかかる。

