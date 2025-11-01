四国エリアに初出店！カーケア専門店「Smart+1・高知御座」が新規オープン
株式会社オートバックスセブンは、四国エリア初出店となるカーケア専門店「Smart+1・高知御座（こうちござ）」を「スーパーオートバックス・高知御座」内に新規オープンした。
同店舗は、純水手洗い洗車やガラス撥水、ヘッドライトコーティングなど、美観維持に特化したサービスを展開するインショップ型店舗で、専門スタッフによる最適な施工提案が強みとなる。カー用品の買い物とあわせて利用できる利便性の高い店舗となっているため、興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。
Car Beauty Salon「Smart+1・高知御座」新規オープン
～スーパーオートバックス・高知御座にインショップ型専門店 四国初出店～
株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、クルマのキレイを守る専門店「Smart+1・高知御座（こうちござ）」を、「スーパーオートバックス・高知御座」（高知県高知市）内に、2025年10月31日（土）にオープンします。
四国初出店となるSmart+1・高知御座は、『クルマのキレイを守る専門店』として「キレイで安全」「キレイで安心」「キレイで快適」をお届けするショップです。専門店ならではの純水手洗い洗車や、ガラス撥水、ヘッドライトポリッシュ＆コーティングなど、クルマの美しさを保つための多彩なメニューをご用意しています。専門技術スタッフが、お客様のご要望やボディや各パーツの状態に合わせて、オリジナルボディコーティング「Smart+Proシリーズ」をはじめ、最適な施工メニューを分かりやすくご提案します。
店舗は、スーパーオートバックス内に併設されているため、カー用品の購入やオイル交換などのメンテナンスのついでに、お気軽にご相談いただけます。
■Smart+1 ホームページ：https://yoyaku.autobacs.jp/smart/Top
店舗の概要は、以下の通りです。
