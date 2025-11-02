第三弾キターーーーッッ！！【マクドナルド】集めたくなる可愛さ♡「新作ハッピーセット」

【マクドナルド】で現在配布中の「新作ハッピーセット®」のおもちゃも、いよいよ終盤。10月31日からの第3弾では、これまで登場した全種類のおもちゃが手に入るラストチャンスです。第1弾、第2弾ともに予定よりも早く販売終了になった店舗が出ているので、第3弾も早い者勝ちの予感。そこで今回は、第2弾で登場したラインナップを紹介します。

メモとシール付きのスペシャルな小物入れ

「パンどろぼう」のおもちゃ第2弾に登場した「パンどろぼう ミニこものいれ & シールとメモセット」。食パンに扮するパンどろぼうのケースには、可愛い食パン型のメモと、にせパンどろぼう・おにぎりぼうや・なぞのフランスパンのシールが入っています。ケースの内側にある凹凸にメモを置いて上から鉛筆などでこすると、可愛いパンどろぼうの絵が完成です。

ぶどうパンに変身してまちぶせ中……

「パンどろぼう まちぶせフィギュア & 食パンスタンプ」では、にせパンどろぼうを捕まえるためにぶどうパンへ変身したパンどろぼうを再現。箱の底面がスタンプになっているため、パンどろぼうを箱にセットして食パンの上からギュッと押し込むと、食パンに可愛いパンどろぼうのイラストが現れます。

「最新ハッピーセット」は、絵本を知っている人も知らない人も楽しめる可愛いパンどろぼうのラインナップ。まだゲットできていない人は、10月31日からのラストチャンスを狙って【マクドナルド】へ立ち寄ってみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる