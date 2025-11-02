かつて俳優・歌手として活躍し、一世風靡した押尾学さん。47歳の“今”が明かされるとともに、後輩にお金を持ち逃げされたというエピソードが語られた。

【映像】「白髪で…」押尾学さん（47）の現在の姿

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #9』（ABEMA）が11月1日に放送された。お笑いコンビ・見取り図のリリーは、「僕が高校生の時ぐらい、一世風靡したといってもいい押尾さん。“あの件”から表舞台に出ていないが、今どうしているか」を聞くべく、出演オファー。メディアは普段すべて断っている中、「映像を使わないなら」ということで取材が実現した。

押尾さんは現在、品川区にあるステーキハウスのアドバイザーや、広告系の会社を経営しているという。リリーは「業界の知り合いもいるということで、会社も後輩に『やりませんか？』と言われて始めたらしい」と話す。

ようやく法人口座などを作れるようになった頃、事件が起きた。「会社が良い感じになってきた時に、その後輩に2000万円を持ち逃げされた」。なお、押尾さんは現在、弁護士に依頼し、この件に対応してもらっているということだ。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）

写真：ロイター／アフロ