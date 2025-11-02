芳根京子＆陸上選手・桐生祥秀、SixTONESと大はしゃぎ MC・松井ケムリも困惑の結果に
俳優・芳根京子と陸上選手・桐生祥秀が、きょう2日に放送されるSixTONESの日本テレビ系冠番組『Golden SixTONES』（毎週日曜 後9：00）にゲスト出演する。
【番組カット】たのしそう！SixTONESと元気に身体を動かす芳根京子
田中樹とドラマ共演歴のある芳根は「専属のマネージャー役だったので」と当時をなつかしんだり、ジェシーのボケに大笑いしたり、オープニングから和気あいあい。桐生は同世代のSixTONESを「かっこよくて、バラエティーもいける。何でもいけるイメージがある」とベタ褒め。田中も「たぶんダチになれると思う」と早くも意気投合する。
最初のゲームは、身の回りにある“あれ”に“これ”は入るのか、入らないのかを予想する新感覚の目利きゲーム番組名物「サイズの晩餐」。今回は、『日テレ系カラダWEEK “夢中”で、カラダを幸せに！』にちなみ、スポーツ尽くしの全4問を出題する。正解者へのご褒美グルメは、赤坂名物ビフテキ丼。ただし、1問間違えるごとにご褒美のサイズがどんどん小さくなっていく。
1問目は「コンビニの傘立ての穴をピンポン球は通る？通らない？」。予想の参考に、スタジオに卓球セットが用意されると、我慢できずに卓球対決がぼっ発。芳根VS松村北斗の熱血卓球ドラマ対決には、笑いが起きる。肝心のサイズ感予想は、京本が「傘立ての穴はいっぱいあった方がいいから、1個1個の穴が小さいはず」という理由でピンポン球は通らないと予想する。一方、芳根と桐生は「今まで入らなかった傘がなかったから、大きめに穴を作ってるはず」という理由で通ると予想。正解VTRには卓球選手・張本美和が登場する。
続く2問目「野球の塁間 トイレットペーパーの長さは届く？届かない？」では、元プロ野球選手・糸井嘉男が参戦。三塁からトイレットペーパーを転がしてホームベースまで長さが届くのかを検証する。衝撃の結末に、芳根も「アドレナリン出てます！すごい！」と大興奮。最強スプリンター・桐生がスタジオを疾走する場面も。はしゃぎすぎたせいで桐生に緊急事態が発生し、騒然となる。最後はスタジオで芳根が「生サイズの晩餐」に取り組む。
さらに、「ダンシング･ヒーロー」の曲にあわせてバブリーダンスを踊りながら、空間を認知し、変換する力が問われるクイズ新脳トレゲーム「左右シンキングヒーロー」に挑戦する。全員そろって3問連続で正解できれば、ご褒美グルメ・ウニと牛肉の至高の一品「うにうし重」をゲットできる。
コーナー進行役は、同番組の進行役・初挑戦の松井ケムリ（令和ロマン）。些細なボケも全部拾ってくれる松井に、SixTONESは「久々にこんなに構ってくれる人に出会った！」と大喜びするが、ゲームはまさかの大波乱となる。
「北へ行くには次の十字路を右折？左折？」「このバッターは右打ち？左打ち？」など、普通なら簡単に答えが分かる問題も、方角が変わったり画面が反転したりで頭が混乱。「ウソだろ」「そういうことか！」と一同パニックに。ご褒美のために弁当を抜いてきた芳根も「頭がいっぱいいっぱい」と大ピンチとなる。最後はSixTONESが芳根にすべてを託す。
誰も予想しなかったまさかの結末に、コーナー進行役の松井も「こんなことになっちゃうのかよ！」と大困惑。おなかをすかせた芳根は果たしてご褒美を食べられるのか。
【番組カット】たのしそう！SixTONESと元気に身体を動かす芳根京子
田中樹とドラマ共演歴のある芳根は「専属のマネージャー役だったので」と当時をなつかしんだり、ジェシーのボケに大笑いしたり、オープニングから和気あいあい。桐生は同世代のSixTONESを「かっこよくて、バラエティーもいける。何でもいけるイメージがある」とベタ褒め。田中も「たぶんダチになれると思う」と早くも意気投合する。
1問目は「コンビニの傘立ての穴をピンポン球は通る？通らない？」。予想の参考に、スタジオに卓球セットが用意されると、我慢できずに卓球対決がぼっ発。芳根VS松村北斗の熱血卓球ドラマ対決には、笑いが起きる。肝心のサイズ感予想は、京本が「傘立ての穴はいっぱいあった方がいいから、1個1個の穴が小さいはず」という理由でピンポン球は通らないと予想する。一方、芳根と桐生は「今まで入らなかった傘がなかったから、大きめに穴を作ってるはず」という理由で通ると予想。正解VTRには卓球選手・張本美和が登場する。
続く2問目「野球の塁間 トイレットペーパーの長さは届く？届かない？」では、元プロ野球選手・糸井嘉男が参戦。三塁からトイレットペーパーを転がしてホームベースまで長さが届くのかを検証する。衝撃の結末に、芳根も「アドレナリン出てます！すごい！」と大興奮。最強スプリンター・桐生がスタジオを疾走する場面も。はしゃぎすぎたせいで桐生に緊急事態が発生し、騒然となる。最後はスタジオで芳根が「生サイズの晩餐」に取り組む。
さらに、「ダンシング･ヒーロー」の曲にあわせてバブリーダンスを踊りながら、空間を認知し、変換する力が問われるクイズ新脳トレゲーム「左右シンキングヒーロー」に挑戦する。全員そろって3問連続で正解できれば、ご褒美グルメ・ウニと牛肉の至高の一品「うにうし重」をゲットできる。
コーナー進行役は、同番組の進行役・初挑戦の松井ケムリ（令和ロマン）。些細なボケも全部拾ってくれる松井に、SixTONESは「久々にこんなに構ってくれる人に出会った！」と大喜びするが、ゲームはまさかの大波乱となる。
「北へ行くには次の十字路を右折？左折？」「このバッターは右打ち？左打ち？」など、普通なら簡単に答えが分かる問題も、方角が変わったり画面が反転したりで頭が混乱。「ウソだろ」「そういうことか！」と一同パニックに。ご褒美のために弁当を抜いてきた芳根も「頭がいっぱいいっぱい」と大ピンチとなる。最後はSixTONESが芳根にすべてを託す。
誰も予想しなかったまさかの結末に、コーナー進行役の松井も「こんなことになっちゃうのかよ！」と大困惑。おなかをすかせた芳根は果たしてご褒美を食べられるのか。