ÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄ¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÀÄÌÚ¡¢ÁáÂç¤Î»³¸ýÃÒ¡¢ÆüÂç¤Î¥¥Ã¥×¥±¥á¥¤¤¬£·¶è½Ð¿Ø¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁÅöÆüÊÑ¹¹
¢¡³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁÂè£²Àï¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê£²Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¿ÀµÜÀ¾ÌçÁ°¥¹¥¿¡¼¥È¡Á»°½Å¡¦°ËÀª»Ô°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ±§¼£¶¶Á°¥´¡¼¥ë¡á£¸¶è´Ö£±£°£¶¡¦£¸¥¥í¡Ë
¡¡¸áÁ°£¸»þ£±£°Ê¬¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁ°¤Ë½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤ÎÅöÆüÊÑ¹¹Áª¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î£·¶è¡Ê£±£·¡¦£¶¥¥í¡Ë¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜ³ØÀ¸µÏ¿¡Ê£²»þ´Ö£¶Ê¬£µÉÃ¡Ë¤ò»ý¤ÄÀÄ³ØÂç¤Î¥¨¡¼¥¹·ó¼ç¾¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢³«ËëÀï¤Î½Ð±À±ØÅÁ¡Ê£±£°·î£±£³Æü¡Ë£²¶è¤Ç£¹¿Í¤ò¤´¤Ü¤¦È´¤¤·¤Æ¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÁáÂç¤Î»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢½Ð±À±ØÅÁ£±¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²¬ÅÄ³«À®¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊä·çÅÐÏ¿¤«¤é£·¶è¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¹ñ³Ø±¡Âç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜ³ØÀ¸ÎòÂå£³°Ì¡Ê£²£·Ê¬£²£°ÉÃ£°£µ¡Ë¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥ÈµÏ¿¤ò»ý¤ÄÆüÂç¤Î¥·¥ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥¥Ã¥×¥±¥á¥¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¤â£·¶è¤òÁö¤ë¡£
¡¡£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¼¼ÆâÆüËÜµÏ¿¡Ê£±£³Ê¬£¹ÉÃ£´£µ¡Ë¤ò»ý¤Ä¶ðÂç¤Î¥¨¡¼¥¹º´Æ£·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÅÐÏ¿ÄÌ¤ê¡¢£·¶è¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£½Ð±À±ØÅÁ¡Ê£±£°·î£±£³Æü¡Ë¤Ï¸Î¾ã¤«¤éÉü³èÅÓ¾å¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤òÃ´¤¦¡£Æ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê£±¥¥í¡Ë£²Ê¬£µ£°ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÁö¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