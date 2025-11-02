【MLB】ブルージェイズ1ー3ドジャース（10月31日・日本時間11月1日／トロント）

【映像】打球が“刺さる”衝撃光景

10月31日（日本時間11月1日）行われたワールドシリーズ 6回戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ブルージェイズの打者が、ドジャース・佐々木朗希から放った一打が引き起こした“まさかのハプニング”が話題となっている。

ドジャース2点リードで迎えた9回裏、無死一塁の場面で、マウンド上の3番手・佐々木朗希は、7番アディソン・バーガーをカウント2-2と追い込みながらも、勝負の5球目、外角高めいっぱいへと投じた159km/hの剛速球を弾き返され、左中間方向への痛烈なライナー性の一打に。しかしこの打球が、ダイレクトでフェンス最下部の溝に突き刺さり、はまって抜けなくなるというハプニングが発生。その間に一塁走者の代走マイルズ・ストローが長躯生還、その後、打ったバーガーも生還したことから、土壇場で同点に追いつくランニングホームランだと思った地元ファンからは大歓声が巻き起こることとなったが、その後、審判からはエンタイトル2ベース扱いとする旨が伝えられることに。ブルージェイズの得点は認められず、無死二、三塁の場面からのプレー再開となった。土壇場で飛び出したこの珍しいハプニングにファンからは「すげえw」「ドン引き」「こんなことある？」「ブルージェイズ、アンラッキーすぎる」「ドジャースラッキーすぎる」「ブルージェイズ、後に引きそうだな」「ロウキの運が凄まじい」といった様々な反響が巻き起こることに。

その後、ブルージェイズは佐々木の後を引き継いだ4番手のタイラー・グラスノーを攻めきれず、スコアは3-1のままゲームセット。ハプニングにより、一度は歓喜に沸いた地元ブルージェイズファンからすれば、まさかの敗戦となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

(C)Getty Images