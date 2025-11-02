乃木坂46・一ノ瀬美空、“チャイナ服姿”に絶賛の声「破壊力ヤバい」「最高です」
乃木坂46の一ノ瀬美空が10月31日、自身のブログを更新。ハロウィンに合わせた“チャイナ服姿”を披露し、ファンの間で話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂46メンバーの“ハロウィン仮装”が話題 人気キャラや制服姿に「破壊力すごい」「最強ビジュ」の声
一ノ瀬は「ハッピーハロウィン」と書き出し、ミート＆グリートで披露したチャイナ服姿の写真を投稿。黒と白を基調にしたチャイナ服に身を包み、髪には丸い飾りをあしらったツインスタイルを披露した。さらに、“うさ耳”を付けたピンクの衣装姿も公開し、ハロウィンらしいキュートな雰囲気を見せている。
コメント欄やSNSには「ハロウィンコスプレ可愛い！」「チャイナ服が最高です」「チャイナみーきゅんもうさぎみーきゅんも可愛すぎ」「破壊力ヤバい」など、称賛の声が相次いで寄せられている。
