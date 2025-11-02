プロ野球・ロッテは1日、2巡目指名で交渉権を獲得した明治大・毛利海大投手との指名挨拶を行いました。

明治大は東京六大学野球の秋季リーグ戦で全勝優勝を果たし、14日から行われる明治神宮野球大会へ進出。毛利投手は、指名挨拶の中でも大会へのエールを送られたことを明かしながら「大学生活も引退できていないので、まだ実感がわかないです」とドラフト指名への率直な思いを明かしました。

それでも指名後には200件ほどの連絡がきたそうで、中には同じく明治大出身のロッテ・上田希由翔選手や、福岡大大濠高出身のオリックス・山下舜平大投手からの連絡も含まれていたことを明かしました。上田選手からは「よろしく、わからないことがあれば聞いてくれ」と言葉をもらい“先輩”のいる頼もしさに感謝。山下投手は高校時代のいつものキャッチボール相手だったそうで、山下投手も獲得した“新人王”を目標に掲げ、開幕ローテ入りや、将来的な最多勝・最優秀防御率のタイトル獲得へも意気込みました。

毛利投手は福岡県出身。地元チームであるソフトバンクも属するパ・リーグ球団から指名されたことに、家族からも「福岡にも帰ってこられる！」と喜ばれたことを明かします。ソフトバンクは今季日本一の座をつかみましたが「小さい頃から見てたチームなので抑えたい」と闘志を燃やしました。