»Ø´ø´±¤Ï¤µ¤é¤Ã¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢£±¥¥í£²Ê¬£µ£°ÉÃ¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¡£¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò°Ý»ý¤·¤Æ£±£·¡¦£¶¥¥í¤òÁö¤êÀÚ¤ì¤Ð£´£¹Ê¬£µ£²ÉÃ¡££²£²Ç¯¤Ë¶ðÂç¤ÎÀèÇÚ¤ÎÅÄÂôÎ÷¡Ê¸½¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£´£¹Ê¬ÉÃ£³£¸ÉÃ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¡Ê£²Æü¡Ë¤ÏÉ÷¤Èµ¤²¹¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¥¤¤¹ç¤¨¤Ð¡¢¶è´Ö¿·µÏ¿¤ÎÃÂÀ¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¹»¤ÎÁª¼ê¤Ê¤¬¤é¶ðÂç¤Îº´Æ£·½ÂÁ·¯¤ÎÁö¤ê¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÁáÂç¤Î»³¸ýÃÒµ¬·¯¤âÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄÄ«Æü¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸¶´ÆÆÄ¤Ï¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤â¡Ö²æ¡¹¤Î£·¶è¤â¡Ê£±¥¥í¡Ë£²Ê¬£µ£°ÉÃ¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç²ñ¤Ï£·¶è¤Ç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÊ¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê¸½¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¡¢ÀÄ³ØÂç¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê¸½£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢¶ðÂç¤Î¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¡Ê¸½ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬·ã¤·¤¤Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£¼Ä¸¶¤¬£´£¹Ê¬£µ£·ÉÃ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£Ê¿ÎÓ¤ÈÂÀÅÄ¤¬Æ±¥¿¥¤¥à¤Î£µ£°Ê¬£·ÉÃ¤Ç¶è´Ö£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î°ËÀªÏ©¤â£·¶è¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤¿¥¨¡¼¥¹Æ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¶¯¹ë¹»¤Î£·¶è°Ê³°¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤Ï£³¶è¤ËÌîÃæ¹±µü¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢£´¶è¤Ë¹â»³¹ëµ¯¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£Á°²ó£²°Ì¤Î¶ðÂç¤Ï£²¶è¤ËÃ«ÃæÀ²¡¢£¶¶è¤Ë°ËÆ£ÁóÍ£¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Á°²ó£³°Ì¤ÎÀÄ³ØÂç¤Ï£±¶è¤Ë¿ú»³°ìñ¥¡Ê¤¤¤Ö¤¡¢£±Ç¯¡Ë¡¢