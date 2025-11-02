Ž¢Ï²¿Í=¤Ä¤é¤¤Ž£¤¬¾ï¼±¡©°å³ØÉô¼õ¸³Ž¢³Ú¤·¤¤µ²±Ž£
Ï²¿Í»þÂå¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇÏÞ¼¤Þ¤ê¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÏÎò»Ë¹¥¤¤Î½÷°å¡ÖÎò½÷°å¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ÇÏÞ¼¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡Ú½ñ±Æ¤ò¸«¤ë¡ÛÇÏÞ¼¤µ¤ó¤¬¾å°´¤·¤¿½ñÀÒ¡ØÀï¹ñ¿Ç»¡¼¼2 ¡½Îò½÷°å¤¬¿Ç¤ë¿®Ä¹¤äÀ¾¶¿¤É¤ó¤¿¤Á¤Î¥¢¥ÎÉÂµ¤¡Ù¡£ÇÏÞ¼¤µ¤ó¤¬Âç³Ø»þÂå¤Ë»£¤Ã¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤â¡£
Ï²¿Í¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¼è¤ë¿Í¤¬20Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1/2¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡£¡ÖÏ²¿Í¤·¤Æ¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ï²¿Í¤Ï¤É¤¦¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¡¢Ï²¿Í¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼«¿È¤â9Ç¯¤ÎÏ²¿ÍÀ¸³è¤ò·Ð¤ÆÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëßÀ°æÀµ¸ã»á¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏ²¿Í·Ð¸³¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä´èÄ¥¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Ï²¿ÍÀ¸³è
º£²ó¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ÇÏÞ¼¤Þ¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢1Ç¯¤ÎÏ²¿Í¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢½©ÅÄÂç³Ø°å³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¤µ¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤ÎÉã¿Æ¤ò»ý¤Á¡¢¼«¿È¤â°å»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÏÞ¼¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Î¾¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤Ï°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÉ¬¤º¤·¤â¤¹¤¹¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÜ¿Í¤â°å»Õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°å³ØÉô¤ËÇû¤é¤ì¤º¤ËÎ×¤ó¤ÀÏ²¿ÍÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÏ²¿ÍÀ¸³è¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡£
°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ÎÏ²¿Í¤Ï²á¹ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÈà½÷¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹ç³Ê¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èà½÷¤ÎÏ²¿ÍÀ¸³è¤ò¿¼·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÏÞ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¹Åç¸©¹Åç»Ô¤ÇËã¿ì²Ê°å¤ÎÉã¿Æ¤È¡¢½õ»º»Õ¤ÎÊì¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÇÏÞ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Ãë¿²¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤ÏÀ®ÀÓ¤¬¿¿¤óÃæ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¿¤Ó¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö2ºÐ¤«¤é¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Î»Å»ö¤Î¤¿¤áÎ¥Åç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åç¤Ë¤ÏÊÝ°é½ê¤·¤«¤Ê¤¯¡¢½¬¤¤»ö¤Î¶µ¼¼¤Ï¤Ê¤·¡£ËÜ²°¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤¬½ñ¤±¤º¡¢¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯ÆÃ·±¤ò¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹Åç¤Î³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤«¤é¤ÏµÞ¤ËÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÀ®ÀÓ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿ÇÏÞ¼¤µ¤ó¡£¤À¤¤¤¿¤¤³ØÇ¯200¿ÍÃæ5ÈÖ¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤»þ¤Ï1ÈÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ³Ø¹»¤Îº¢¡¢Íý²Ê¤ÎÀèÀ¸¤¬½éÎø¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÙ¶¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹â¹»¤ÎÈÏ°Ï¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀèÀ¸¤Ï¿ô³Ø¤Î¼ÁÌä¤âÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÁÌä¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤À¤±¤Ë¿ô³Ø¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¡¢¸å¤«¤é¼õ¸³¤Ë¤«¤Ê¤ê¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¡×
¥ä¥±¥¯¥½¤Ç°å³ØÉô¼õ¸³
