バスター・ポージー編成本部長の下、新監督トニー・ビテロを迎え、宿敵ドジャースに対抗したいサンフランシスコ・ジャイアンツだが、グレッグ・ジョンソン会長は「大型補強」について慎重な姿勢を示している。

オフシーズンの最優先事項として「先発投手の補強」を挙げる一方で、「9桁（＝1億ドル以上）の契約を投手に与えることには慎重でありたい」と述べた。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じている。贅沢税の基準額である2億4400万ドルを超えるかどうかについて問われても、ジョンソン会長は「超えるかもしれないし、下回るかもしれない」と曖昧な回答にとどめた。

一方、ドジャースは2025年シーズンもサラリー総額が約3億5000万ドルに達しており、5年連続で課徴金を支払うのは確実とみられている。ジャイアンツがこれまで贅沢税のラインを超えたのは4度。2015年から2017年にかけては、2010年代前半の優勝メンバーを維持するためのコスト増により税を支払った。2025年シーズンは、贅沢税ラインを下回る給与水準に抑えている。

注目されるのは、来年オフにFAとなるロビー・レイと長期契約を結ぶかどうかだが、ジョンソン会長はここでも慎重だ。「我々には支出を増やす余地はあるが、6年規模の契約をあまりにも多く抱えると、給与の柔軟性を失うリスクがある。30代後半の選手を高額年俸で多数抱えるような状況は避けるべきだ」と語る。15〜17年にかけて贅沢税を支払った際には、ワールドシリーズ優勝メンバーの衰えによってそのツケを払うことになったからだ。ジャイアンツは過去9シーズンでわずか1度しか勝ち越していない。ファンの間では、再び優勝争いに加わるために積極的な補強を望む声が高まっている。