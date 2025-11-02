¡Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥óÉ¬ÆÉ¡Û¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë±Ñ¼óÁê¤¬¶î»È¤·¤¿¡ÖÎò»Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎºÇ¶¯ÃÎÀ¡ÄÌ¤Íè¤ò¸«ÄÌ¤¹¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤¿¡ÈÁÔÂç¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤È¤Ï¡©
¼óÁê¤Ë¤·¤Æ¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þºî²È¡Ä¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤À¤±¤¬¥Ê¥Á¥¹¤Î¶¼°Ò¤ò¸«È´¤±¤¿¡È°Õ³°¤¹¤®¤ëÍýÍ³¡É
¡ÚÇº¤ó¤À¤éÎò»Ë¤ËÁêÃÌ¤»¤è¡ª¡Û¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÆüËÜ»Ë¤Ë³Ø¤Ù¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢Îò»Ë¤ËÀºÄÌ¤·¤¿·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÉñÂæ¤òÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤²¤¿¡£¿·´©¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÀ¤³¦»Ë¤Ë³Ø¤Ù¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¢¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢¹¦ÌÀ¡¢¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢À¤³¦»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à35¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¡Ö·èÃÇÎÏ¡×¡ÖÆ¶»¡ÎÏ¡×¡Ö°éÀ®ÎÏ¡×¡Ö¿Í´ÖÎÏ¡×¡Ö·ò¹¯ÎÏ¡×¤È5¤Ä¤ÎÎÏ¤òËá¤¯ÊýË¡¤ò²òÀâ¡£´Æ½¤¤Ï¡¢À¤³¦»Ë¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅìµþÂç³Ø¡¦±©ÅÄ ÀµÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ºÇ¿·¤Î¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Î»ëÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½¾Íè¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¿ôÊ¬¤ÇÆÉ¤á¤ë¹½À®¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀµÏÀ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þË¡¡×¡ÖÉô²¼¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¡¢°é¤Æ¤ë½Ñ¡×¡Ö¸ÉÎ©¤·¤¿¤È¤¤Ë»ý¤Ä¤Ù¤³Ð¸ç¡×¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ò·èºö¤¬ËþºÜ¡£¤Þ¤ë¤ÇÎò»Ë¾å¤Î°Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ä¾ÀÜ¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÍÑÀ¤ÈÀâÆÀÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡È¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤ÎÊõ¸Ë¡É¤À¡£
¥Ò¥È¥é¡¼¤Î¶¼°Ò¤ò¸«È´¤¤¤¿ÃË
¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤ÎÎò»Ë´Ñ¤ÈÀè¸«ÎÏ
¡ÖÉÔ¶þ¤Î¼óÁê¡×¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é
¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡ÖÉÔ¶þ¤Î¼óÁê¡×¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎËÜÎÎ¤ÏÀ¯¼£¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤ÏÎò»Ë¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ó¡¢¼«¤éÎò»Ë¤òÁÏ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îò»Ë¤ò½ñ¤¡¢Îò»Ë¤òÁÏ¤Ã¤¿¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þºî²È
ºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿ÂçÃø¡ØÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÀ¤³¦´íµ¡¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø±Ñ¸ì½ôÌ±Â²¤ÎÎò»Ë¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÎò»Ë½ñ¤ò¼¹É®¡£
1953Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Îò»Ë½ö½Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÎà¤Î¼«Í³¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÍýÇ°¤ò¼é¤Ã¤¿¸ùÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤ò¸«ÄÌ¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÎò»Ë¡×¤È¤¤¤¦Íå¿ËÈ×
¤½¤Î¼ø¾ÞÍýÍ³¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¼¡¤Î°ìÊ¸¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÎËÜ¼Á¤òÅª³Î¤Ë¸À¤¤É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¸¸¥¤ä»ËÎÁ¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Îò»Ë¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤Î¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬½ñ¤¤¤¿Îò»Ë¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×
Èà¤ÎÎò»Ë´Ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²áµî¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤ò¸«ÄÌ¤¹¤¿¤á¤ÎÆ¶»¡ÎÏ¤ÎÅÚÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Á¥¹¤Î¶¼°Ò¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸«È´¤¤¤¿·Å´ã
1933Ç¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¥Ò¥È¥é¡¼Î¨¤¤¤ë¥Ê¥ÁÅÞ¤¬À¯¸¢¤ò¾¸°®¤·¡¢È¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¤ÈË½ÎÏ¤ò¤È¤â¤Ê¤¦Á´ÂÎ¼çµÁÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¤³¤ÎÊÑ²½¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÂè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¡Ê1914¡Á18Ç¯¡Ë¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤¬¡¢Â¿³Û¤ÎÇå½þ¶â¤äÎÎÅÚ½Ì¾®¤Ë¶¯¤¤¶þ¿«¤ÈÅÜ¤ê¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤È¤·¤Æ´í¸±¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤¬¹â¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÁá¤¯¤«¤é·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë