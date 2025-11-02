先週から「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として再出発したお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。古馬頂上決戦の天皇賞（秋）・Ｇ１（１１月２日、東京・芝２０００メートル）の予想を公開した。

粗品が「ここに出走したら単勝１倍台でも、どの枠でも本命にしようと思っていました」と挙げたのが、前日発売のオッズで１番人気に支持されている７番枠のマスカレードボール。続けて「ダービーではクロワデュノールの完成度の高さで対抗に落としていましたが、レース内容を見て世代トップはこの馬やと確信しました。さらに５枠７番と最高の枠を引き当て、鞍上もこのレースを過去１０年で５回制覇しているルメール騎手なので抜かりはない」と推奨理由を並べた。さらに成長次第では「父ドゥラメンテ級の怪物になるかもしれないと期待しております」と強調。「上の世代と比較しても、この世代は十分に戦えると思うので自信をもって本命に推したい」と続けた。

対抗は、直近２走の走りから「このメンバーでも対抗に挙げざるを得ません」とピックアップしたのが１１番枠のシランケド。前走の新潟記念で２着に倒したエネルジコがのちの菊花賞を勝つなど、対戦相手との比較から「評価が上がった」と説明した。

今回の買い目はシンプル。本命と対抗による馬連（７）―（１１）の１点にくわえ、３連単のフォーメーションで（７）―（１１）―（２）（３）（５）（６）（８）（９）（１２）（１４）の計８点と、その２、３着の折り返しを含めた計１６点で勝負する。

今回の予想にコメント欄では「予想家として風格がでてきた」「これは飛ぶやつやん」「競馬うまいのになんでマイナス５億もあるのか」「これは当たるわ（笑）」「予想丸かぶりできついわ」「粗品と心中や」「ウソだと言って欲しいー」「最近当たってるしー外せない」「これは当てに来とるな」「これはどっちかが飛ぶパターンか」などの反応が寄せられている。