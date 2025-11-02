◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ 第７節 Ａ東京 ７８―６９ 千葉Ｊ（１日、東京・トヨタアリーナ東京）

東地区４位のＡ東京は同１位の千葉Ｊに７８―６９で競り勝った。終盤までもつれた熱戦をものにし、７連勝（４敗）とした。セバスチャン・サイズが両チーム最多２１得点を挙げ、１５リバウンドとダブルダブルの活躍を見せた。千葉Ｊは開幕からの連勝が「１０」でストップした。

第４クオーター中盤。６６―６６からシューティングガードの安藤周人がシュートを決めると、続けざまに３ポイントシュートを成功させた。勝負を決定づける一本に両手を大きく広げ、大歓声に応えた。試合後、コート内でインタビューに応じた際には「いえーい！」と喜びを爆発させた。

前半のターンオーバーでスイッチが入った。ミスにつながり、テーブス海らチームメートから「何やってるんだ」とゲキが飛んだ。「そんな怒る！？」というようなシーンとなったが、「それくらい決められる信頼度が高い。言われたからこそ、やりきらないといけないと。みんなには感謝しないと」と終盤の大きなプレーにつながった。

今季はシーズン序盤からテーブスら主力のけがが相次いだ。そんな中で開幕から４連敗を喫したが、チームの雰囲気は悲観的ではなかったという。「４連敗をしたからこそ、軸となるものがあった。引き出しが増えた」と７連勝につなげている。

５月のチャンピオンシップでは同カードで大敗を喫した。大きな１勝にも見えるが、慢心はしていない。「リベンジしたとは思っていない。５月の千葉Ｊの方が強い。明日勝ってこそ自分たちが成長したと言える」。２日も同会場でマッチアップ。２連勝で強くなったところを印象づける。