Ë»¤·¤¤Áê¼ê¤Ë¡ÖÊÖ¿®¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÏNG¡£´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¤ÏÊÖ»ö¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¡¢¤Ê¤ó¤È½ñ¤¯¡©
Áê¼ê¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÇÊÖ¿®¤Ç¤¤ë4¤Ä¤Î¥³¥Ä
20ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡¢200ºý¤Î½ñÀÒ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÊÔ½¸¼Ô¡¦¾±»ÒÏ£»á¡£NewsPicks¡¢note¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¡Ö´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤ÎÊ¸¾Ï½Ñ¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö°õ¾Ý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢1000¿Í¤ÎÄ´ºº¤ÈÃø¼Ô¤Î10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÔ½¸·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â´¶¤¸¤è¤¯ÅÁ¤ï¤ë½ñ¤Êý¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖË»¤·¤¤Áê¼ê¡×¤«¤é³Î¼Â¤ËÊÖ¿®¤ò¤â¤é¤¦4¤Ä¤Î¹©É×
»Å»ö¤Ç¤ª´ê¤¤¤ä³ÎÇ§»ö¹à¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÖ¿®¤¬¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°Õ¿Þ¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤¿²óÅú¤¬¤¤¿¤ê¤·¤Æ¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÊÖ¿®¤¬¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê°Õ¿Þ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²óÅú¤¬¤¤¿¤ê¤¹¤ë¸¶°ø¤ÏÁ÷¤ê¼ê¡Ê¡á¤¢¤Ê¤¿¡Ë¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬ÊÖ¿®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë½ñ¤Êý¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢´ü¸Â¤ò·è¤á¤ë
Áê¼ê¤«¤éÊÖ¿®¤¬¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°Õ¿Þ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²óÅú¤¬¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö·ë¶É¤Ê¤Ë¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥á¡¼¥ë¤À¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£Êó¹ð¡Ê¶¦Í¡Ë¤Ê¤Î¤«¡¢°Õ¸«¤Ê¤Î¤«¡¢¼ÁÌä¤Ê¤Î¤«¡¢ÁêÃÌ¤Ê¤Î¤«¤òºÇ½é¤ËÌÀ¼¨¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤âÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÊÖ¿®¡Ê²óÅú¡Ë¤¬¤Û¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²óÅú´ü¸Â¤òÌÀµ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
==========================
¡ÊÖ¿®¤¬¤Û¤·¤¤»Ý¤ò¤¤Á¤ó¤È½ñ¤¯
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¡Ö»¡¤·¤Æ¡×¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÊÖ»ö¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¤é¡Ö¤´²óÅú¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤´ÊÖ¿®¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ÉÃ¯¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤âÊÖ¿®¤¬É¬Í×¤À¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ÆüÄø¡ÊÄùÀÚÆü¡Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¡×¤«¡ÖºÇ¸å¡×¤Ë½ñ¤¯
²óÅú´ü¸Â¤¬Ê¸¾Ï¤ÎÅÓÃæ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¾ðÊó¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÄø¡ÊÄùÀÚÆü¡Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¡×¤«¡ÖºÇ¸å¡×¤Ë½ñ¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
==========================
2. ½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¼ÁÌä¤òÀè¤ËÄÙ¤·¤Æ¤ª¤¯
²óÅú¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¤±¤ì¤É¤â¡Ö¤Ç¤â¤³¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È»×¤¦¼ÁÌä¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¥á¡¼¥ë¡£
==========================
Îã¡§
A¼Ò¤Î´ë²è½ñ¡¢30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÄó½Ð¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
B¼Ò¡¢C¼Ò¤Î°Æ·ï¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤¿¤é³Î¼Â¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
==========================
¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¡Ê¾å»Ê¡Ë¤Ï¡Ö30Æü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢B¡¢C¼Ò¤â¤¢¤ë¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ÈÍ½Â¬¤òÎ©¤Æ¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î·üÇ°»ö¹à¤òÀè¤ËÄÙ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î·üÇ°»ö¹à¤òÄÙ¤»¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¤¹¤°¤ËÊÖ¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Í¾·×¤Ê¥é¥ê¡¼¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
3. ¡Ö²Õ¾ò½ñ¤¡×¤ÇÁê¼ê¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë
Ê£¿ô¤Î¼ÁÌä¤ä³ÎÇ§»ö¹à¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²Õ¾ò½ñ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤¬³Æ¹àÌÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÖ¿®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¶èÀÚ¤êÀþ¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÏÁêÃÌ¡Ê¼ÁÌä¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ËÜÊ¸¤È¸«¤¿ÌÜ¤òº¹ÊÌ²½¤µ¤»¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î³ÎÇ§Ï³¤ì¤òËÉ¤®¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
==========================
Îã¡§
°Ê²¼¡¢2ÅÀÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£
¡½-¡½-¡½-¡½-
¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ø¤Î´ó¤»½ñ¤¡¢»ä¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢Íè·î¤Î¥Á¡¼¥à¥é¥ó¥Á¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
A¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó
B¡§ÏÂ¿©
C¡§Ãæ²Ú
¡½-¡½-¡½-¡½-
¤¤¤º¤ì¤âÌÀÆüÃæ¤Ë²óÅú¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
==========================
4. ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¸ÀµÚ
¤³¤ì¤ÏÊÖ¿®¤Î¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÅºÉÕ¤·¤Þ¤¹¡×¤ä¡Ö¡ÊÅºÉÕ¡Ë¡×¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅºÉÕ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÊ¸Ì®¤«¤éÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢°Õ³°¤È¿Í¤ÏÊ¸ÌÌ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤ÆÅºÉÕ¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
==========================
Îã¡§ ¤µ¤¤Û¤É¤Î²ñµÄ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿´ë²è½ñ¤òÅºÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë3¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤Î»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤È5¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤Î¼ý»ÙÍ½Â¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
==========================
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¡ÖÊÖ¿®¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥á¡¼¥ëºîÀ®¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦²¿¤È¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²óÅú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ðËÜ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1988Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¼Ô¡£·Ð±Ä¼ÔÀìÌç¤Î½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¡¼¥½¥¦¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¼ê¤¬¤±¤¿ËÜ¤Ï200ºý°Ê¾å¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò100Ê¸»ú¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ê22ËüÉô¡Ë¤Ê¤É10ËüÉô°Ê¾å¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÂ¿¿ôÃ´Åö¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥®¥ã¥ë»ïÊÔ½¸¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò2¼Ò¤Ç½ñÀÒÊÔ½¸¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢PwC Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¤ËÅ¾¤¸¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£2024Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£NewsPicks¤Ènote¤ÇÊ¸¾Ï½Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢NewsPicks¤Ç¤Ï¡Ö2024Ç¯¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤éºÇ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹µ»ö¡×Âè1°Ì¡¢note¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ»ö10Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£´ë¶È¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÊÔ½¸¸¦½¤¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥¸¥ã¥º¡¦¥Ö¥ë¡¼¥º¥®¥¿¡¼¡¢³¤³°Î¹¹Ô¡Ê40¥«¹ñ¡Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ÑÀï¡£
¢¨¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¾±»ÒÏ£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£