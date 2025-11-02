◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦を迎える。連覇か32年ぶりかーー。大谷翔平投手（31）が「1番・DH兼投手」で先発出場する大一番を前に、デーブ・ロバーツ監督（53）が会見を行い、第6戦で勝利投手となった山本由伸投手（27）についても言及した。

報道陣から「山本がキャッチボールしているが、投げられるのか」と質問が飛ぶと、ロバーツ監督は「キャッチボールしてみてどう感じるか次第だが、本人は体調が良ければもちろんやる気はあると言っている」と柔和な表情で話した。第6戦後に「山本（の登板）はない」と話しており、第3戦のような延長が続かない限り登板はないとみられるが、山本はキッチリと備えた。その姿勢にロバーツ監督も「キャラクター、勝負強さ。肉体だけでなく精神面も強い」と評した。

通常は登板翌日はキャッチボールを行わない山本だが、入念に状態を確認した。第6戦は6回5安打1失点で逆王手をかける勝利を呼び込んだ。1失点でPS連続完投勝利を挙げた第2戦から中5日。その間、延長18回までもつれた第3戦では、直訴して救援登板に備えて中1日でブルペンで肩もつくり「1週間で2往復目のトロントなので疲れは少し感じていた」という中で力投した。山本は試合後に「いけと言われたらいきますけど、できれば応援を頑張りたい」と話していた。戦う心は失っていない。非常事態に備えるかのように黙々と調整した。