◆ＹＢＣルヴァン杯 ▽決勝 広島３―１柏（１日・国立）

【柏担当・浅岡諒祐】完敗だった。試合終了の笛が鳴ると、ＦＷ細谷真大、ＤＦ古賀太陽らがピッチの上に座り込んだ。表彰式では広島の選手がカップを掲げる様子を真っすぐ見つめ、悔しさをかみしめた。細谷、ＭＦ小泉佳穂、ＭＦ中川敦瑛らは準優勝のメダルを首から外し、手に握りしめていた。決して意図的だったわけではないというが、細谷は「あの表彰式で自分があれ（メダル）を着けるのは違うのかなと思います」と、悔しさをにじませた。

この試合の勝負を分けたのは、誰に聞いてもセットプレーと答えるだろう。この日は広島のＭＦ中野就斗のロングスローが脅威となり、前半２５分には右サイドから放ったボールを、ＭＶＰに輝いたＤＦ荒木隼人が頭で沈めて先制を許した。同アディショナルタイム２分の３点目も、中野のスローをＤＦ佐々木翔が左に流してＦＷジャーメイン良が押し込んだ。２点目もＭＦ東俊希の直接ＦＫで、リカルド・ロドリゲス監督は「残念で仕方がありません」と肩を落とした。

セットプレーの守備は今季の柏の弱点の１つ。指揮官も４つの改善点の１つとして認めている。ただ、対策は確かに実っていた。この試合で広島に与えたＣＫはわずか１本。敵地でのリーグ戦・第６節は５本、ホームでの第３１節では１０本も与えており、これまでの試合と比べて押し込まれていなかったことが分かる。

ただ、身長の差を的確に突かれた。柏の先発メンバーの平均身長が１７６・２センチだったのに対し、広島は１８１センだった。柏のフィールドプレーヤーで広島の平均身長を上回るのは古賀（１８３センチ）とＦＷ垣田裕暉（１８７センチ）しかいない。対して、広島のイレブンで柏の平均身長を下回っていた選手はＭＦ田中聡（１７５センチ）とＦＷ中村草太（１６８センチ）のみ。ＭＶＰに輝いた広島の荒木が「（広島は）身長の面で上回っているところが多かった。それがチャンスになると思っていた」と振り返るように、体格面では広島にアドバンテージがあった。

決して力が劣っていたわけではない。シーズン序盤は柏に在籍し、移籍先の広島でタイトルを獲得したＦＷ木下康介は「広島の気持ちの方が強かった。勝ちたいということと、（直前まで２連敗で）苦しい時間を過ごしたからこそ、ここで団結できた。柏はいい入りをしていたと思いますし、良かった」と、互角の戦いだったと強調。ロドリゲス監督も「決して下を向く必要はなく、自分たちのプレーに誇りを持って今日のファイナルから去りたい」と前を向いた。

残すはリーグ戦３試合。首位の鹿島とは勝ち点１差で、逆転優勝の可能性は十分に秘めている。主将のＤＦ犬飼智也が「目の前にあるタイトルを取られたのはは悔しい。ただ、またここから上を向いてやるだけ」と語れば、表彰式に向かう直前に指揮官から「自信をなくさないこと、リーグでもう１回自分たちの強さを示すこと」と伝えられたＭＦ小屋松知哉も「監督も今日のプレーを悲観的に考えているわけでもなかったし、僕たちも今日のプレーは悲観的になる要素ではないと思っている」と切り替えて挑むことを強調した。

２０年ルヴァン杯、２３年天皇杯、そして今回のルヴァン杯。リーグ戦で再び２位になれば、今年はいいチームだったね、で終わってしまう。この敗戦を原動力にし、リーグ戦では“２位”ではなく、“１位”に柏の名前を刻む。