¹â¹»¼õ¸³¤Ç¤ÏÂè1»ÖË¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹Åç¸©Î©°Â¸Å»Ô¹âÅù³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÇÏÞ¼¤µ¤ó¡£
Åö»þ¤ÎÊì¹»¤Ï¡¢ÅìÂç¡¦µþÂç¤Ï2¡Á3Ç¯¤Ë1¿Í¡¢°å³ØÉô¤Ï¡ØÏ²¿Í¤·¤Æ¡Ù1¥¯¥é¥¹¤Ë1¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ³Ø¤·¤¿»þ¤ÎÇÏÞ¼¤µ¤ó¤Ï1³ØÇ¯450¿ÍÃæ20¡Á30ÈÖ¤È¡¢ºÇ¾å°ÌÁØ¤Ë¤Ï¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤½ç°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼II¡Ù¤Ê¤É¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï60¡Á70ÈÖ¤È½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿ÇÏÞ¼¤µ¤ó¡£Ãæ³Ø¤ÎÍý²Ê¤ÎÀèÀ¸¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹ÅçÂç³Ø¤ÎÍý³ØÉô¡¦¹©³ØÉô¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤ÎÂç¼ºÇÔ¡£7³ä¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÊý¿Ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÏÊý¤Î¹ñ¸øÎ©¤Î¹©³ØÉô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2¼¡»î¸³¤ò´èÄ¥¤ì¤Ð¼õ¤«¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÅÀ¿ô¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¡Ø¹©³ØÉô¤ò¼õ¤±¤ÆÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¯¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø¤É¤¦¤»¤Ê¤é°å³ØÉô¤ò¼õ¤±¤Æ¶ÌºÕ¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¤¤¤¿¤Á¡¢µÜºê°å²ÊÂç³Ø¤ÎÁ°´ü¡¦¸å´ü¤ò¼õ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·ë²Ì¤¬ÀäË¾¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥ä¥±¥¯¥½¤Ç°å³ØÉô¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¸ì¤ëÇÏÞ¼¤µ¤ó¡£¾®ÏÀÊ¸¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¹ç³Ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢Á°¸å´ü¤È¤â¤ËÉÔ¹ç³Ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸å´ü»î¸³¤Î¼õ¸³¸å¤Ë¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·3ÆüÄøÅÙ¡¢µÜºê´Ñ¸÷¤ò¤·¤Æµ¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ï²¿Í»þÂå¡Ö¼õ¸³·¿¤ÎÊÙ¶¯¡×¤ÇÊÐº¹ÃÍ35¤«¤é60Ä¶¤Ë
¸½Ìò¤Î¼õ¸³¤Ç¤ÎÁ´Íî¤Á¤¬³ÎÄê¤·¤¿ÇÏÞ¼¤µ¤ó¤Ë¡¢Ï²¿Í¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÏ²¿Í¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉã¤Ï°å»Õ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤Ë¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤Ë¤Ï¡ØÂ¿Ï²¤·¤½¤¦¤À¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤¬ÌµÍý¤·¤Æ°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤ÏÏ²¿Í¤Ï²¿Ç¯¤·¤Æ¤âÁ´Á³¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¹ñ¸øÎ©»ê¾å¼çµÁ¡Ù¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï²¿Í¤·¤Æ¹ñ¸øÎ©¤Î°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ï²¿Í¤ò·è¤á¤¿ÇÏÞ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤«¤éÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿²Ï¹ç½Î¤ÇÏ²¿Í¤¹¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö»þ¡¢»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Ï¹ç½Î¤Ç¤ÏÀ®ÀÓ¤Ç¥¯¥é¥¹¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¡¢»ä¤Ï7N¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7S¥¯¥é¥¹¤¬°å³ØÉô¤Ë¹Ô¤±¤½¤¦¤Ê³ØÎÏ¤ò»ý¤ÄÏ²¿ÍÀ¸¡¢7N¤Ï°å³ØÉô°Ê³°¤Î¹ñ¸øÎ©¤¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Í½È÷¹»¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Ìò¤Î»þ¡¢¹ñ¸øÎ©°å³ØÉô¤ÏEÈ½Äê¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤ËB¡ÁCÈ½Äê¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
µÞÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊì¹»¤Î»ØÆ³¤¬¼õ¸³ÆÃ²½·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶µÍÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¼çÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íý·Ï¤ÈÊ¸·Ï¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¹â3¤«¤é¤ÇÃÙ¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸½Ìò¤Ç¼õ¸³¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Î»þ¤Ë»î¸³¤Î½ÐÂêÈÏ°Ï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÊÌÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
