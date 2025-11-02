元プロレスラーでタレントの武藤敬司（62）が30日深夜のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）にタレント山田邦子（65）とともに出演。来年1月4日に引退する新日本プロレスの棚橋弘至社長（48）について言及した。

「俺の後輩で今、新日本プロレスの社長である棚橋だって1月4日で終わりですから。だいぶ俺より後輩なんだけど、もう引退ですもんね」と語った。

山田は「最初見た、どれぐらい前かな。絶対に付き合おうと思って。こんなにエロエロな人いるのかなと思って。エロがそのまま歩いてる感じ。格好よくて、強くて」と感情たっぷりに語った。

武藤は「ただレスラーとして、あの華やかさの時はよかったけど…俺ってさ、若い頃は跳んだり跳ねたりしてたけど、マイナーチェンジ、マイナーチェンジ、マイナーチェンジして60ぐらいまでやったんだけど。棚橋はマイナーチェンジしないでそのまんまの雰囲気のキャラクターでやったから、しんどかったような気がするんだよな」と推察した。

武藤は必殺技ムーンサルトプレスが代名詞。その後、UWFインターとの対抗戦で注目を浴びた、足4の字固め、ドラゴンスクリューで新境地を開拓。2000年代にはシャイニング・ウィザードを開発し、マイナーチェンジを何度も敢行。結果、息の長いレスラーとして活躍した。