◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北南支部予選 ▽１回戦 山形東部ボーイズ４―１郡山中央ボーイズ（１０月２５日・ヨークいわきスタジアム）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。東北南支部では山形東部ボーイズが、郡山中央ボーイズの最速１４１キロ右腕・坪井爽太（２年）を攻略して白星発進した。

山形東部の１６３センチの３番打者・小林幸輝（２年）が小さな体ででっかい仕事を成し遂げた。両軍無得点の３回２死満塁から右越えに走者一掃の三塁打。郡山中央の好投手・坪井爽を攻略した。

「スピードが速く、追い込まれていたのでバットを短くもってコンパクトに振った。当たった瞬間に『ヤッター』と思った」と会心の一撃を振り返った。

対戦が決まり、先輩の力を借りた。３年生のエース・中村成仁が練習試合で登板。「打てなかったですが…」と語るが、速球を体感したことが、大事な場面で生きた。柏倉聡監督（４７）は「追い込まれたらコンパクトに。チームで徹底したことが出来た」と評価した。

新戦力も台頭した。背番号１８の１年生・巻侑聖が７回に公式戦初登板。１四球も２奪三振を奪い最速１２７キロをマーク。「ブルペンでは良くなかったけれど、先輩方に声をかけてもらったお陰で抑えられた」と笑顔。１８０センチの長身右腕が上々のデビューを飾った。