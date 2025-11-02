大谷翔平「二刀流」で先発、決着の第７戦に中３日で…サイヤング３度シャーザーと投げ合いへ
米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は１日（日本時間２日）、ブルージェイズ（ア・リーグ）―ドジャース（ナ・リーグ）第７戦がカナダのトロントで行われる。
スタメンが発表され、大谷翔平は先発投手兼１番指名打者で名を連ねた。１０月２８日（日本時間２９日）の第４戦から中３日での登板となる。（デジタル編集部）
ブルージェイズの先発投手は、サイ・ヤング賞３度受賞の４１歳右腕シャーザー。第３戦以来の先発で中４日となる。両チームとも野手の顔ぶれは第６戦と同じ。ドジャースは、マンシーを６番から５番に、エドマンを８番から７番に上げた。ブルージェイズは、バーガーを７番から５番に上げるなどしている。
両チームのスタメンは次の通り。
▽ドジャース：１番投手兼ＤＨ大谷、２番捕手スミス、３番一塁フリーマン、４番遊撃ベッツ、５番三塁マンシー、６番右翼Ｔ・エルナンデス、７番中堅エドマン、８番左翼Ｅ・エルナンデス、９番二塁ロハス
▽ブルージェイズ：１番ＤＨスプリンガー、２番左翼ルークス、３番一塁ゲレロ、４番二塁ビシェット、５番右翼バーガー、６番捕手キルク、７番中堅バーショ、８番三塁クレメント、９番遊撃Ａ・ヒメネス