◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日午前９時８分開始予定）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ第７戦、敵地・ブルージェイズ戦で先発登板することが決まった。球団が発表した。「１番・投手」でスタメン出場する。

大谷は１０月２８日（同２９日）の本拠地での第４戦に先発。７回途中で９３球を投げ、６安打４失点で敗戦投手になった。第４戦の試合後には「もちろん全試合必要であれば準備したい」と、第５戦以降への登板にも意欲を示していた。中３日ながら先発のマウンドに上がることになった。

試合前の記者会見にブルージェイズのＥ・クレメント内野手が出席した。マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズ第２戦から、１２試合連続安打中。大谷とは第４戦で３打数１安打で、二塁打を放っている。第７戦で再戦を前に「初対戦で臨むよりは確実に助けになる。彼は本当に素晴らしい投手。僕らは自分たちの野球をやって、粘って、ミスが来たら必ず仕留めるだけ」と話した。

前夜は「ほとんど寝てない。１〜２時間くらい早めに球場にきたよ。今日は仲間ともう一日全力を出せるのが楽しみで待ちきれなかった」とのこと。「今夜がどうなっても、これまでで一番楽しい野球のシーズンだった。これほど結束したチームは初めて。勝っても負けても感謝できることがたくさんある。勝てたら特別だと思う。浮き沈みを共に乗り越えてきたから。３０人の仲間と一緒にプレーできるなんて、毎年あることじゃない。だから終わってほしくない気持ちもあるけど、最高の仲間たちともう一試合できるのを楽しむ。勝っても負けても、本当に最高の一年だった」と引き締まった表情でクラブハウスに戻っていった。