デジタル李登輝特別展のAI李登輝＝2025年7月、台北近郊（共同）

台湾の民主化を実現させた故李登輝元総統をデジタルの世界で生き返らせた「デジタル李登輝特別展」が台北近郊の国立台湾図書館で始まった。人工知能（AI）技術で李氏の言葉を再現。画面に映った李氏と時空を超えて対話できる。（共同通信台北支局＝渡辺靖仁）

特別展は同図書館と李氏が生前に主宰した李登輝基金会、情報技術を研究する政府系シンクタンクの資訊工業策進会が共催し、没後5年に当たる2025年7月30日に開幕した。2年間展示される。「AI李登輝」のほか、李氏の書斎を再現した展示や李氏と記念撮影できるコーナーもある。

李氏は台湾初の本省人（台湾出身者）総統として総統直接選挙などの民主化を推進し「台湾民主化の父」と称される。娘の李安☆（女ヘンに尼）・基金会会長は開幕式で「彼を懐かしむ人は再会を楽しんでもらいたいし、彼を知らない（若い世代の）人には対話を通じ、彼の世界に入ってもらいたい」とあいさつした。

李登輝氏は日本統治下の台湾に生まれ戦時中に京都帝大に進学し、流ちょうな日本語を話した。AI李登輝も中国語、台湾語、英語のほか日本語に対応。李安☆（女ヘンに尼）氏は父と日本社会の間には「深い友情」があったと話し、多くの日本人に特別展に来てほしいと呼びかけた。

AI李登輝は策進会が生前の李氏のインタビューや講演などの映像、李氏の著作や蔵書をAIに学習させ開発。策進会の担当者は「（李氏の）話し方は言語によって変わる。声を忠実に再現するための資料集めに苦労した」と振り返る。

基金会顧問で、秘書として李氏に仕えた早川友久さん（48）はAI李登輝の日本語は「本人にそっくり」と驚く。早川さんが日台関係の将来について尋ねると、AI李登輝は「自由と民主主義という共通の価値観」を基礎に発展させていかなければならないと答えた。

デジタル李登輝特別展の開幕式であいさつする李安☆（女ヘンに尼）氏＝2025年7月、台北近郊（共同）

AI李登輝と話をする元秘書の早川友久さん＝2025年7月、台北近郊（共同）