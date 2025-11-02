³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¡ÖÊÒÎÚ¤¹¤é¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡º®ÆÙ²½¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÍèµ¨¹½ÁÛ¤Ç»ÄÎ±¤µ¤»¤ë²ÁÃÍ¤Ï¡© ³¤³°¼±¼Ô´Ö¤Ç³ä¤ì¤ë¸«²ò
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Î¶¥Áè¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ(C)Getty Images
±Ñµ¼Ô¤¬¹Í¤¨¤¿¡ÖºÇÅ¬²ò¡×¤Ï¡©
¡¡F1¤ÎÌ¾Ìç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¡¢Íèµ¨¹½ÁÛ¤Î·ëÏÀ¤ò¤¤¤Þ¤À¤ËÌÀ³Î²½¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Åö½é¤ÎÍ½Äê¤Ç¤Ï¡¢µî¤ë10·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¥·¥³GP¸å¤ËÍèµ¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÀµ¼°È¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÌÔÄÉ¡£¼ó°Ì¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤Ë36¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î3°Ì¤òÇ÷¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÍèµ¨¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¤ò±ä´ü¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¼óÇ¾¿Ø¤Ï·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î·ÀÌóÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡¢¤½¤·¤Æ»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥Ö¥ë¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤È¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤À¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¡¢Íèµ¨¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤¬²æ¡¹¤Ë·èÃÇ¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢²æ¡¹¤ÏµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤ÇÃ¯¤¬ºÇ¶¯¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯Í¿¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¥á¥¥·¥³GP¤Î¸ø¼°Í½Áª¤Ç¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¥³¥ó¥Þ2ÉÃº¹¤ÈÇ÷¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥æ¥¦¥¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯°Ê¹ß¤Ç¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¿®Ë¾¤ò½¸¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤Î°Õ¸þ¤¬²¿¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤ëÌ¾Ìç¤ÇÈà¤¬À¸¤»Ä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Race¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥¤¥è¥óµ¼Ô¤Ï¡¢Íèµ¨¹½ÁÛ¤òÍ½Â¬¤·¤¿ÆÃ½¸µ»öÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡Ø¼¡¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¾ï¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¶áÇ¯¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸òÂå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¾Ìç¤Î¶ìÆ®¤Ö¤ê¤òµêÃÆ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤¬¡ÖºÇÅ¬²ò¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤òµ¤·¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¥Ä¥Î¥À¤Ï¤³¤³1Ç¯´Ö¤Ç½½Ê¬¤Ê¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÌÀÇò¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Õ¥ë¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥·¡¼¥È¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤âµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¾ð¤ÎÇ°¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤·¤â¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¥Ç¡¼¥¿¾å¤Ç¥Ä¥Î¥À¤òÉÔ½½Ê¬¤À¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥È¤«¤é³°¤¹¤Î¤âÍý²ò¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï°ìÂÎ²¿¿Í¤Î¡ØÁá¤¹¤®¤ë¾º³Ê¡Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤Î¤«¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÌµÂÌ¤Ê½Å°µ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ä¥Î¥À¤ò¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¾¯¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¿·¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò³Ø¤Ð¤»¡¢2026¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤Ð¤Ç²þ¤á¤Æ2¿Í¤òÈæ³Ó¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡³ÑÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ³«ËëÁ°¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¥Ù¥¤¥è¥óµ¼Ô¤Ï¡ÖÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¥·¡¼¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ë±äÌ¿Á¼ÃÖ¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤ò¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥Ö¥ë¥º¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³Î¤«¤á¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¥Ä¥Î¥À¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥Ö¥ë¥º¤Ë¤Ï¥Ï¥¸¥ã¡¼¤È¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤ò¾è¤»¤ëÁªÂò¤¬ºÇ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥Ö¥ë¥º¤ÇÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¥í¡¼¥½¥ó¤â¡¢³ÑÅÄ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë(C)Getty Images
¸·¤·¤¤³ÑÅÄ¤Ø¤Î°Õ¸«¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤È¤Î¶¥Áè¤ÏÂ³¤¯¡©
¡¡°ìÊý¤Ç³ÑÅÄ¤Ë¤Ï¡Ö½½Ê¬¤¹¤®¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤òÄó¾§¤¹¤ëµ¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö2026Ç¯¤Ï¥Ï¥¸¥ã¡¼¤ò¥á¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¡¢³ÑÅÄ¤ò¡ÈB¥Á¡¼¥à¡É¤Ë¹ß³Ê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×
¡¡¤½¤¦ÃÇ¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥óµ¼Ô¤À¡£³ÑÅÄ¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥Û¥ó¥À¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÆ±µ¼Ô¤Ï¡¢¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥ó¥À¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ø¤Î»ñ¶â¤Î°ìÉô¤ò»È¤¦³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ä¥Î¥À¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¾Íè¤òÊâ¤à¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î»ö¾ð¤òÈ´¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢º£¤Î¥Ä¥Î¥À¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï»ÄÎ±¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¥¸¥ã¡¼¤¬¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò½ü¤¤¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ÇºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£²¾¤Ë¥Ä¥Î¥À¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤¬Åß¤Î´Ö¤Ë²¿¤«¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¿¿¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡© »ä¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÊÒÎÚ¤¹¤é¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥Ï¥¸¥ã¡¼¤È¤Î¸·¤·¤¤Èæ³ÓÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥óµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Ä¥Î¥À¡¢¤½¤·¤Æ¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥Ö¥ë¥º¤Ç¡¢¼¡¤ËF1¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼ê¤¿¤Á¤ÎÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤âÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯·Ð¸³¤Îº¹¤«¤é¥Ä¥Î¥À¤ÏÁè¤¤¤òÀ©¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎÈà¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¥¾¡¼¥ó¤ÇÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢¤ä¤äÉ¬»à¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£»ä¤ÎÃæ¤ÇÈà¤ËÂÐ¤¹¤ëÁí¹çÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤è¤ê¤â¤ä¤ä¾å¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â°Õ¸«¤¬ÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÍèµ¨¹½ÁÛ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤«¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ïµã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â»Ä¤ê4Àï¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]