£¸¶è¤Ë¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é¶è´Ö³ä¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢£·¶è¤¬£²ÈÖÌÜ¤ËÄ¹¤¤£±£·¡¦£¶¥¥í¡¢ºÇ½ª£¸¶è¤¬ºÇÄ¹¤Î£±£¹¡¦£·¥¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±ØÅÁ¤Ï¡ÖÀè¼êÉ¬¾¡¡×¤¬Å´Â§¤À¤¬¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤ò½øÈ×¤Î¶è´Ö¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤«¡¢½ªÈ×¤ÎÄ¹¤¤¶è´Ö¤Ë»Ä¤¹¤«¡¢³Æ¹»¤ÎÀïÎ¬¤âÂç²ñ¤Î¸«½ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÎÂç²ñ¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢½Ð¾ì³Æ¹»¤¬£±£°·î£¸Æü¤ËÁª¼ê£±£¶¿Í¤òÅÐÏ¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é£±£°·î£³£°ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë£±¡Á£¸¶è¤ÎÁª¼ê¤ÈÊä·ç£µ¿Í¤òÅÐÏ¿¡£¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Î¸áÁ°£¶»þ£³£°Ê¬¤Þ¤Ç¶è´ÖÅÐÏ¿Áª¼ê¤ÈÊä·çÅÐÏ¿Áª¼ê¤ò£³¿Í°ÊÆâ¡¢¸òÂå¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤ÊÂç³Ø¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤«¤Ã¤³Æâ¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤Áª¼ê¡£
¡¡¡þ¹ñ³Ø±¡Âç¡ÊÁ°²óÍ¥¾¡¡Ë
¢¦£±¶è¡Ê¡¡£¹¡¦£µ¥¥í¡ËÈø·§¿×ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë
¢¦£²¶è¡Ê£±£±¡¦£±¥¥í¡ËÄÔ¸¶µ±¡¡¡Ê£³Ç¯¡Ë
¢¦£³¶è¡Ê£±£±¡¦£¹¥¥í¡ËÌîÃæ¹±µü¡Ê£³Ç¯¡Ë¡Ú»³ÁÒÎÉÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡Û
¢¦£´¶è¡Ê£±£±¡¦£¸¥¥í¡Ë¹â»³¹ëµ¯¡Ê£´Ç¯¡Ë¡Ú¹âÀÐ¼ù¡Ê£±Ç¯¡Ë¡Û
¢¦£µ¶è¡Ê£±£²¡¦£´¥¥í¡ËÈÓ¹ñ¿·ÂÀ¡Ê£²Ç¯¡Ë
¢¦£¶¶è¡Ê£±£²¡¦£¸¥¥í¡ËÀõÌî·ëÂÀ¡Ê£²Ç¯¡Ë
¢¦£·¶è¡Ê£±£·¡¦£¶¥¥í¡ËÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¡ÚµÈÅÄÂ¢Ç·²ð¡Ê£³Ç¯¡Ë¡Û
¢¦£¸¶è¡Ê£±£¹¡¦£·¥¥í¡Ë¾å¸¶Î°æÆ¡Ê£´Ç¯¡Ë
¡¡¡þ¶ðÂç¡ÊÁ°²ó£²°Ì¡Ë
¢¦£±¶è¡Ê¡¡£¹¡¦£µ¥¥í¡Ë¾®»³¡¡æÆÌé¡Ê£³Ç¯¡Ë
¢¦£²¶è¡Ê£±£±¡¦£±¥¥í¡ËÃ«Ãæ¡¡À²¡Ê£²Ç¯¡Ë¡ÚÌ¶ÅÄ¡¡ñ¥ÂÀ¡Ê£±Ç¯¡Ë¡Û
¢¦£³¶è¡Ê£±£±¡¦£¹¥¥í¡Ëµ¢»³¡¡ÐÒÂç¡Ê£´Ç¯¡Ë
¢¦£´¶è¡Ê£±£±¡¦£¸¥¥í¡Ë°Â¸¶¡¡³¤À²¡Ê£³Ç¯¡Ë
¢¦£µ¶è¡Ê£±£²¡¦£´¥¥í¡Ë°ËÆ£¡¡ÁóÍ£¡Ê£´Ç¯¡Ë¡Ú¿ûÃ«¡¡´õÌï¡Ê£²Ç¯¡Ë¡Û
¢¦£¶¶è¡Ê£±£²¡¦£¸¥¥í¡ËÂ¼¾å¡¡¶Á¡Ê£³Ç¯¡Ë
¢¦£·¶è¡Ê£±£·¡¦£¶¥¥í¡Ëº´Æ£¡¡·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë
¢¦£¸¶è¡Ê£±£¹¡¦£·¥¥í¡Ë»³Àî¡¡ÂóÇÏ¡Ê£´Ç¯¡Ë
¡¡¡þÀÄ³ØÂç¡ÊÁ°²ó£³°Ì¡Ë
¢¦£±¶è¡Ê¡¡£¹¡¦£µ¥¥í¡Ë¿ú»³¡¡°ìñ¥¡Ê£±Ç¯¡Ë¡Ú¿ÀÍ¸¡¡Î¼Í¤¡Ê£±Ç¯¡Ë¡Û
