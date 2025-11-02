25万回以上再生され、1万以上の「いいね」を獲得しているのは、飼い主を起こしにきた猫の様子。最高すぎる起こし方に、視聴者から「めちゃくちゃ可愛すぎませんか？」「メロメロになっちゃいます」などのコメントが寄せられています。

【動画：毎朝6時にネコが飼い主さんのもとへやって来ると…】

毎朝6時に起こすきなこちゃん

Instagramアカウント「kina azu♡」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの「きなこちゃん」が飼い主さんを起こしにきたときの様子。きなこちゃんは飼い主さんを毎朝6時に起こしにくるとのこと。早すぎず遅すぎず、良い時間帯ですね。

きなこちゃんの起こし方は、飼い主さんの上にジャンプするでもなく、起きるまで泣き続けるわけでもなく、とても平和なのだといいます。飼い主さんが思わずきなこちゃんをなでなでしてしまう起こし方とは…？

ぐるぐるぐるぐる…

きなこちゃんは飼い主さんのベッドにくると、自分も横になって顔をぺたんとお布団にのせるのだそう。その後は、ひたすらぐるぐるぐるぐる…。なんと、のどをゴロゴロ鳴らすのだといいます。これは最高すぎる起こし方です！

きなこちゃんは飼い主さんに頭をなでてもらい、気持ちよさそうに目を閉じるといいます。うっとりした表情でぐるぐるぐるぐるのどを鳴らすきなこちゃんはとても幸せそうで、離れがたいほど可愛いのだとか。猫好きにとってはたまらない朝の迎え方ですね。

穏やかな毎日

飼い主さんのおうちには、きなこちゃん以外に同じくスコティッシュフォールドの「あずきちゃん」もいるのだそうです。白い毛に薄茶色の模様が入ったふわふわのきなこちゃんと、黒い毛に茶色の模様が入ったあずきちゃんは、見た目こそ対照的ですが仲良しとのこと。

2匹が一緒に眠ったり、一緒に日向ぼっこをしたり、一緒に雨を眺めたり…。きなこちゃんとあずきちゃんがいると、穏やかな時間を過ごせそうですね。穏やかすぎて、せっかく起こしてくれてもまた眠くなってしまいそうなほどに…。

きなこちゃんの最高すぎる起こし方には、視聴者から「猫のゴロゴロって、癒し効果あるよね」「二度寝キケンだわね」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「kina azu♡」には、きなこちゃんとあずきちゃんがのんびり暮らす姿がたくさん投稿されていますよ。

