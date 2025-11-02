タレント相田翔子（55）が、31日放送のフジテレビ系「ザ・共通テン！」（金曜午後9時）に出演。アイドルユニット、Wink時代の“失踪事件”について語った。

この日は「80年代アイドル大集合！昔のウソ記事訂正SP」と題し、元アイドルたちが自身に関する記事の内容を修正する企画を放送した。

MCのヒロミは「フジテレビで生放送をやってる時に、Winkが出るはずだったけど見つからないと。そしたら2人で逃亡してた」と相田と共演時のエピソードを紹介。この件についての芸能記事も紹介され「番組の収録途中に突然失踪し、ふたりで群馬県内の温泉に出かけてしまった。マネジャーから2本撮りだと知らされていなかったと言い訳をしたが、分刻みのスケジュールに嫌気がさしての行動だった」と読み上げられた。

相田は「伊香保です」と逃亡先を明かすと、当日について「一番スケジュールが忙しい時に、楽屋に行ったらマネジャーさんがいなくて。スタイリストさんも誰もいなくて」。相棒である鈴木早智子と「ふたりで『疲れた〜』って入って。衣装だけポンと置いてあって。ふたりで『はあ…温泉行きたいね』ってなって」と意見が一致したという。「そしたらマネジャーさんいない。廊下見たら誰もいなくて。『行こっか』って」と逃亡の経緯を語った。

当時共演していたヒロミに対しては「謝らせていただきたい。ご心配おかけして。次の時すごい優しくフォローしてくださって」と感謝。ヒロミは「みんな忙しい中。逃亡したくなる気持ちはみんな分かるから」と当時の忙しさに同情していた。