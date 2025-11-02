◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

午前８時１０分スタートを前に、出場チームの当日変更選手が決まった。１０月の出雲駅伝で２位と健闘した早大は、エース区間の７区に主将の山口智規（４年）を投入。６区は宮岡凜太（４年）に変更された。

山口は出雲駅伝で２区９人抜きの区間賞を獲得した頼れる主将。前日会見で、花田勝彦監督は「非常に調子が良い。ゲームチェンジャーになると思います」と期待を込めて話していた。

期待のルーキー鈴木琉胤（るい、１年）を２区、堀野正太（１年）は３区に配置するなど、前半に下級生を置く勢いあるオーダーで、７区は山口、最終８区は“山の名探偵”こと工藤慎作（３年）が盤石に配置された。花田監督は「テーマは“先頭の景色”です。最初の流れが非常に重要。ようやく優勝を目標に掲げられるチームになってきた」と気合を入れていた。

全日本大学駅伝は２０１８年から区間割が大きく変更され、７区が２番目に長い１７・６キロ、最終８区が最長の１９・７キロとなった。駅伝は「先手必勝」が鉄則だが、主力選手を序盤の区間に投入するか、終盤の長い区間に残すか、各校の戦略は見所のひとつ。伊勢路でも、出雲路に続く熱いレースが期待される。

昨年大会の覇者で今季開幕の出雲駅伝でも連覇し、昨季からの３大駅伝で４戦３勝の強さを見せる国学院大が優勝争いの中心になるだろう。エース山口、スーパールーキー鈴木、“山の名探偵”工藤を中心に出雲駅伝２位と健闘した早大、出雲駅伝で全６区間を３〜５位にまとめて３位となった創価大、全日本大学駅伝で最多の１６勝を誇る駒大も有力な優勝候補。出雲駅伝６位の城西大、同７位の青学大、同１０位の中大は出雲路から巻き返して優勝争いに加わる力を持つ。

ハーフマラソンで争われた箱根駅伝予選会（１０月１８日）から２週間で臨む中央学院大、順大、日大、東海大、大東大、日体大、立大は、どれだけ疲労回復できたか、が鍵を握る。

◇早大（前回５位）

▽１区（ ９・５キロ）間瀬田純平（４年）

▽２区（１１・１キロ）鈴木 琉胤（１年）

▽３区（１１・９キロ）堀野 正太（１年）

▽４区（１１・８キロ）吉倉ナヤブ直希（２年）

▽５区（１２・４キロ）小平 敦之（３年）

▽６区（１２・８キロ）宮岡 凜太（４年）【伊藤幸太郎（４年）】

▽７区（１７・６キロ）山口 智規（４年）【山口 竣平（２年）】

▽８区（１９・７キロ）工藤 慎作（３年）