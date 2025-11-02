◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北中央支部予選 ▽１回戦 岩手中部ボーイズ６―２岩手東ボーイズ（１０月２５日、大崎・鹿島台中央野球場）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の東北中央支部予選が１０月２５日、開幕した。岩手中部ボーイズは岩手東ボーイズとの“岩手対決”に勝利。９月の角田商事杯１回戦で敗れた雪辱を果たした。

※ ※ ※

ベンチで喜ぶ仲間たちへ、岩手中部・前川歩堂（２年）は笑顔でガッツポーズをみせた。

３回無死満塁から先制の中前適時打に「絶対（走者を）返してやる、と思っていた。打ててホッとしました」。４回１死一、三塁では三塁側へのスクイズが内野安打になるなど、４打数２安打２打点の活躍だ。５回からはマウンドに上がり、「ストレートをしっかり投げることができた」と２回無失点、被安打１の５奪三振。打っては４番の働きを、投げてはエース級の力投をみせた。

リベンジを果たした。岩手東には９月の角田商事杯１回戦で４―５と敗退。試合の流れをつかもうと「どんな状況でもみんなで声を出していこうと話していた」（前川）と、チーム一丸となって圧倒した。新チームの登録メンバーは１１人と少ないが、どんな相手にも強い団結力で向かっていく。