¢¦£²¶è¡Ê£±£±¡¦£±¥¥í¡Ë¹Ó´¬¡¡Êþßç¡Ê£´Ç¯¡Ë
¢¦£³¶è¡Ê£±£±¡¦£¹¥¥í¡Ë±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£´Ç¯¡Ë
¢¦£´¶è¡Ê£±£±¡¦£¸¥¥í¡Ë±ö½Ð¡¡æÆÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë
¢¦£µ¶è¡Ê£±£²¡¦£´¥¥í¡Ëº´Æ£¡¡Í°ì¡Ê£´Ç¯¡Ë
¢¦£¶¶è¡Ê£±£²¡¦£¸¥¥í¡ËÈÓÅÄ¡¡æÆÂç¡Ê£²Ç¯¡Ë
¢¦£·¶è¡Ê£±£·¡¦£¶¥¥í¡Ë¹õÅÄ¡¡Ä«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¡ÚÄ»°æ¡¡·òÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡Û
¢¦£¸¶è¡Ê£±£¹¡¦£·¥¥í¡Ë¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê£²Ç¯¡Ë¡ÚÊ¿¾¾¡¡µýÍ´¡Ê£³Ç¯¡Ë¡Û
¡þÁÏ²ÁÂç¡ÊÁ°²ó£´°Ì¡Ë
¡¡¢¦£±¶è¡Ê¡¡£¹¡¦£µ¥¥í¡Ë¡¡ÀÐ´ÝÆ×Æá¡Ê£´Ç¯¡Ë¡Ú¹õÌÚÍÛ¸þ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡Û
¡¡¢¦£²¶è¡Ê£±£±¡¦£±¥¥í¡Ë¡¡¾®ÃÓè½´õ¡Ê¤ê¤¡¢£³Ç¯¡Ë
¡¡¢¦£³¶è¡Ê£±£±¡¦£¹¥¥í¡Ë¡¡£Ó¡¦¥à¥Á¡¼¥Ë¡Ê£³Ç¯¡Ë¡ÚÆ£ÅÄ·½¸ç¡Ê£±Ç¯¡Ë¡Û
¡¡¢¦£´¶è¡Ê£±£±¡¦£¸¥¥í¡Ë¡¡¿¥¶¶¹ª¡Ê£³Ç¯¡Ë
¡¡¢¦£µ¶è¡Ê£±£²¡¦£´¥¥í¡Ë¡¡°áÀîÍ¦ÂÀ¡Ê£±Ç¯¡Ë
¡¡¢¦£¶¶è¡Ê£±£²¡¦£¸¥¥í¡Ë¡¡±ÝÌÚÑÛÂÀÏ¯¡Ê£²Ç¯¡Ë
¡¡¢¦£·¶è¡Ê£±£·¡¦£¶¥¥í¡Ë¡¡ÌîÂôÍª¿¿¡Ê£´Ç¯¡Ë¡Ú¼Ä¸¶°ì´õ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡Û
¡¡¢¦£¸¶è¡Ê£±£¹¡¦£·¥¥í¡Ë¡¡»³¸ýæÆµ±¡Ê£²Ç¯¡Ë
¡¡¡þÁáÂç¡ÊÁ°²ó£µ°Ì¡Ë
¢¦£±¶è¡Ê¡¡£¹¡¦£µ¥¥í¡Ë´ÖÀ¥ÅÄ½ãÊ¿¡Ê£´Ç¯¡Ë
¢¦£²¶è¡Ê£±£±¡¦£±¥¥í¡ËÎëÌÚ¡¡Î°°ý¡Ê£±Ç¯¡Ë
¢¦£³¶è¡Ê£±£±¡¦£¹¥¥í¡ËËÙÌî¡¡ÀµÂÀ¡Ê£±Ç¯¡Ë
¢¦£´¶è¡Ê£±£±¡¦£¸¥¥í¡ËµÈÁÒ¥Ê¥ä¥ÖÄ¾´õ¡Ê£²Ç¯¡Ë
¢¦£µ¶è¡Ê£±£²¡¦£´¥¥í¡Ë¾®Ê¿¡¡ÆØÇ·¡Ê£³Ç¯¡Ë
¢¦£¶¶è¡Ê£±£²¡¦£¸¥¥í¡ËµÜ²¬¡¡ô¥ÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡Ú°ËÆ£¹¬ÂÀÏº¡Ê£´Ç¯¡Ë¡Û
¢¦£·¶è¡Ê£±£·¡¦£¶¥¥í¡Ë»³¸ý¡¡ÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¡Ú»³¸ý¡¡½×Ê¿¡Ê£²Ç¯¡Ë¡Û
¢¦£¸¶è¡Ê£±£¹¡¦£·¥¥í¡Ë¹©Æ£¡¡¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë
¡þÃæÂç¡ÊÁ°²ó£±£²°Ì¡Ë
¡¡¢¦£±¶è¡Ê¡¡£¹¡¦£µ¥¥í¡Ë¡¡ËÜ´Öñ¥¡Ê£³Ç¯¡Ë¡ÚÉÍ¸ýÂçÏÂ¡Ê£±Ç¯¡Ë¡Û
¡¡¢¦£²¶è¡Ê£±£±¡¦£±¥¥í¡Ë¡¡µÈµï½Ù¶³¡Ê£´Ç¯¡Ë
¡¡¢¦£³¶è¡Ê£±£±¡¦£¹¥¥í¡Ë¡¡Æ£ÅÄÂçÃÒ¡Ê£³Ç¯¡Ë
¡¡¢¦£´¶è¡Ê£±£±¡¦£¸¥¥í¡Ë¡¡¼ÆÅÄÂçÃÏ¡Ê£³Ç¯¡Ë
¡¡¢¦£µ¶è¡Ê£±£²¡¦£´¥¥í¡Ë¡¡»°ÂðÍªÅÍ¡Ê£±Ç¯¡Ë
¡¡¢¦£¶¶è¡Ê£±£²¡¦£¸¥¥í¡Ë¡¡º´Æ£Âç²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë
¡¡¢¦£·¶è¡Ê£±£·¡¦£¶¥¥í¡Ë¡¡²¬ÅÄ³«À®¡Ê£²Ç¯¡Ë¡Úº´Æ£Ï¡¡Ê£³Ç¯¡Ë¡Û
¡¡¢¦£¸¶è¡Ê£±£¹¡¦£·¥¥í¡Ë¡¡Î¯ÃÓ°ìÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë