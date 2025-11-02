現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップフィリー＆メアスプリント（G1・ダ1400m）は、F.プラ騎乗、スプレンドラ（牝4・B.バファート）が、鮮やかな差し切りを決めた。勝ちタイムは1:21.79（良）。

2着にはヴァウヴァ（牝5・C.ドゥヴォー）、3着にはホープロード（牝4・B.バファート）が入った。なお、このレースには日本から大井所属のフェブランシェ（牝5・大井・藤田輝信）が出走を予定していたが、出走取消となっている。

レースでは激しい先行争いを見るようにスプレンドラは2列目4、5番手の位置を虎視眈々と追走。コーナーで加速、直線の入口では外からスムーズに押し上げて手応え良く先頭へ。そのまま後続を突き放す完勝劇を見せた。バファート調教師にとっては ブリーダーズカップ通算20勝目、同レースでは2勝目。プラ騎手にとってはブリーダーズカップ通算8勝目となった。

BCフィリー＆メアスプリント・F.プラ騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

【レース動画】ブリーダーズカップフィリー＆メアスプリントプラ「素晴らしい走りでした」

スプレンドラを管理するボブ・バファート調教師は「ずっと調子が良くて、この馬はとにかくここ（デルマー）が大好きですね。プラ騎手が夏にここで6ハロンを走らせたときのレースが素晴らしくて、きょうも同じように 少し控えて外から動かせば勝ち負けになる と伝えていた。直線で外から一気に来た時点で勝ったと思いました」と振り返っている。

F.プラ騎手は「実を言うと、数頭が取消になったことでペースが遅くなるのではないか と少し心配していました。でも実際にはちょうど良い流れでしたね。道中の手応えはずっと良かったし、外に出してからは一気に反応してくれました。素晴らしい走りでした」とその走りを賞賛した。