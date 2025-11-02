難病を抱えながら、ピアノで自分だけの音を奏でる少女がいます。この夏、彼女は同じ境遇の子どもたちの前で演奏を披露しました。彼女が音に込めた思いとは。

福岡市に住む中学1年生、村山陽香（はるか）さん（13）。クラスメートに囲まれ、充実した学校生活を過ごしています。



■村山陽香さん（13）

「（学校は）いろんな人と会えるから、うれしいです。」

■クラスメート

「（陽香さんは）明るくて楽しい人です。」

「人に優しく、頼りになる人です。」





笑顔を見せる陽香さんですが、校内の移動には車いすが欠かせないなど、日常生活にはさまざまな困難が伴います。彼女が抱えているのは、15万人に1人と言われる「アペール症」です。骨や関節に異常が生じる難病で、その原因や仕組みは、まだはっきりと分かっていません。■母・尚子さん「生まれてきたときに、手足の指がくっついている。頭が真っ白で。何が起こったか分からないところでした。」

くっついた指を切り離すなど、これまでに7回の手術を乗り越えてきた陽香さん。壁にぶつかったとき、大きな支えになってきたものがあります。それは、4歳のとき自ら希望して始めた「ピアノ」です。



アペール症の影響で彼女の手は人より小さく、指の関節は曲がらないため、演奏には大きな制約があります。

■陽香さん

「（届かない音は）右手と左手でそれぞれ弾いています。」



例えば、休符をうまく使って、本来は左手で弾く音を右手でカバーします。



自身のハンデを、自分なりの「工夫」で乗り越え、全国大会で金賞や芸術賞を受賞するなど、数々の成績を残してきました。

■陽香さん

「手の不自由さがあってもピアノは弾けるし、美しい音を弾けることを分かってほしいです。私の指でしか出せない音を届けたいです。」



2025年夏、陽香さんのもとに届いたのは、初めての公演依頼です。



■陽香さん

「『子どもたちの前で演奏してほしい」と言われて。8月に予定されているので楽しみです。」

きっかけはことし3月、小学校卒業の節目に挑戦した2時間のソロリサイタルでした。観客の一人から、陽香さんと同じ、ハンデのある子どもたちへの演奏を頼まれたのです。



■陽香さん

「子どもたちに喜んでもらえて、夢と希望を与えられるような演奏がしたいです。流れ星のようなキラキラした音を届けたいです。」



陽香さんにとって、この夏一番のイベントです。この日のために、夏休みのほとんどをピアノの練習に費やしてきました。障がいのある子どもたちとその家族などおよそ50人に、陽香さんの「音」を届けます。

■陽香さん

「ちょっと長いかもしれないけど、 最後まで聞いてね。それではお聞きください。」



手拍子をしたり、体でリズムをとったりする子どもたちも。陽香さんの奏でる、流れ星のようにキラキラ輝く音が、部屋中に響き渡りました。



■福岡市立心身障がい福祉センター・井上留美子さん

「陽香さんの姿を見ることで、好きなことをやり続ければ、大事なことが見つかると教えていただきました。本当にありがとうございました。」

■陽香さん

「みんな喜んでくれてうれしかったです。障がいがあってもいろんなことができると伝わったらうれしいです。（自分の）頑張っている姿を見た人も『頑張ろう』と思ってほしいです。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月31日午後5時すぎ放送

陽香さんの挑戦を追ったFBSの番組が、全国29局ネットで放送されます。



NNNドキュメント'25「小さな指、奏でる思い」は、2025年11月2日（日）深夜24時55分放送です。ナレーションは、俳優の板垣李光人さんが務めます。日曜日の遅い時間ですが、ぜひご覧ください。