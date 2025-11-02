【べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 第42話】蔦重、ていの懐妊を知る 定信は幕閣内で孤立
【モデルプレス＝2025/11/02】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第42話「招かれざる客」が、2日に放送される。
【写真】大河「べらぼう」“のちの葛飾北斎”演じる人気芸人
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
歌麿（染谷将太）の美人大首絵で持ち直し、書物問屋も始めた蔦重（横浜）は、年が明けて身上半減から店を立て直した。歌麿の新作、江戸の「看板娘」を描いた錦絵も大評判となり、看板娘に会いたい客で各店は繁盛、江戸の町も活気づいていた。そんな中、てい（橋本愛）は蔦重に“子ができた”と告げる。一方、定信（井上祐貴）は、オロシャ問題や朝廷の尊号一件に対する強硬姿勢で、幕閣内で孤立し始めていた…。
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
◆「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第42話あらすじ