Êì¹»¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Í½È÷¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»î¸³ÈÏ°Ï¤ò°ìÄÌ¤ê½ª¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊªÍý¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤¬¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î35¤«¤é¡¢60Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ï²¿Í¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È½ÐÂêÈÏ°Ï¤ÎÊÙ¶¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤Å·ºÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²Æ¤ä½©¤ÎÌÏ»î¤Ç¤âB¡ÁCÈ½Äê¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´¶µ²Ê¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÊÐº¹ÃÍ60ÂæÁ°È¾¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»î¸³¤Þ¤Ç°Ý»ý¤·Â³¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á´Íî¤Á¤Ç2Ï²³Ð¸ç¤â¡¢ÅÅÏÃ¤¬¡Ä
°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2Ï²¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤é°ã¤¦¿ÊÏ©¤òÁªÂò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÏÞ¼¤µ¤ó¡£
¡Ö¿Æ¤Ï¹ñ¸øÎ©¤ÎÂç³Ø¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤â¡ØÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ËÆþ¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤ÎÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·³ØÎÏ¤¬¿¤Ó¤¿¤éÃÏ¸µ¤Î¹ÅçÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹âÎæ¤Î²Ö¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÂè1»ÖË¾¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°¦É²Âç³Ø¤Î°å³ØÉô¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¬°¦É²¤Ç¿ÆÀÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¹Åç¤«¤é¶á¤¤¤Î¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÇ¯¤ÎÈà½÷¤Î¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Ï85%ÄøÅÙ¤Ç¡¢ÃÏÊý¹ñ¸øÎ©¤Î°å³ØÉô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ÅçÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤ä°¦É²Âç³Ø°å³ØÉô¤Î¼õ¸³¤ÏÄü¤á¤Þ¤¹¡£¹ÅçÂç³Ø¤Ë¤ÏÅÀ¿ô¤¬Â¤ê¤º¡¢°¦É²Âç³Ø¤Ï·¹¼ÐÇÛÅÀ¤ÇÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Ï¹ç½Î¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¡¢ÂçÊ¬Âç³Ø¤äÅçº¬Âç³Ø¤¢¤¿¤ê¤ÇCÈ½Äê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³¹»¤ÏÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆîÌÚ²Â»Î¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡Ø°å³ØÀ¸¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯CÈ½Äê¤À¤Ã¤¿½©ÅÄÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÇ°¼õ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¾®Àâ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½©ÅÄÂç³Ø¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸å´ü¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÏEÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ë¡ÖÁ°´ü¤È¸å´ü¤ÇÆ±¤¸¤È¤³¤í¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½©ÅÄÂç³Ø¤òÁ°´ü¤È¸å´ü¤Ç½Ð´ê¤·¤¿ÇÏÞ¼¤µ¤ó¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Á¤é¤â¤¤¤¤Êó¤»¤ÏÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
³ê¤ê»ß¤á¤Ç¼õ¸³¤·¤¿µ×Î±ÊÆÂç³Ø¡¦ÄëµþÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤âÉÔ¹ç³Ê¡£2Ï²¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢3·î¸åÈ¾¤Ë»×¤ï¤Ì·Á¤ÇµÈÊó¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²Ï¹ç½Î¤Ë2Ï²ÌÜ¤Î¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢²È¤Ç¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È·¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄÂç³Ø¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë¤¤¤¿¤éÊì¤ËÊÒÉÕ¤±¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡ØÊä·ç¤¢¤ë¤«¤â¡Ù¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¡ØÌ´¸«¤¹¤®¡Ù¤È¤¢¤¤ì¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÇÏÞ¼¤µ¤ó¤¬¼õÏÃ´ï¤ò¤È¤ë¤È¡¢Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½©ÅÄÊÛ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÊä·ç¤ÎÏÈ¤¬1¸Ä¶õ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î½©ÅÄÂç³Ø°å³ØÉô¤Ï2¡Á3Ç¯¤Ë1¿Í¤·¤«Êä·ç¹ç³Ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë½©ÅÄÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡ª ²Ï¹ç½Î¤Î¤ª¶â¤Ï¸åÆü¤ËÊÖ¶â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÇÏÞ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢1Ï²¤Ç½©ÅÄÂç³Ø°å³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ï²¿Í¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°å³ØÉô¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
