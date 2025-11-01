株式会社オートバックスセブンは、四国エリア初出店となるカーケア専門店「Smart+1・高知御座（こうちござ）」を「スーパーオートバックス・高知御座」内に新規オープンした。

Car Beauty Salon「Smart+1・高知御座」新規オープン

～スーパーオートバックス・高知御座にインショップ型専門店 四国初出店～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、クルマのキレイを守る専門店「Smart+1・高知御座（こうちござ）」を、「スーパーオートバックス・高知御座」（高知県高知市）内に、2025年10月31日（土）にオープンします。

四国初出店となるSmart+1・高知御座は、『クルマのキレイを守る専門店』として「キレイで安全」「キレイで安心」「キレイで快適」をお届けするショップです。専門店ならではの純水手洗い洗車や、ガラス撥水、ヘッドライトポリッシュ＆コーティングなど、クルマの美しさを保つための多彩なメニューをご用意しています。専門技術スタッフが、お客様のご要望やボディや各パーツの状態に合わせて、オリジナルボディコーティング「Smart+Proシリーズ」をはじめ、最適な施工メニューを分かりやすくご提案します。

店舗は、スーパーオートバックス内に併設されているため、カー用品の購入やオイル交換などのメンテナンスのついでに、お気軽にご相談いただけます。

■Smart+1 ホームページ：https://yoyaku.autobacs.jp/smart/Top

店舗の概要は、以下の通りです。

店舗名 Smart+1・高知御座 開店日 2025年10月31日（金） 所在地 〒781-0082

高知県高知市南川添13番15号（スーパーオートバックス・高知御座内） 連絡先 TEL. 088-882-7812（スーパーオートバックス・高知御座共用） 駐車台数 93台 ピット台数 19台（Smart+1専用 2台） 営業時間 10:00～19:30 定休日 不定休 経営母体 株式会社オートバックス西日本販売 代表取締役 社長 落合 礼二

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,045店舗

オートバックス 514店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 2店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 19店舗 （16） Smart＋1（※2） 15店舗 （12） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ 412店舗（409）

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

