SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で楽しむ、トークあり、グルメあり、

クイズあり、ゲームありの超王道スタジオバラエティ『Golden SixTONES』（日本テレビで毎週日曜21時～）。11月2日の放送は、俳優・芳根京子と陸上の桐生祥秀選手が登場する。

メンバーの田中樹とドラマ共演歴のある芳根は「専属のマネージャー役だったので」と当時を懐かしんだり、ジェシーのボケに大笑いしたり、オープニングから和気あいあい。一方の桐生は同世代のSixTONESを「かっこよくて、バラエティもいける。なんでもいけるイメージがある」とベタ褒め。田中も「たぶんダチになれると思う」と早くも意気投合する。

■サイズ感ゲームで芳根京子が大興奮

最初のゲームは番組名物「サイズの晩餐」。今回は、『日テレ系カラダWEEK “夢中”で、カラダを幸せに！』にちなみ、スポーツ尽くしの全4問を出題。卓球日本代表＆元侍ジャパンも電撃参戦し、豪華アスリートSPを届ける。正解者へのご褒美グルメは、赤坂名物ビフテキ丼。ただし、1問間違えるごとにご褒美のサイズがどんどん小さくなっていくため、目指すは全問正解だ。

1問目は「コンビニの傘立ての穴をピンポン球は通る？ 通らない？」。予想の参考に、スタジオに卓球セットが用意されると、我慢できずに卓球対決が勃発。芳根VS松村北斗の熱血卓球ドラマ対決に一同大爆笑。また、足が速い人は卓球もうまいのか、桐生VS田中でその真相が判明する。

肝心のサイズ感予想は、京本大我が「傘立ての穴はいっぱいあったほうがいいから、1個1個の穴が小さいはず」という理由でピンポン球は「通らない」と予想。一方、芳根と桐生は「今まで入らなかった傘がなかったから、大きめに穴を作ってるはず」という理由で「通る」と予想。

正解VTRには卓球・張本美和が登場。傘立ての穴を狙って渾身の回転サーブを放つが、はたして通るのか？ 通らないのか？

続く2問目「野球の塁間 トイレットペーパーの長さは届く？ 届かない？」では、元プロ野球選手・糸井嘉男が参戦し、三塁からトイレットペーパーを転がしてホームベースまで長さが届くのかを検証。衝撃の結末に、芳根も「アドレナリン出てます！ すごい！」と大興奮。

さらに、最強スプリンター・桐生がスタジオを疾走し、京本の人間カーリングに芳根と桐生が必死のスイープを見せる。

ここで、はしゃぎすぎたせいで桐生に緊急事態が発生し、一同「え～！」と騒然。そして、最後はスタジオで芳根が生サイズの晩餐に挑む。はたしてご褒美グルメ獲得なるか。

■新脳トレゲーム「左右シンキングヒーロー」は大波乱

答えは右か左か？「ダンシング・ヒーロー」の曲にあわせてバブリーダンスを踊りながら、空間認知と変換する力が問われるクイズに挑戦。全員そろって3問連続で正解できれば、ご褒美グルメ、ウニと牛肉の至高の一品「うにうし重」がゲットできる。

コーナー進行役は、GOストのコーナー進行役・初挑戦の松井ケムリ（令和ロマン）。ささいなボケも全部拾ってくれるケムリに、SixTONESは「久々にこんなに構ってくれる人に出会った！」と大喜びするが、ゲームはまさかの大波乱。

「北へ行くには次の十字路を右折？ 左折？」「このバッターは右打ち？ 左打ち？」など、普通なら簡単に答えがわかる問題も、方角が変わったり画面が反転したりで頭が混乱。「ウソだろ!?」「そういうことか！」と一同パニックに。

ご褒美のためにお弁当を抜いてきた芳根も「頭がいっぱいいっぱい…」と大ピンチ。最後はSixTONESが芳根にすべてを託すが、誰も予想しなかったまさかの結末に、コーナー進行役のケムリも「こんなことになっちゃうのかよ！」と大困惑。おなかをすかせた芳根は、はたしてご褒美を食べられるのか。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

11/02（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：芳根京子、桐生祥秀

コーナー進行：松井ケムリ（令和ロマン）

VTRゲスト：張本美和、糸井嘉男

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/