Ï²¿ÍÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤Æ½©ÅÄÂç³Ø°å³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÇÏÞ¼¤µ¤ó¡£Ï²¿Í¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤È¡ÖËèÆü³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¢´èÄ¥¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ËÍ·¤Ó¤¹¤®¤¿¤¿¤á¡¢¾Ç¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÏ²¿Í¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°å³ØÉô¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÏ²¿Í¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ï·ë²ÌÏÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²Ï¹ç½ÎÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤Í¡£Ï²¿ÍÃæ¤ÏÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë²ÆµÙ¤ß¤ËÍ·¤Ó¤¹¤®¤¿¤«¤é¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¿»þ´ü¤Ë¡Ø¤ä¤Ð¤¤¡¢2Ï²¤¹¤ë¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ3¥«·î¤À¤±¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬2Ï²À¸¤ÎÍ§¿Í¤Î¡¢Á°Ç¯¤ÎÏ²¿ÍÃç´Ö¤À¤Ã¤¿·ÄØæÀ¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤ì¤¿»²¹Í½ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤é¤Ã¤¿Çö¤¤»²¹Í½ñ¤òËèÆü1ºý¤º¤Ä´°àú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï1Æü10»þ´Ö°Ê¾å¤ÏÊÙ¶¯¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½©ÅÄÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤òÎ±Ç¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â´¶È¤·¤¿ÇÏÞ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñ²È»î¸³¤â°ìÈ¯¹ç³Ê¡£¸½ºß¤ÏÆâ²Ê°å¤â¤·¤Ä¤Ä¡¢Ï«Æ¯±ÒÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ê¡¢¡ØÀï¹ñ¿Ç»¡¼¼2¡Ù¤Ê¤É½ñÀÒ¤Î¼¹É®¤â¤·¤¿¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï²¿Í¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ëÇÏÞ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë¡¢Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÏ»î¤Î»þ¤Ë»¨ÃÌ¤·¤¿¸å¤í¤ÎÀÊ¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹â¹»¤ÎÍ§Ã£¤È·²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Æ¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤È¤«¤Ê¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï²¿ÍÀ¸³è¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤ËÂ´¶ÈÊ¸½¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¤¯¤é¤¤ÃçÎÉ¤·¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¤¢¡¢Æó¼¡»î¸³¸å¤Ë³§¤Ç³ÆÃÏ¤ÎÅÚ»º¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¸ò´¹²ñ¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÂçÊ¸1¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿»Ò¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢´î¤Ó¤Î¤¢¤Þ¤ê²Ï¹ç½ÎÂ´¶È½Ë¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¤Ë¾ÆÆù¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÉ²Ã¹ç³Ê¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»ä¤È¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÄÉ²Ã¹ç³ÊÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËºÆÅÙ¾ÆÆù¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤À¤±Ï²¿ÍÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Ï²¿Í»þÂå¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢º£¤Ç¤â¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×
Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ä¤é¤¯¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÏ²¿Í¤ÎÆü¡¹¡£¤½¤Î´ü´Ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤¿Èà½÷¤«¤é¤Ï¡¢°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¿´ÆÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ·±¡§¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê´ü´Ö¤ò³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè
¡ÊßÀ°æ Àµ¸ã ¡§ ¶µ°é·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë