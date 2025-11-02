お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴ（31）が1日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。相方・たける（30）に対して不満が募っていることを告白した。

今回は「みなみかわの相談相手オーディション」と題して放送され、みなみかわは東京ホテイソンの2人に「ジャンル問わず幅広くテレビに出たい」と相談した。その中で、みなみかわは「東京ホテイソンの問題点といえば、ネタ作ってるのもショーゴで、フィジークするのもショーゴで…」と、ショーゴだけが常に考えて動いていることを挙げた。

これにショーゴは「これは…コンビ10年間やって、たけるが何もしなかったです」とし「ネタも書かない、何かモノマネを作るわけでもない、ギャグを作るわけでもない。10年間ただ何もせずにネタでちょっと世に出れた…」と、不満を漏らした。

たけるは「僕は何もやってこなかったです」と素直に認めたが、「僕も軸はありますよ」と反論。だが、みなみかわが「どういう?」と尋ねて「えっと…え?どういう?」と聞き返した瞬間、ショーゴは「ないんです。ないから今も出て来ないんです」とバッサリ。

結成以来「何もしてこなかった」たけるに対して「最近…不満とかをiPhoneのメモに残すようにした」とし「2カ月で140たまったんです」と相当な不満がたまっていることを告白して、みなみかわら出演者を驚かせた。