◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

午前８時１０分スタートうを前に、出場チームの当日変更選手が決まった。２年ぶりの王座奪還を狙う駒大は、主力の伊藤蒼唯（４年）を５区、谷中晴（２年）を２区に配置。１０月の出雲駅伝で３区９位と苦戦した桑田駿介（２年）は選ばれなかった。

５０００メートルの屋内日本記録を持つエースの佐藤圭汰（４年）は７区から変更なし。前回８区区間賞と激走した主将の山川拓馬（４年）と共に、駒大は後半も圧倒的な強さの選手がそろった。

前日会見で、藤田敦史監督は佐藤について「自信を持って配置しました」ときっぱり言っていた。７月の日本選手権前に恥骨の炎症が見つかり、夏は別メニューで回復に専念。「出雲のエントリーまではスピード練習に踏み込んでいなかったので外しましたが、その後は調整できた。前半のスピード区間に入るより、後半の自分のペースで走る区間の方が自信があるということだったので」と７区起用の意図を説明。「２分５０秒くらいのペースではいけると思います。チームを押し上げる走りに期待します」と話していた。

全日本大学駅伝は、駒大が最多１６度の優勝を誇る相性の良い大会。藤田監督は「間違いなく最後は駒沢が勝つレースがしたい。１７度目の優勝を狙っていく」と目標を定めていた。

全日本大学駅伝は２０１８年から区間割が大きく変更され、７区が２番目に長い１７・６キロ、最終８区が最長の１９・７キロとなった。駅伝は「先手必勝」が鉄則だが、主力選手を序盤の区間に投入するか、終盤の長い区間に残すか、各校の戦略は見所のひとつ。伊勢路でも、出雲路に続く熱いレースが期待される。

昨年大会の覇者で今季開幕の出雲駅伝でも連覇し、昨季からの３大駅伝で４戦３勝の強さを見せる国学院大が優勝争いの中心になるだろう。エース山口、スーパールーキー鈴木、“山の名探偵”工藤を中心に出雲駅伝２位と健闘した早大、出雲駅伝で全６区間を３〜５位にまとめて３位となった創価大、全日本大学駅伝で最多の１６勝を誇る駒大も有力な優勝候補。出雲駅伝６位の城西大、同７位の青学大、同１０位の中大は出雲路から巻き返して優勝争いに加わる力を持つ。

ハーフマラソンで争われた箱根駅伝予選会（１０月１８日）から２週間で臨む中央学院大、順大、日大、東海大、大東大、日体大、立大は、どれだけ疲労回復できたか、が鍵を握る。

◇駒大（前回２位）

▽１区（ ９・５キロ）小山 翔也（３年）

▽２区（１１・１キロ）谷中 晴（２年）【牟田 颯太（１年）】

▽３区（１１・９キロ）帰山 侑大（４年）

▽４区（１１・８キロ）安原 海晴（３年）

▽５区（１２・４キロ）伊藤 蒼唯（４年）【菅谷 希弥（２年）】

▽６区（１２・８キロ）村上 響（３年）

▽７区（１７・６キロ）佐藤 圭汰（４年）

▽８区（１９・７キロ）山川 拓馬（４年）