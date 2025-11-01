Image: shutterstock

海に沈めなくても、再エネの電力と水以外の冷却液を循環させれば陸地でなんとかなるんじゃない？

AIモデルの訓練や運用に用いられるデータセンターは、熱交換による冷却のために地域の水資源を大量消費し、時には水不足を悪化させてしまいます。

また、膨大な電力消費によって需要を押し上げ、結果的に私たちが電気料金の値上げという形で代償を払わされています。さらに、データセンターの電力源が化石燃料由来の場合は大量の二酸化炭素を排出し、温暖化とその影響を悪化させることも。

データセンターを海に沈めて水と電力の問題を解決？

でも、水と電力の大量消費というデータセンター二大問題を解決する方法は、意外と簡単かもしれません。データセンターを海に沈めて、風力で電気をまかなえばいいんです。

上海の臨港特別区で実施される2億2600万ドル（約348億円）相当の新しいプロジェクトが、初期の建設段階では問題なく運用できることを証明したそうです。理論上では、完成すればコストなしで水と電力を使い放題できるため、水と二酸化炭素排出の問題を一気に解決できます。

でも、これって本当に素晴らしいアイデアなのでしょうか？

このプロジェクトについては、Wiredを含む複数のメディアが報道しています。

Wiredによると、このデータセンターの現時点における電力容量は24MW（メガワット）。McKinseyの報告書では、この容量はAIが爆増する前の一般的なデータセンター並みだそう。同報告書は、今後数年でデータセンターはギガワット規模への対応を迫られるとしています。

また、同データセンターは、電力の95%以上を洋上風力発電でまかなっていると伝えています。洋上風力の電力を送電線で供給しているようです。

海水温上昇による生態系に負の影響が

昨年、ギズモード・ジャパンでもアメリカのスタートアップ企業であるNetworkOceanによる小規模な類似プロジェクトに関する記事で指摘したように、このアイデアは環境に配慮しているような印象を受けますが、いろいろ問題があります。

大量のGPUを使うことで発生する熱を冷却するために、周辺の海水温が上昇する可能性があります。これは、気候変動対策の専門家が避けたいと考える主な課題のひとつです。

科学者は、サーバーを海に沈める案について、湾内の海水温の変化がわずかだとしても、「有害な藻類の異常発生を引き起こし、海洋生物の被害につながる可能性がある」と警告しています。

2022年に発表された水中データセンターに関する論文では、海中に設置したデータセンターの周辺海域で発生しうる、海洋熱波のような予測不能な現象によって、水中の酸素濃度の低下が海洋生物を窒息させる可能性があると指摘しています。

海中データセンターの規制が緩いアメリカ

NetworkOceanは、｢GPUサーバーを収容した小型カプセルをサンフランシスコ湾に沈める｣と表明したんですけど、規制当局に許可申請すらしないまま勝手にやっちゃったんです。で、NetworkOceanの共同創設者は、湾内の私有地で実験するから規制当局の監督外と主張。

NetworkOceanに関するWiredの記事では、規制当局の反発をおそれた同社が、最終的にアメリカ以外での事業展開を検討するに至ったと報じていますが、同社は依然としてサンフランシスコでの運営を望んでいるとのこと。

アメリカでは、革新的で破壊的なテックは、構想段階で規制当局の反発に遭うことがあります。事業によって問題が発生する可能性に関して、規制当局からより詳細な情報を求められるのは当たり前ですし、アメリカの環境規制は地域によってはめちゃくちゃ緩すぎる気がしますが…。

規制当局の指示に従う中国

サイエンティフィック・アメリカンの報道によると、アメリカとは対照的に、中国の海中データセンター事業は、中国政府の傘下にある中国情報通信技術アカデミーによる影響評価を受けているといいます。

中国は、データセンターによるエネルギー使用量の削減に強い意欲を見せています。ある報告によると、世界全体のデータセンターにおける電力使用効率（PUE）は平均約1.56まで低下したものの、最近はほぼ横ばい状態なのだそう。

昨年、中国政府の公式サイトで発表された声明では、2025年末までに国内データセンターの平均PUEを1.5に引き下げることを目標として掲げています。

中国とアメリカのビジネスや規制の環境は、対照的という言葉では言い尽くせないほどまったく違うわけですが、海は両国のみならず世界中の人々がシェアする重要な資源です。

今後、世界中で多くのデータセンターが建設されます。もうこれは止めようがないと思います。その流れのなかで、もし海中データセンターが本当に持続可能な解決策だと証明されればやってもいいかもしれませんけど、さまざまな分野における環境規制の緩さを考えると不安なんですよね…。