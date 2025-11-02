◇全日本大学駅伝（2025年11月2日 名古屋市熱田神宮〜三重県伊勢市伊勢神宮、8区間106・8キロ）

学生3大駅伝の第2戦、全日本大学駅伝は2日、27チームが参加して午前8時10分にスタートとなる。

当日のエントリー変更で、7年ぶりの優勝を狙う青学大は補欠だったエース黒田朝日（4年）を7区（17.6キロ）に配置。7区には駒大のエース佐藤圭汰（4年）がエントリーされていたほか、前年王者・国学院大のエース青木瑠郁（4年）、創価大の野沢悠真（4年）、早大の山口智規（4年）、中大の岡田開成（2年）、日大のシャドラック・キップケメイ（3年）も当日変更で起用され、実力者勢ぞろいの勝負区間となる。

青学大は当日変更でアンカー（8区＝19.7キロ）には小河原陽琉（2年）を起用。原晋監督は1日の前日会見で「朝日にかける大作戦」を発令。その時点で黒田の7区投入プランを明かし、「走りやすい位置で1〜6区まで駆け抜けてほしい。そして勝負を懸ける」と説明していた。

大会2連覇と10月の出雲駅伝に続く2冠を狙う国学院大は、当日変更で3区（11.9キロ）に野中恒亨（3年）、4区（11.8キロ）に高山豪起（4年）を配置。2年ぶりの優勝を目指す駒大は2区（11.1キロ）に谷中晴（2年）、5区に伊藤蒼唯（4年）を置いた。創価大は1区（9.5キロ）に石丸惇那（4年）、3区にスティーブン・ムチーニ（3年）を起用した。